Sintonía fina en los Pumas: Felipe Contepomi hace varios retoques en el equipo para la revancha con Francia

Escuchar

Con la misma base del equipo que cayó en el inicio del ciclo y algunos ajustes menores en el equipo titular, Felipe Contepomi dio a conocer la alineación de los Pumas para el segundo partido de su ciclo, la revancha ante Francia para este sábado en Vélez, desde las 16, con entradas agotadas. Después de la derrota por 28-13 el fin de semana pasado en Mendoza, el nuevo entrenador dispuso los ingresos de Santiago Cordero, Santiago Chocobares, Lautaro Bazán Vélez, Franco Molina y Mayco Vivas entre los 15 que saldrán desde el inicio.

Después de una actuación decepcionante, en la que el seleccionado argentino no pudo hacer pie en las formaciones fijas, especialmente en el scrum, ni imponer rigor físico y sólo por momentos consiguió fluidez en su juego, con una semana más de entrenamiento en conjunto Contepomi apostó a mantener la base y sólo dispuso retoques sutiles.

Santiago Chocobares viene de ganar el Top 14 francés y entrará en la línea de backs Catherine Ivill - Getty Images Europe

“Creemos mucho en los hábitos. Seguimos tratando de trabajar sobre ciertas cosas en defensa y en ataque para que salgan más naturalmente”, insistió Contepomi en la conferencia de prensa realizada en el Hotel Hilton de Puerto Madero, apenas aterrizó el plantel tras su larga estadía en Mendoza. “Seguimos trabajando en esos detalles. No fuimos atrás de un resultado, sino a reforzar nuestras convicciones. Estamos trabajando en hacer que esos hábitos queden en nosotros”, amplió.

Para corregir el scrum, Contepomi dispuso el ingreso de Mayco Vivas como pilar izquierdo en lugar de Thomas Gallo. El rafaelino no ingresaba desde el inicio desde noviembre de 2020, en el segundo partido ante Nueva Zelanda por el Tri-Nations. Además, en la segunda línea salta a la titularidad Franco Molina, que había debutado con la celeste y blanca el sábado en Mendoza, relegando al banco a Matías Alemanno. Estos dos enroques son las únicas modificaciones entre los ocho involucrados entre la primera y la segunda línea entre titulares y suplentes.

Mayco Vivas será el pilar izquierdo el sábado próximo Prensa UAR

Los otros tres cambios están en la línea de backs. Santiago Cordero y Santiago Chocobares, que no habían estado entre los 23 el sábado, saltan directamente a la alineación titular. Cordero reemplazará a Martín Bogado como fullback en su regreso al seleccionado tras un año y medio de ausencia (no juega desde el Rugby Championship de 2022), mientras que Chocobares se sumó más tarde al equipo luego de jugar (y ganar) la definición del Top 14 de Francia dos semanas atrás y sustituirá a Jerónimo de la Fuente.

Además, Lautaro Bazán Vélez salta al 15 inicial en detrimento de Gonzalo Bertranou para formar pareja de medios con Santiago Carreras. Será el tercer partido desde el inicio para la reciente incorporación de Benetton.

Lautaro Bazán Vélez reemplazará a Gonzalo Bertranou ANTONIN THUILLIER - AFP

Entre los suplentes, la única novedad es el ingreso del mundialista Pedro Rubiolo en lugar de Bautista Pedemonte, que había tenido su bautismo de fuego en Mendoza. El rafaelino puede cubrir puestos tanto en la segunda como en la tercera línea.

“Los cambios están un poco basados en lo que vimos en los entrenamientos”, continuó Contepomi, convencido del camino elegido. “Nosotros tenemos una filosofía que es competir en el entrenamiento, y de acuerdo a eso decidimos los 15 que empiezan el partido y los 8 ‘finishers’. Lo hacemos casi protocolarmente. Analizamos también el último partido y llegamos a esa conclusión en una reunión de selección con los demás entrenadores.”

Matera por 100

Este encuentro marcará el partido número 100 para Pablo Matera con el seleccionado. El excapitán se convertirá en el tercer Puma en llegar a esa cifra, detrás de Agustín Creevy (108) y Nicolás Sánchez (104).

Pablo Matera ingresará en el selecto club de jugadores con al menos 100 partidos en los Pumas afp - AFP

“Estoy muy contento, no tanto por los 100 partidos sino por estar acá”, dijo Matera, también presente en la conferencia. “Velez es una cancha que nos representa mucho, sentimos que es nuestro estadio. Volver a estar acá, donde pasamos tantos buenos momentos con Jaguares, es algo especial. Además yo soy de Buenos Aires y va a haber mucha gente que va a venir a acompañarme, así que espero disfrutarlo”.

Matera sufrió una lesión en el último partido de la zona de grupos en Francia 2023, ante Japón, y recién volvió a jugar a fines de abril. Alcanzó a jugar cinco encuentros para Honda Heat, de la primera división japonesa, incluidos cinco tries en los dos encuentros del repechaje por la permanencia.

“Siempre que venís de una lesión larga tenés un poco de miedo de ver cómo estarás. Quería volver cuanto antes”, contó el tercera línea. “Tuve la suerte de que en el equipo me acompañaron, fueron prudentes para que pudiera volver cuando estuviera listo, sin riesgo de volver a lesionarme. Me sentí muy bien, fui de menor a mayor y en el último partido pude jugar los 80 minutos. La semana pasada fue un enorme desafío jugar todo el partido. Estaba con confianza, me sentí bien, y estuve bien esta semana también. Estoy contento con ese proceso de recuperación, me siento en un buen momento físico para encarar este año Puma.”

Fabien Galthié, el entrenador de Les Bleus ANDRES LARROVERE - AFP

Francia, con dos cambios obligados

Demorado en su regreso a la Argentina tras su paso por Uruguay, donde el miércoles se enfrentó al seleccionado local (victoria por 43-28), Francia dio a conocer la formación para el duelo del sábado a través de las redes sociales. Los únicos dos jugadores que salen de la alineación titular son los dos acusados de violencia sexual en Mendoza: Oscar Jegou y Hugo Auradou. El tercera línea será reemplazado por Judicaël Cancoriet y el segunda por Mickaël Guillard. Además, el entrenador Fabien Galthié dispuso el ingreso en el banco de Romain Briatte, Léo Berdeu, Killian Tixeront y Baptiste Jauneau, cuatro jugadores que esperan debutar con Les Bleus el sábado en el José Amalfitani.

Así formarán los equipos:

Argentina: Santiago Cordero; Bautista Delguy, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Lautaro Bazán Vélez; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Lucas Paulos y Franco Molina; Eduardo Bello, Julián Montoya y Mayco Vivas.

Santiago Cordero; Bautista Delguy, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Lautaro Bazán Vélez; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Lucas Paulos y Franco Molina; Eduardo Bello, Julián Montoya y Mayco Vivas. Entrenador: Felipe Contepomi.

Felipe Contepomi. Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Lucio Sordoni, Matías Alemanno, Pedro Rubiolo, Gonzalo Bertranou, Tomás Albornoz y Matías Orlando.

Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Lucio Sordoni, Matías Alemanno, Pedro Rubiolo, Gonzalo Bertranou, Tomás Albornoz y Matías Orlando. Francia: Léo Barré; Théo Attissogbe, Émilien Gailleton, Antoine Frisch y Lester Etien; Antoine Hastoy y Baptiste Serin (c); Judicaël Cancoriet, Jordan Joseph y Lenni Nouchi; Baptiste Pesenti y Mickaël Guillard; Georges-Henri Colombe, Gaëtan Barlot y Jean-Batpiste Gros.

Léo Barré; Théo Attissogbe, Émilien Gailleton, Antoine Frisch y Lester Etien; Antoine Hastoy y Baptiste Serin (c); Judicaël Cancoriet, Jordan Joseph y Lenni Nouchi; Baptiste Pesenti y Mickaël Guillard; Georges-Henri Colombe, Gaëtan Barlot y Jean-Batpiste Gros. Entrenador: Fabien Galthié.

Fabien Galthié. Suplentes: Teddy Baubigny, Sébastian Taofifenua, Demba Bamba, Posolo Tuilagi, Romaine Briatte, Killian Tixeront, Baptiste Jauneau y Léo Berdeu.

Teddy Baubigny, Sébastian Taofifenua, Demba Bamba, Posolo Tuilagi, Romaine Briatte, Killian Tixeront, Baptiste Jauneau y Léo Berdeu. Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)