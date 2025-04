Seven de Singapur: una derrota que no frena la ilusión de los Pumas 7s

La racha de 16 victorias consecutivas de los Pumas 7s llegó a su fin. En el debut del Seven de Singapur, Sudáfrica los venció por 26-24 merced a un try con el tiempo cumplido. La derrota no afecta las posibilidades del seleccionado argentino de clasificarse a cuartos de final, ya que les alcanza con una victoria por más de siete puntos ante Gran Bretaña, a las 9.

Matías Osadczuk corre hacia el primer try argentino en Singapur ante Sudáfrica Zach Franzen

Los Pumas 7s llegaron a Singapur como máximos favoritos en procura de su cuarto título consecutivo y seis días después de haberse consagrado en Hong Kong. Finalizar en el séptimo puesto les garantiza consagrarse ganadores de la temporada regular, en la sexta y última etapa antes de la gran final en Los Ángeles, pero los dirigidos por Santiago Gómez Cora llegaron a la ciudad-estado del sudeste asiático para quedarse con todo.

El formato de este certamen, idéntico al que se utilizó en el Seven de Ciudad del Cabo (donde también los argentinos perdieron con los sudafricanos), no da tregua: cuatro grupos de tres, cuyo ganador se clasifica directamente a semifinales. En el primer partido del Grupo A, Gran Bretaña había vencido a Sudáfrica 38-10, lo que les da a los argentinos una nueva oportunidad.

En un partido cambiante, los Pumas 7s se pusieron adelante 24-21 gracias a un try de Agustín Fraga a 2m23s del final. Una excelente defensa les permitió recuperar la pelota con una pesca de Marcos Moneta, pero perdieron el line-out subsiguiente y Sudáfrica tuvo una vida más. Los argentinos defendieron con dureza y varias veces estuvieron a punto de recuperar la pelota. Con 1m23s pasados del tiempo regular, Sudáfrica quedó dos contra dos en las 25 rivales, portador jugó un kick por detrás del último defensor argentino y Zander Reynders llegó con lo justo a zambullirse sobre la pelota y apoyar en la punta.

El equipo argentino falló en la conservación de la pelota, como acostumbra a hacerlo, y cedió ante la presión sudafricana. Cuando los Boks tuvieron posesión movieron la pelota de una punta a otra y así generaron espacios que los argentinos no supieron dilucidar.

“Fue un mal partidos”, aceptó Matías Osadkzuc en diálogo con ESPN. “Nos complicaron los puntos de encuentro, nos pescaron muchas pelotas. Sudáfrica salió a jugar de manera convincente y aprovecharon nuestras dudas. Nos duele, porque no nos gusta perder. No tenemos que dejar que la presión nos invada la cabeza, tenemos que salir a buscar el próximo partido.”

La derrota por tres puntos le permitió a los argentinos sumar un punto bonus defensivo. De esta forma, necesitan vencer a Gran Bretaña por más de siete en el partido que cierra el grupo. Si los británicos sumaran punto bonus defensivo, quedarían igualados y los favorece la diferencia de tantos (+28). En cambio, una derrota mandará a los argentinos a jugar por el noveno puesto y quedará a merced de lo que hagan Fiji y España, los dos que siguen con vida en la lucha por el título de la temporada.

Agustín Fraga puso a los Pumas 7s en ventaja sobre el final, pero Sudáfrica tuvo la última palabra y marcó un try con el tiempo cumplido Zach Franzen

Sudáfrica, campeón de la etapa en Ciudad del Cabo, marcha cuarto en la general, pero venía de una mala etapa en Hong Kong, donde no pudo acceder a los cuartos de final; el sorteo fue impiadoso con los argentinos y las dos potencias quedaron en el mismo grupo. La jornada inicial en el SG National Stadium, tan imponente como desolado, aportó otras sorpresas, como el éxito de Kenia ante Francia y la gran victoria de Uruguay a Australia por primera vez en la historia.

La última derrota del equipo argentino había sido en la clasificación del Seven de Perth, ante Estados Unidos. Desde entonces hilvanaron 16 victorias que les valieron tres medallas de oro. El invicto se cortó. La ilusión, no.

Alejo Miranda Por