Santiago Cordero y los Pumas, un idilio oscilante que asiste a un reencuentro en el inicio del ciclo de Felipe Contepomi

Apenas tenía 21 años cuando escuchó a la tribuna corear su nombre por primera vez. Entre los que lo cantaban “¡Cordero! ¡Cordero!” aquella soleada tarde en el estadio de Leicester City estaba Diego Maradona revoleando una camiseta de los Pumas. Santiago Cordero había arremetido con un contraataque de toda la cancha que había derivado en un try de Juan Imhoff y empezaba a convertirse en uno de los ídolos de la hinchada. A poco del final del partido frente a Tonga anotaría su tercer try en aquel Mundial, Inglaterra 2015, que marcaría su consagración, con el duelo contra Irlanda en los cuartos de final como instante cúlmine. Desde entonces, no obstante, su relación con la camiseta celeste y blanca se tornó oscilante. El back no volvió a jugar un Mundial, por caso. Y eso que ni Daniel Hourcade, ni Mario Ledesma ni Michael Cheika dejaron de tenerlo en consideración. Pasó por clubes de primera línea de Europa y dejó su huella. Hoy recibe una nueva oportunidad de la mano de Felipe Contepomi, que lo incluyó en su primera convocatoria, para los inminentes test matches con Francia y Uruguay.

“Me siento bien mentalmente. No haber quedado en el Mundial [Francia 2023] no fue el fin para mí. Me enfoqué en redoblar esfuerzos y seguir adelante con el objetivo de volver a ser tenido en cuenta”, enuncia Cordero en diálogo telefónico para LA NACION desde Mendoza, donde el seleccionado jugará el sábado a las 16 ante los franceses el primero de los tres compromisos de la ventana de julio.

El llamado de Contepomi no sorprendió tanto como la primera citación, que realizó en marzo para una concentración en Londres. No porque le faltaran condiciones, sino porque Cordero estaba en pleno proceso de recuperación de una rotura de ligamentos cruzados de rodilla que sufrió en su segundo día de entrenamientos en Connacht, su flamante club, de Irlanda. Se recuperó a tiempo y se ganó la confianza del entrenador.

“Pensaba que no iba a poder estar en Londres porque cuando llegué a Irlanda me rompí la rodilla y estuve casi un año sin jugar. Cuando hicimos la concentración apenas estaba empezando a trotar”, recuerda el wing surgido de Regatas Bella Vista. “Sí sentí presión por volver a jugar antes de la ventana. Por suerte, logré estar en un par de partidos que me sirvieron para sacarme el miedo de la lesión y entrar en ritmo”.

Cordero llamó la atención del rugby argentino con su actuación en el Mundial Juvenil de 2012, cuando sobresalió como un wing veloz y muy elusivo en un equipo que finalizó cuarto y que tenía a Pablo Matera, Facundo Isa y Santiago García Botta. Santiago Phelan fue el primer entrenador de los Pumas que confió en él y lo convocó para la ventana de noviembre de ese año, pero Cordero no llegó a tener acción. El debut en el seleccionado mayor se produjo un año más tarde, en Twickenham ante Inglaterra, de la mano de Hourcade. El Huevo se jugó por él al incluirlo (por sobre Gonzalo Camacho) en el plantel que viajó al Mundial 2015, e incluso le dio la titularidad. Cordero respondió con tries y jugadas electrizantes en un equipo que se ganó al público argentino.

El idilio con el seleccionado continuó con la incorporación a Jaguares, pero empezó a romperse en diciembre de 2017, cuando Santiago no contó con siquiera un minuto de acción en los tres test matches de la gira por Europa. Luego de eso, el back optó por continuar su carrera profesional en Exeter Chiefs, lo que le costó alejarse del conjunto nacional por la veda que existía en ese momento para quienes actuaban en el exterior. Y eso que en la temporada 2018/2019 llegó a integrar el equipo ideal de la liga Premiership y fue distinguido como el mejor jugador de su club.

La llegada de Ledesma flexibilizó la veda y Cordero estuvo en la preparación para Japón 2019, pero no pasó el corte: “Venía de un muy buen año en Exeter, pero me sumé a un equipo muy unido y sólido que venía de Jaguares. Mario conocía bien a sus jugadores del fondo y tuve pocas chances de mostrar mi nivel”, contó Cordero. Se mudó a Bordeaux Bègles, un club de punta del Top 14, en el que también brilló, pero no consiguió replicar en el seleccionado ese presente y tampoco integró el plantel mundialista en Francia 2023.

“Me lo tomé bien; no queda otra. Me habría encantado ir, pero hubo cosas que me lo impidieron: falta de ritmo, falta de juego y no estar bien físicamente. En Bordeaux me fue bien, pero fui desgastándome. Cuando necesitaba descansar, me llamaban a los Pumas”, admite Cordero, de 30 años, que acumula 50 caps y 14 tries. “No le echo la culpa a nadie. Son situaciones de la temporada larga que no me dejaron estar en condiciones óptimas. Rescato que siempre siguieron llamándome. Implica que algo hay. Ahora cambié de club para llegar de la mejor manera posible a los Pumas”.

–¿Por eso elegiste irte a Irlanda? ¿Incidió en algo Felipe Contepomi, que entrenó varios años en Leinster?

–Estaba un poco cansado de Francia; el torneo es muy largo y duro. Jugaba todos los partidos con poco descanso, lo que me llevaba a llegar muy cansado a Los Pumas y no podía rendir de la manera que quería. Sentía que mi rugby estaba empeorando. Busqué un club que se enfocara en ayudar a crecer al jugador. Cuando apareció la oportunidad de Connacht, aproveché que Felipe conocía el rugby irlandés y le pregunté qué pensaba. Me dijo que era lo que estaba buscando, que no me preocupara porque ahí se centraban en el proceso del jugador y no tanto en el resultado.

–¿Cómo fue el reencuentro con el resto del equipo en Mendoza?

–El reencuentro estuvo bueno; desde hacía mucho no veía algunas caras. También hay caras nuevas. Hemos tenido muchas reuniones y estamos tratando de ajustar todo para llegar bien al partido. Aunque hay entrenadores nuevos y cosas nuevas, se mantiene la mentalidad del proceso que venimos haciendo. No estamos aprendiendo todo de nuevo, seguimos en el mismo camino. Felipe puede ponerle su toque con algunos cambios, especialmente en el entrenamiento de ataque, pero no hay grandes cambios hasta ahora.

–¿Qué impresión te causó Contepomi como entrenador principal?

–Felipe es muy profesional y dedicado. Se enfoca mucho en los detalles y en la precisión, lo cual es clave para el rugby. Se asegura de que las cosas salgan bien y se las ejecute correctamente para que generen los espacios en el campo. Eso me gusta mucho.

–¿Cómo viviste la lesión poco tiempo después de quedarte fuera del Mundial?

–Llegué a Irlanda con muchas expectativas y ganas de mostrarme. Al segundo día me lesioné la rodilla. Había llegado hacía menos de dos semanas. Lo vi muy negro. Estaba en un hotel en familia, con las valijas, y no podía caminar, no encontraba casa. Después me mudé y la operación se aceleró y salió bien. Me tomé la situación con calma, enfocándome en la recuperación. Mi objetivo era jugar algún partido antes de que terminara la temporada, aunque no estuviera al 100%, para sacarme el miedo.

–¿Cómo te sentís actualmente en términos de preparación física y mental?

–Justamente, creo que ahí tengo una ventaja. Muchos compañeros vienen de jugar mucho, de una temporada larga, pero yo vengo de una pretemporada. Tengo muchas ganas y me siento muy bien. Sólo necesito una oportunidad para mostrar cómo estoy.

–Jugaste cinco años en Francia. ¿Qué opinás del plantel que trae el entrenador Fabien Galthié, sin las figuras?

–A algunos no los conozco tanto, pero viene con un equipo bastante bueno. Son jugadores nuevos que tienen muchas ganas de mostrarse. Serán dos partidos duros e intensos. Es un equipo que después del Mundial está muy hambriento y con ganas de mostrar lo que es capaz de hacer.

–¿Qué se propusieron ustedes como equipo?

–Estamos hablando de ser más consistentes y precisos, generar mucha dinámica e imponernos en cuanto a intensidad física. Queremos darle mucho ritmo al juego para que los rivales no puedan aguantar.

