Top 12: CUBA derrotó a Alumni y Newman golpeó a Hindú en el sábado más estridente del torneo de URBA

No sólo de CASI vs. SIC vive el Top 12 de URBA. La octava fecha fue la de los clásicos, y vaya si tuvo resultados sonoros, mucho más allá del 39-29 que la Academia festejó en la Catedral, su primer triunfo como local en el súper en casi cinco años. CUBA estaba penúltimo, y bajó a Alumni, que marchaba tercero a dos puntos de la cúspide. Newman andaba en un subibaja, y se rebeló con un golpe a Hindú en Don Torcuato.

Universitario, que no había conseguido siquiera un triunfo, sonrió en Villa de Mayo. Allí donde siete días atrás había rescatado un 11-11 contra CASI, esta vez asestó 44 puntos a Alumni, que marcó 26. No obtuvo el bonus ofensivo el cuadro azul y negro, pero sí un impulso inesperado que ya habla de una mejoría, no tan incipiente. Y CUBA está a tiempo para prenderse en la pelea, porque es temprano en el certamen. Su vencido quedó cuarto, pero en la conversación. El traspié es una alerta no más que amarilla: en los clásicos todo puede pasar.

Cuánto más a tiempo está Newman, incluso, que ya se encontraba más arriba en la tabla y, aun lejos de sus versiones de temporadas recientes, había tenido momentos de buen rugby en el campeonato. En este caso se hizo fuerte frente a otro que atraviesa altibajos, pero que no deja de ser Hindú. Y el Cardenal anotó 40 puntos en Don Torcuato, una cifra que no cualquiera consigue ahí. El Elefante, con 22, confirmó que todavía está fuera de sintonía; que, como el año pasado, le cuesta el primer tercio de la etapa regular del certamen.

Con menos estridencia, pero con sensaciones también intensas por la envergadura de los cruces del sábado más especial de la primera rueda, Belgrano y Regatas Bella Vista consiguieron éxitos importantes.

El primero se impuso, casi con lo justo, a un equipo cada vez más consolidado y peligroso en la competencia, Buenos Aires Cricket & Rugby. Fue muy difícil, al punto de que lo venció por una diferencia menor al puntaje de un try: cuatro tantos. Pero el 31-27, aun sin bonus, tuvo un motivo de alegría sustancial en la calle Virrey del Pino: Belgrano es ahora el puntero, único puntero, del Top 12. Falta muchísimo para determinar a los semifinalistas, pero las señales para los de marrón y amarillo son positivas. Y pronto se reincorporará Santiago García Botta, tras su larga experiencia en el rugby europeo y en los Pumas.

Regatas, en tanto, se dio un gusto: ganar el choque entre los ascendidos. Doblegó en Bella Vista a Champagnat por un resultado corto en el tablero pero larguísimo para la tabla de posiciones: el 19-9, que parece escueto, reportó 5 unidades para Regatas y ninguna para Champa. En el torneo de Buenos Aires el bonus ofensivo es otorgado cuando el triunfador marca más de dos tries más que el oponente, y el defensivo, cuando el perdedor cae por no más de 7 tantos. A pesar de las pocas anotaciones, el cuadro amarillo y azul se llevó todo y dejó sin nada al banco y azul. Y ahora lo supera en la tabla por esos mismo 5 puntos.

En el restante encuentro de un sábado lindo en clima y en rugby, San Luis se complació con su victoria más amplia en el certamen, un 36-14 sobre Rosario, y con el aliciente del asalto al quinto puesto. Lejos de los primeros cuatro, es cierto (a 7 unidades del cuarto, Alumni), pero en las gateras como para usufructuar alguna caída de los pesados que están más arriba. A esta altura es, como se diría en Fórmula 1, el mejor del resto.

Los resultados de la 8ª fecha

CUBA 44 vs. Alumni 26

vs. Alumni CASI 39 vs. SIC 29

vs. SIC Regatas Bella Vista 19 (B) vs. Champagnat 9

vs. Champagnat San Luis 36 (B) vs. Rosario 14

vs. Rosario Hindú 22 vs. Newman 40

vs. Newman Belgrano 31 vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 27 (B)

Gonzalo Gutiérrez Taboada abre la pelota y avienta el riesgo de perderla por el tackle; Newman necesitaba un triunfo importante para ganar en confianza y comenzar a volver a su nivel. LA NACION/Hernan Zenteno

Las posiciones

Belgrano, con 31 puntos

CASI, con 30

SIC, con 29

Alumni, con 27

San Luis, con 20

Buenos Aires, con 18

Newman, con 18

Hindú, con 16

Regatas, con 15

CUBA, con 10

Champagnat, con 10

Rosario, con 3

No cualquiera marca 40 puntos en Don Torcuato: en su irregularidad, Newman fue capaz de vulnerar repetidamente a la defensa de Hindú. LA NACION/Hernan Zenteno

La 9ª jornada (sábado 8/6, 15.30)

Alumni vs. Belgrano

Buenos Aires vs. Hindú

Newman vs. San Luis

Rosario vs. Regatas

Champagnat vs. CASI

SIC vs. CUBA

Después de su gran sábado en Villa de Mayo, a CUBA le tocará otro peso pesado en el próximo, pero en Boulogne: San Isidro Club. Hernán Zenteno - LA NACIÓN

La 10ª fecha de la primera A

Lomas 10 vs. La Plata 40 (B)

vs. La Plata Pucará 52 (B) vs. Pueyrredón 28

vs. Pueyrredón Francesa 37 vs. Curupaytí 36 (B)

vs. Curupaytí San Cirano 23 vs. Los Matreros 14

vs. Los Matreros Hurling 32 (B) vs. Olivos 33

vs. Olivos San Martín 31 vs. San Patricio 31

vs. San Patricio San Albano 7 vs. Los Tilos 45 (B)

La 10ª jornada de la primera B

Universitario de La Plata 26 (B) vs. Centro Universitario de Quilmes 6

vs. Centro Universitario de Quilmes Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires 24 (B) vs. Mariano Moreno 16

vs. Mariano Moreno San Andrés 35 (B) vs. Liceo Naval 14

vs. Liceo Naval San Fernando 33 (B) vs. Don Bosco 35

vs. Don Bosco Delta 34 (B) vs. Liceo Militar 21

vs. Liceo Militar Manuel Belgrano 33 (B) vs. San Carlos 7

vs. San Carlos Italiano 27 vs. Banco Nación 24 (B)

