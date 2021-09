Los Pumas ante los All Blacks, con un apertura improvisado: Santiago Carreras en lugar de Nico Sánchez

Faltan dos años para el Mundial de Francia y, con Nicolás Sánchez lejos de su máxima expresión, Mario Ledesma no encuentra alternativa al puesto de apertura. Luego de varios experimentos a lo largo de su gestión, el sábado ante Nueva Zelanda probará con uno más: Santiago Carreras saldrá con la 10 en la espalda.

Afectado por una torcedura de tobillo, Sánchez no podrá ser de la partida en el duelo del sábado, a las 7.05 en Brisbane por la cuarta fecha del Rugby Championship. Será la primera vez que el cordobés de 23 años tenga a su cargo la conducción del equipo desde el inicio. No obstante, ya cumplió esa función esporádicamente. El año pasado, en el segundo duelo ante los All Blacks en Newcastle, jugó 20 minutos en esa posición en reemplazo de Sánchez. El experimento no funcionó: en la primera acción tiró un pase que terminó en el suelo y más tarde fue interceptado, dos acciones que derivaron en sendos tries de Will Jordan camino a la goleada 38-0.

“Es un jugador que cuando era joven solía jugar de 10. Empezó a jugar de fullback cuando fue convocado al M20, pero es natural en esa posición. Se lo ve peligroso con la pelota, con mucha confianza, tiene un buen pie derecho”, justificó Ledesma en conferencia de prensa. “Hace un tiempo que queríamos ponerlo en esa posición y tenemos la oportunidad en este partido. Obviamente no es el partido más fácil para hacerlo, pero tiene confianza, y nosotros también, que va a rendir”.

Carreras en Jaguares, donde también jugaba como wing

La situación se vuelve más inusual porque Santiago Carreras nunca jugó de apertura en Jaguares (fue full-back). Tampoco juega en esa posición en su equipo actual, Gloucester, donde se desempeña como wing. En la última temporada tuvo un gran rendimiento y los medios ingleses destacan su olfato para interceptar pelotas y sus corridas explosivas.

No es la primera vez que Ledesma hace ensayos heterodoxos en una posición a la que no parece encontrarle la vuelta cuando tiene que sustituir a Sánchez. El caso más reciente ocurrió el domingo pasado en Gold Coast. Ante la lesión de Sánchez a los 13 del segundo tiempo, quien pasó de apertura fue Emiliano Boffelli. El rosarino jugará de fullback y cumplirá las funciones de pateador.

Domingo Miotti irá al banco; para el tucumano el ingreso de Carreras es un golpe; indica que Ledesma no confía en él para el puesto y prefiere improvisar antes de darle el lugar VillarPress

La más notoria fue en el último Mundial, en Japón. Empezó con Sánchez como titular ante Francia, pero lo relegó al banco ante Tonga en detrimento de Benjamín Urdapilleta. Ante Inglaterra, ni siquiera estuvo entre los 23, donde incluyó a Lucas Mensa. Cuando Urdapilleta debió salir a falta de 20 minutos, quien pasó a ocupar esa posición fue Jerónimo de la Fuente.

En el plantel hay otros dos aperturas naturales. Domingo Miotti y Joaquín Díaz Bonilla. El tucumano estará en el banco. Fue titular por primera vez en su carrera en el segundo partido ante Sudáfrica y rindió por debajo de las expectativas. Desde que debutó con la celeste y blanca en el último partido del Tri-Nations 2020, nunca pudo demostrar lo bueno que había insinuado con la camiseta de Jaguares. El ex Hindú no juega en los Pumas desde el amistoso ante Sudáfrica en Pretoria de 2019. Se quedó afuera del Mundial y, si bien estuvo con el plantel, no jugó ni un minuto en el Tri-Nations 2020. Tiene la desventaja de que arrastra una larga inactividad, ya que en la temporada 20/21 sólo jugó cuatro partidos para su club, Leicester Tigers, debido a que excedía el cupo de extranjeros.

Las lesiones afectaron la participación de Nicolás Sánchez durante todo el torneo Kris Matthews - Gaspafotos / UAR

Esta vez, Urdapilleta no aceptó la convocatoria al Rugby Championship y eligió permanecer con su equipo, Castres, del Top 14 de Francia. Tampoco pudo estar Patricio Fernández, apertura de Perpignan que aún no debutó en los Pumas, aunque por lesión. Ledesma afirmó que estaba en los planes.

Entre 2012 y 2018, Juan Martín Hernández cumplió la doble función de primer centro titular y apertura sustituto de Sánchez. Desde su retiro, el recambio del 10 se ha convertido en un dolor de cabeza para los seleccionadores. Ledesma asumió en ese momento y a partir de entonces empleó cuatro aperturas naturales: Sánchez, Urdapilleta, Díaz Bonilla y Miotti. Esporádicamente utilizó a De la Fuente, Carreras y Boffelli. En el Tri-Nations 2020 estuvo en el plantel Tomás Albornoz, otro tucumano (24 años), pero no llegó a debutar y fue omitido en esta oportunidad pese a su buen rendimiento con Jaguares XV en la SLAR.

Benjamín Urdapilleta, de Castres, tiene 35 años y rechazó la convocatoria de Ledesma Fred SCHEIBER / AFP

Apertura y fullback, el puesto en que se desempeñó Carreras en Pumitas y en los últimos partidos de Jaguares y los Pumas tras comenzar como wing, son dos posiciones que en el esquema de Ledesma (y en el rugby moderno en general) suelen tener roles intercambiables. Muchas veces el fullback es el segundo lanzador cuando el juego lleva más de una fase. Se puede observar claramente, por ejemplo, en lo que hacen los All Blacks con Beauden Barrett y Damian McKenzie, que pueden alternar en ambas posiciones, incluso dentro de un mismo partido.

Los demás cambios de los Pumas

Además de Sánchez, para enfrentar a los All Blacks Ledesma no podrá contar con Bautista Delguy, Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando, estos tres por lo que resta del certamen (además de este partido quedan dos ante Australia). Se suman a otras bajas definitivas como Facundo Isa (lesión), Nahuel Tetaz Chaparro y Francisco Gómez Kodela (volvieron a sus clubes).

Más allá de las bajas, el entrenador dispuso seis modificaciones. Entre ellas se destacan haber relegado al banco a dos jugadores insignia como Guido Petti y Matías Moroni; en sus lugares ingresan Tomás Lavanini y Lucio Cinti, que hará su debut como titular, lo mismo que el tercera línea mendocino Juan Martín González (20 años), de buenas actuaciones cada vez que le tocó entrar (sale Bruni y Matera pasa de 8). Además, vuelve Santiago Chocobares tras ser suplente en el último partido (por De la Fuente). Tomás Lezana aparece en el banco con la chance de jugar su primer partido en el año.

Las formaciones