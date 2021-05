Rugby: el increíble final en Australia con Domingo Miotti como protagonista

Tras las finales del Super Rugby Aotearoa (Nueva Zelanda) y Super Rugby AU (Australia) que terminaron con Crusaders y Reds como campeones respectivamente, este fin de semana se puso en marcha el torneo que cruza a las franquicias de las dos grandes potencias de Oceanía. En ambos países se juega con público en las canchas y el sábado tuvo a un argentino como protagonista.

El destino puso otra vez a Domingo Miotti para definir un partido, una costumbre en este 2021 de Western Force. El tucumano ingresó a los 61 minutos, cuando su equipo caía 20-7 ante Chiefs y no mostraba signos de reacción. Sin embargo, se despertó y tomó impulso en el tramo final ayudado por la indisciplina que mostraron los neozelandeses. El local descontó con un buen try apoyado por Richard Kahui, aplicando la ley del ex, que Miotti convirtió y sumó dos puntos más.

Los jugadores de Western Force consuelan al argentino Domingo Miotti, quien falló la patada final que le hubiera dado el triunfo al equipo australiano frente a Chiefs.

Lo mejor de un encuentro plagado de errores llegó al final: el visitante intentó guardar la pelota cerca de su ingoal, la perdieron y ahí estaba Miotti, filtrándose entre los defensores y encontrando el hueco para apoyar su primera conquista con esa camiseta. Pero la ubicación de la patada no le quedó sencilla y su kick se desvió por el segundo palo. Todos fueron a consolarlo ante los gestos de angustia del argentino, incluido Damian McKenzie, figura del rival, que conoce bien como es el rol del pateador.

El try de Miotti y la patada errada

El entrenador Tim Sampson respaldó al tucumano a pesar del falló y lo llenó de elogios: “Desafortunadamente, no se desvió hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Nos ha hecho ganar partidos este año, en situaciones de presión. Es un chico que se queda pateando hasta que se enciendan las luces en el entrenamiento. Practica muy duro y mucho tiempo. Es un pateador de clase mundial”.

El resumen del partido

El 10 fue determinante en la buena campaña que hizo Force en el Super Rugby AU. El conjunto de Perth también cuenta con los Argentinos Tomás Cubelli, Santiago Medrano y Tomás Lezana y por primera vez es su historia se clasificó a play-off. En los cuatro partidos que Miotti estuvo ausente en la temporada regular, su equipo los perdió. En los cuatro que estuvo en cancha, Force terminó ganando y en tres de ellos el apertura de los Pumas aportó patadas claves en los últimos minutos.

Esta vez falló por centímetros y la victoria quedó en manos del último subcampeón de Nueva Zelanda, país que dominó claramente esta primera fecha de cruces: las cinco franquicias kiwis superaron a las de Australia. Además la victoria de Chiefs, Highlanders venció con contundencia a Reds (40-19), Hurricanes superó a Waratahs (64-48), Blues aplastó a Melbourne Rebels (50-3), mientras que Crusaders sufrió hasta el final, pero se terminó imponiendo ante Brumbies (31-29).