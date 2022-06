SIC - CASI: el equipo zanjero dio vuelta el clásico y festejó en la Catedral en la fecha 11 del Top 13 de URBA

Dulce triunfo. Como visitante, remontando el resultado. Y en el superclásico del rugby nacional, nada menos. San Isidro Club disfruta este nuevo éxito sobre su archirrival, CASI, como viene disfrutando en los últimos años. Esta vez lo doblegó por 25-23 en la Catedral y reforzó dos tendencias: que es uno de los favoritos para acceder a las semifinales del Top 13 de URBA y que la renovada Academia todavía no está como para grandes golpes. Que los playoffs aún le quedan lejos a un plantel que tiene como función el recambio.

Tres tries en nueve minutos le bastaron al SIC para quedarse con un clásico que se presentaba adverso. En desventaja por 20-3 al inicio del segundo tiempo, producto de errores propios y del buen juego de manos del CASI, el visitante apretó los dientes y en una ráfaga se llevó por delante al adversario. Los tries de Carlos Pirán, Tomás Meyrelles y Francisco González Capdevila, entre los minutos 13 y 24 de la mitad final, establecieron el 25-23, que no se movería hasta el cierre.

Una ráfaga le alcanzó a SIC para dar vuelta el tanteador y ganar una vez más el superclásico en la Catedral. Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Estuvimos 20-3 abajo. Nos llevamos una mala sorpresa de entrada. En el entretiempo era borrón y cuenta nueva y por suerte lo dimos vuelta”, festejó Marcos Borghi, un referente de SIC. “Me sorprendió el CASI, desde el scrum hasta la defensa. ¿Qué tuvimos de extra? Encontramos el plus de que cuando ellos se cayeron, nosotros levantamos e hicimos la diferencia”, amplió el tercera línea.

Su compañero Juan Soares Gache discrepó un poco con Borghi: “Propuso el CASI, nos complicó mucho. No nos fuimos sorprendidos con el 17-3 del primer tiempo. Ellos tienen un gran equipo. Dijimos de estar tranquilos para darlo vuelta. Con el try de Tati [Pirán] comprobamos que era la manera en que queríamos jugar. Es un orgullo de todo el equipo darlo vuelta así”, sostuvo el medio-scrum.

Las patas de Joaquín Lamas fueron importantes: SIC ganó por apenas dos tantos. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Del otro lado, la explicación de otro nombre importante del clásico. “Se nos escapó. Venimos trabajando el tema de la concentración. Nos pasó en varios partidos: dominamos, nos quedamos 10 minutos y nos convirtieron. Me voy contento por el partido que le hicimos a uno de los equipos que vienen dominando los últimos años”, analizó Jerónimo Solveyra, fullback de un conjunto que usó un diseño llamativo de camiseta: rojo y verde, a franjas horizontales, en conmemoración de los primeros años de CASI, en ocasión de su 120º aniversario.

“El tema de la concentración es clave. Ellos no fallan. Es un rival muy prolijo y a la larga marca. Le jugamos mano a mano. Estuvimos a la altura del partido y seguimos confiando”, rescató Solveyra. Que, sin embargo, se hizo un tiempo para mirar a futuro, el objetivo de este grupo de jóvenes: “Quizá el error de manejo nos impidió sumar. Pero estamos tratando, buscando juego. Cometimos errores, pero este trabajo va a llevarnos por el buen camino”, se esperanzó el número 15, que rescató “el clima del clásico, muy lindo. De los dos lados”.

En las otras canchas hubo algunos resultados resonantes. El más ruidoso fue la amplia victoria de Hindú, no sólo porque derrotó al puntero, Newman, como visitante y doblándolo en puntos, por 38-19, sino también porque lo desplazó de la vanguardia. Ahora el Elefante, que va de menor a mayor en el certamen, es el líder del torneo de URBA.

Otro que revirtió un resultado es Alumni, que perdía por 12-0 y 15-7 en su cancha contra el último, Buenos Aires Cricket & Rugby, pero terminó imponiéndose holgadamente, por 31 a 20, antes de su fecha libre. Como además no habrá rugby local el próximo fin de semana (largo), el cuadro blanquirrojo pasará tres semanas sin jugar.

También se afianzó en las alturas CUBA, con un éxito esperable, por 32-17, como anfitrión de Los Tilos. En la otra mitad de la tabla, la inferior, Pucará consiguió un 36-23 en Burzaco contra Regatas Bella Vista, valioso en la carrera por la permanencia, y Rosario se llevó de La Plata un 36-23 sobre San Luis.

Los resultados de la 11ª fecha

CUBA 32 vs. Los Tilos 17

vs. Los Tilos Pucará 36 vs. Regatas Bella Vista 23

vs. Regatas Bella Vista San Luis 26 vs. Rosario 36

vs. Rosario CASI 23 vs. SIC 25

vs. SIC Alumni 31 vs. Buenos Aires 20

vs. Buenos Aires Newman 19 vs. Hindú 38

vs. Hindú Libre: Belgrano

Las posiciones

Los cuatro primeros se clasificarán para las semifinales.

1º, Hindú , con 39 puntos (10 partidos)

, con puntos (10 partidos) 2º, Newman , con 37 (10)

, con (10) 3º, CUBA , con 35 (10)

, con (10) 4º, Alumni , con 35 (11)

, con (11) 5º, SIC , con 34 (10)

, con (10) 6º, Rosario , con 23 (10)

, con (10) 7º, CASI , con 23 (10)

, con (10) 8º, Belgrano , con 18 (10)

, con (10) 9º, Pucará , con 15 (10)

, con (10) 10º, San Luis , con 12 (10)

, con (10) 11º, Los Tilos , con 12 (11)

, con (11) 12º, Regatas , con 11 (10)

, con (10) 13º, Buenos Aires, con 7 (10)

La 12ª jornada, el sábado 25 de junio

Buenos Aires vs. CASI

SIC vs. San Luis

Rosario vs. Pucará

Regatas vs. Newman

Hindú vs. CUBA

Los Tilos vs. Belgrano

Libre: Alumni

La 10ª fecha de la primera A

Los Matreros 36 vs. Pueyrredón 38

vs. Pueyrredón Lomas 8 vs. La Plata 38

vs. La Plata San Cirano 36 vs. San Patricio 23

vs. San Patricio San Carlos 34 vs. Olivos 25

vs. Olivos San Albano 15 vs. Curupaytí 20

vs. Curupaytí Champagnat 34 vs. Banco Nación 25

vs. Banco Nación Mariano Moreno 33 vs. Francesa 20

La 10ª jornada de la primera B