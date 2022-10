Top 13 de la URBA: Regatas y Pucará intentan quedarse en la elite de URBA, y SIC y CUBA, evitar a Hindú en las semifinales

Ya clasificados los cuatro semifinalistas y decidido el protagonista de uno de los dos descensos, la última fecha regular del Top 13 llega con algunas definiciones pendientes. Queda por conocer cuál será el segundo club que perderá la categoría y cuáles terminarán tercero y cuarto esta rueda, lo cual determinará sus rivales en los playoffs.

El segundo descenso, que se agregará al confirmado de Los Tilos, estará entre Regatas Bella Vista y Pucará. El primero, que marcha penúltimo en el torneo de URBA, recibirá a las 15.40 de este sábado a CUBA, el defensor de la corona, en el único encuentro que será transmitido no solamente por Star+, sino también por ESPN Extra. Un poco antes, a las 15.30, el horario del resto de la 26ª jornada, Pucará jugará contra SIC, con el mismo objetivo: quedarse en la elite del rugby de Buenos Aires.

Lucas González Amorosino es un líder de Pucará, que debe conseguir un punto contra SIC para no descender del Top 13. Emiliano Raimondi

¿Qué debe suceder para que cada uno se mantenga en el Top 13? Regatas necesita superar con bonus (hacer tres o más tries que el rival) a CUBA y que Pucará no obtenga punto de tabla alguno frente a San Isidro Club. Es decir, que el Rojo pierda y por una diferencia de más de siete tantos. En caso de que suceden ambas cosas, los dos equipos quedarán igualados en 35 unidades en las posiciones, y como el de Bella Vista se impuso en ambos cruces entre sí, quedará delante del de Burzaco en la clasificación. Ergo, Pucará tiene grandes posibilidades de no caer a la primera A.

Lo otro importante que está en juego involucrará a esos mismos dos enfrentamientos. Porque son SIC y CUBA los que pelean por ese tercer puesto que permitirá evitar en la semifinal a Hindú, el líder y mejor conjunto del certamen, que además está en pleno crecimiento en su juego. No es que Newman, hasta ahora segundo, sea sencillo como adversario, pero su auge se dio en la primera parte del certamen y ahora el Cardenal aparece más vulnerable.

Patada de Franco Moneta, de San Isidro Club, que en caso de imponerse en Bella Vista será adversario de Newman en su semifinal. LANACION/Rodrigo Nespolo

San Isidro Club está tercero con una unidad de ventaja sobre CUBA. En caso de vencer a Regatas aun sin bonus de ataque (4 puntos), quedará en esa posición, porque lo favorecería el criterio de desempate (resultados de los choques entre sí). El equipo de Villa de Mayo está obligado a ganar y debe ser favorecido por una derrota zanjera para resultar tercero y enfrentarse con Newman y no con Hindú el sábado 22.

Marcos Elisagaray es parte de un equipo, CUBA, que requiere un resultado propio y uno ajeno para eludir a Hindú en el inicio de los playoffs. Hernán Zenteno - LA NACIÓN

El resto de la fecha ofrecerá enfrentamientos interesantes pero sin mayor incidencia en la tabla: Hindú vs. Belgrano, Alumni vs. CASI, Rosario vs. Newman y Buenos Aires Cricket & Rugby vs. San Luis.

El programa de la 26ª jornada

15.30 Hindú vs. Belgrano. Star+

Hindú vs. Belgrano. Star+ 15.30 Alumni vs. CASI. Star+

Alumni vs. CASI. Star+ 15.30 Rosario vs. Newman. Star+

Rosario vs. Newman. Star+ 15.30 SIC vs. Pucará. Star+

SIC vs. Pucará. Star+ 15.30 Buenos Aires Cricket & Rugby vs. San Luis. Star+

Buenos Aires Cricket & Rugby vs. San Luis. Star+ 15.40 Regatas Bella Vista vs. CUBA. ESPN Extra y Star+

Regatas Bella Vista vs. CUBA. ESPN Extra y Star+ Libre: Los Tilos

Las posiciones

Los cuatro primeros están clasificados para las semifinales. Los dos últimos descenderán; Los Tilos ya no tiene chances de permanecer en la categoría.

1º, Hindú , con 92 puntos (23 partidos)

, con puntos (23 partidos) 2º, Newman , con 84 (23)

, con (23) 3º, SIC , con 75 (23)

, con (23) 4º, CUBA , con 74 (23)

, con (23) 5º, Alumni , con 66 (23)

, con (23) 6º, Belgrano , con 55 (23)

, con (23) 7º, Rosario , con 49 (23)

, con (23) 10º, Buenos Aires , con 41 (23)

, con (23) 9º, CASI , con 39 (23)

, con (23) 10º, San Luis , con 36 (23)

, con (23) 11º, Pucará , con 35 (23)

, con (23) 12º, Regatas , con 30 (23)

, con (23) 13º, Los Tilos, con 24 (24)

