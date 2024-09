Top 12 de URBA: con Newman clasificado, Alumni, Belgrano, CASI y SIC lucharán en la última fecha por tres lugares en semifinales

Escuchar

La fecha 21 del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) prolongó el suspenso: quedan tres plazas en las semifinales, que van a conocer a sus dueños en la penúltima jornada, el próximo sábado. Clasificado Newman, más allá de la sorpresiva derrota como local por 37-33 a manos de Regatas Bella Vista, al que duplica en puntos en la tabla. En el encuentro más atrayente del sábado, SIC derrotó como visitante a Alumni por 20 a 13, sobrepasó a su adversario en las posiciones y quedó muy bien perfilado para conseguir un lugar. Como el quinto, CASI, también venció, con un 59-34 a Atlético del Rosario en Plaza Jewell, quedan tres lugares en pugna entre cuatro clubes.

En otros encuentros, CUBA se llevó de la cancha de Champagnat un 47-32, Belgrano derrotó a Hindú por 42-29 en la calle Virrey del Pino y Buenos Aires dio cuenta de San Luis con un 32 a 27.

El try de Nicanor Acosta tras una gran jugada colectiva de SIC

La victoria de SIC ante Alumni

San Isidro Club se impuso en la cancha de Alumni por 7 tantos en un final electrizante: cuando parecía que el campeón defensor se llevaba los cinco puntos para la tabla gracias al bonus ofensivo, Ramón Fuentes anotó el try que le otorgó al local una unidad por bonus defensivo. Por consiguiente, el conjunto blanquirrojo queda en buena posición con miras a la última fecha: depende de sí para acceder a las semifinales. Jugará con Hindú, ya eliminado de la carrera por los playoffs.

El bajo goleo da una idea de lo que fue el partido: muy friccionado durante los 80 minutos. Se enfrentaron dos estilos diferentes, con amplia prevalencia de las defensas y el tackle. La explicación de la victoria de SIC estuvo en el oportunismo; el visitante capitalizó cada jugada muy favorable que tuvo y volvió con puntos a su campo, algo de lo que adoleció el conjunto anfitrión.

El SIC se impuso a Alumni en un partido que tuvo a las defensas mucho más dominantes que los ataques y va con optimismo a la última fecha del Top 12 de la URBA Nicolás Suárez - LA NACION

Newman está dentro, pero tiene algo por jugar

En Benavídez, Regatas se fue al descanso con un nítido, y sorprendente, triunfo. Vencía al líder por 23-14 gracias a tres penales de Mateo Camerlinckx y a tries convertidos de Francisco Ploder y Francisco Pisani. En la segunda parte incluso aumentó, con otra conquista de Pisani y una Esteban De la Torre. Sin embargo, a mediados de la etapa se pinchó físicamente y el Cardenal vio la oportunidad de acercarse en el tablero. La arremetida no le alcanzó para revertir el marcador, pero el bonus conseguido gracias a tries de Juan Billote, Benjamín Lanfranco y Marcelo Brandi lo dejó más cerca del primer puesto de la reuda regular del certamen, que conlleva el cruce con el cuarto clasificado en una semifinal y evita al segundo y el tercero.

La fecha final de este tramo del campeonato será vibrante. El próximo sábado tendrá atención y tensión en cuatro canchas, con CASI vs. Newman, Hindú vs. Alumni, SIC vs. Champagnat y San Luis vs. Belgrano.

Los resultados de la 21ª fecha

Alumni 13 (B) vs. SIC 20

vs. SIC Champagnat 32 vs. CUBA 47 (B)

vs. CUBA Rosario 34 vs. CASI 59 (B)

vs. CASI Newman 33 (B) vs. Regatas 37

vs. Regatas Buenos Aires 32 vs. San Luis 27 (B)

vs. San Luis Belgrano 42 vs. Hindú 27

Las posiciones

1º, Newman, con 73 puntos

puntos 2º, Belgrano, con 70

3º, SIC, con 70

4º, Alumni, con 68

5º, CASI, con 67

6º, Hindú, con 47

7º, San Luis, con 43

8º, CUBA, con 41

9º, Buenos Aires C&RC, con 41

10º, Regatas, con 37

11º, Champagnat, con 21

12º, Rosario, con 19

La próxima jornada (sábado 5/10, 15.30)

Hindú vs. Alumni

San Luis vs. Belgrano

Regatas vs. Buenos Aires C&RC

CASI vs. Newman

CUBA vs. Rosario

SIC vs. Champagnat

La 23ª jornada de la primera A

La Plata 40 (B) vs. Lomas 13

vs. Lomas Pueyrredón 10 vs. Pucará 38 (B)

vs. Pucará Curupaytí 35 vs. Francesa 32 (B)

vs. Francesa Los Matreros 69 (B) vs. San Cirano 14

vs. San Cirano Olivos 36 (B) vs. Hurling 16

vs. Hurling San Patricio 18 vs. San Martín 15 (B)

vs. San Martín Los Tilos 54 (B) vs. San Albano 10

La 23ª fecha de la primera B

Círculo Universitario de Quilmes 33 (B) vs. Universitario de La Plata 18

vs. Universitario de La Plata Mariano Moreno 28 vs. GEBA 25 (B)

vs. GEBA Liceo Naval 26 (B) vs. San Andrés 33

vs. San Andrés Don Bosco 22 (B) vs. San Fernando 25

vs. San Fernando Liceo Militar 32 vs. Delta 21

vs. Delta San Carlos 17 vs. Manuel Belgrano 49 (B)

vs. Manuel Belgrano Banco Nación 59 (B) vs. Italiano 31

Colaboración: Andrés Vázquez

