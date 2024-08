Top 12 de URBA: Newman siempre tiene a Gonzalo Gutiérrez Taboada, su crack local de 37 años en el que se apoyó para vencer a Alumni

Escuchar

Siempre tiene un as bajo la manga. Cuando no es el despliegue de sus backs, son la potencia y la garra de sus forwards. Cuando no es el buen funcionamiento colectivo, es la destreza individual. La jerarquía de Newman como equipo ofrece variantes y soluciones: siempre tiene algún héroe que lo rescata de los momentos complicados. Como sucedió este sábado en Benavídez, donde el aporte goleador de Gonzalo Gutiérrez Taboada fue determinante para superar a Alumni por 30 a 19 y dar otro paso fundamental para llegar a las semifinales del Top 12.

Es verdad que, en la fría tarde, Newman no jugó todo lo bien que puede hacerlo. Pero siempre mostró estar a la altura de la exigencia que le demandó el encumbrado Alumni, que llegó a este enfrentamiento como escolta de Belgrano. Y en esa tesitura de enfrentamiento bravo y parejo, la jerarquía y la experiencia de Gutiérrez Taboada se volvieron trascendentes para que el local se quedara merecidamente con el triunfo. Porque además de un try y 13 puntos de ejecuciones, el apertura hizo un gran aporte en el trabajo defensivo con el que frenó peligrosos avances. Una gran actuación.

Este año Newman se muestra más fuerte en la delantera, con forwards que ganan incidencia en su juego; su rugby es más completo, pero aun así tuvo un bajón importante en la primera mitad de la etapa regular. Rodrigo Nespolo,Rodrigo Néspolo

“Más allá de la actuación individual, hay que destacar el esfuerzo de todo el equipo. Fue un partido muy duro, pero lo trabajamos muy bien. El pack hizo un partidazo y en el segundo tiempo marcamos, con la actitud de los gordos”, comentó Gutiérrez Taboada, que con los 18 puntos de este sábado acumula 222 y se perfila como uno de los mayores goleadores de la temporada.

Desde las acciones y la mentalidad ganadora del experimentado apertura de 37 años, Newman construyó un triunfo inobjetable sobre Alumni. Sobre todo, por lo fundamental que se volvió para romper la paridad existente durante los primeros 40 minutos, en los que el local monopolizó el juego pero le costó abrir el marcador. Sin embargo, tras un intercambio de penales entre Gutiérrez Taboada y Joaquín Díaz Luzzi, el 10 local frotó la lámpara y a pura destreza marcó un try de antología que le posibilitó al Cardenal irse al descanso 10 a 6 arriba.

"Scooby" Gutiérrez Taboada se lleva las felicitaciones; el apertura contribuyó con 18 tantos al noveno triunfo de Newman en fila. Rodrigo Nespolo,Rodrigo Néspolo

En el segundo período, Newman se confió en la cómoda ventaja que sacó con dos penales de Gutiérrez Taboada y cedió el territorio a Alumni. Así se equilibró la lucha, y la visita se metió en partido con un par de penales de Díaz Luzzi. Sin embargo, cuando Alumni insinuó una mejoría, Scooby otra vez se encargó de poner templanza: primero, moviendo la pelota de lado a lado para que Fermín Perkins anotara su try, y después, con un kick fenomenal, inició la jugada que derivó en el try-penal que sentenció la victoria. El descuento de Alumni con otro try-penal, de maul, sirvió solamente para reducir la diferencia en el resultado final, a 11 puntos.

Tras un inicio irregular y totalmente a contramano de lo que produjo en los últimos torneos, Newman parece haber encontrado el rumbo en el Top 12: sumó su noveno éxito consecutivo, acumulando un promedio de más de 40 tantos por partido. La contundencia de sus números expone el nivel de juego que adquirió en este tramo del certamen. Y cortarle a Alumni una serie de seis victorias fue consecuencia del fortalecimiento mental que el equipo muestra fecha tras fecha.

Compacto del triunfo del Cardenal

“En los torneos pasados el equipo arrancaba con mucha solidez y nos costaba mantenerla. Este año parece que es al revés, y estamos encontrando solidez en este momento clave”, agregó Gutiérrez Taboada, cargado de optimismo. Y razón no le falta. Porque Newman está otra vez ahí, peleando por la clasificación como vino haciéndolo en las últimas cinco temporadas. Con sus valores vigentes. Con su manera de sentir y jugar el rugby. Con sus ilusiones renovadas y sus razones a la vista, insistiendo a pesar de la historia esquiva. Y siempre con algún as bajo la manga.

Síntesis de Newman 30 vs. Alumni 19

Santiago Marolda; Marco Zirolli, Juan Billote, Benjamín Lanfranco y Jerónimo Ulloa; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery; Rodrigo Díaz de Vivar, Joaquín de la Vega y Mateo Montoya; Alejandro Urtubey (capitán) y Jerónimo Ureta; Bautista Bosch, Fermín Perkins y Miguel Prince. Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres y Javier Urtubey.

Cambios: ST, 15 minutos, Faustino Santarelli por Montoya y Manuel Lozano por Bosch; 31, Rodrigo Pueyrredón por Perkins; 35, Pablo Cardinal por Ureta, y 38, Isidro Bosch por Zirolli.

Santiago Pernas; Filippo Testoni, Alejo González Chaves, Franco Battezzati y Tomás Cubilla; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Juan Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Santiago Alduncin y Manuel Mora; Tomás Rapetti, Tomás Bivort (capitán) y Federico Lucca. Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Hernán Bellatore.

Cambios: ST, 7 minutos, por Bautista Vidal por Rapetti y Máximo Castillo por Lucca; 20, Santiago Ambroa por Passerotti, y 21, Santiago González Iglesias por Battezzati y Nicolás Promanzio por Alduncin.

4 minutos, penal de Díaz Luzzi (A); 7, penal de Gutiérrez Taboada (A); 14 , penal de Gutiérrez Taboada (A); 19, penal de Díaz Luzzi (A); 22, gol de Gutiérrez Taboada por try de Perkins (N); 26, try-penal (N), y 40, try-penal (A). 26, Vidal (A); 38, Prince (N), y 38, Lozano (N). Newman 20 vs. Alumni 13. Árbitro: Mauro Rossi.

Mauro Rossi. Cancha: Newman, Benavídez.