Transformación Puma: los números que reflejan la evolución bajo el mando de Contepomi

SANTIAGO DEL ESTERO.- Con gestos de frustración, los Springboks se fueron del Estadio Madre de Ciudades sin poder coronarse, y por primera vez los Pumas llegan con chances matemáticas de pelear por el título a la última fecha del Rugby Championship. Deberán superar con punto bonus como visitante al campeón del mundo y, aunque la misión resulte sumamente compleja, ya hicieron los méritos suficientes para edificar su mejor producción en la historia del torneo, desde su incorporación en el 2012.

En su primera temporada como head coach de los Pumas, Felipe Contepomi le dio su impronta al seleccionado, más allá de que en muchos aspectos es una continuidad del ciclo de Michael Cheika. Con la complicidad del neozelandés Kendrick Lynn, que se sumó este año, el seleccionado argentino dio un salto enorme en el plano ofensivo. Con 19 tries (líderes en ese rubro en el torneo) superaron la máxima cantidad que habían apoyado en una misma edición del Rugby Championship, aún con un partido por jugar (la máxima habían sido los 18 que anotaron en 2018). Además, ya realizaron 31 quiebres limpios, la cifra más alta en seis años.

El festejo de los Pumas después de marcarle un try a los Springboks; llevan 19 en las cinco fechas del Championship Cesar Heredia - Prensa UAR

“Dentro de nuestra filosofía tratamos de imponer la estrategia de juego que creemos que nos beneficia contra equipos como Sudáfrica. No es fácil, por momentos lo pudimos hacer y en otros prevalecieron ellos”, destacó Contepomi. Juego de movimiento, carreras prolijas y buenos ángulos, son algunas de las premisas de los Pumas para intentar romper la línea rival a partir de los backs. Como apertura, Tomás Albornoz le dio mayor volumen de juego y mejores lanzamientos, en muchas oportunidades escondiéndose detrás de la célula de forwards para tener más tiempo.

La inteligencia y la polivalencia de Juan Cruz Mallía colabora para la fluidez del equipo y la fortaleza de Santiago Chocobares en el centro de la cancha mejora todo: los dos jugadores de Toulouse son esenciales para el sistema de ataque que intentan proponer los Pumas. Cuando no estuvieron en el primer partido del año contra Francia, en Mendoza, sus ausencias se sintieron. Otra estadística ofensiva en la que evolucionaron fue en la de tackles superados, con 105.

Chocobares frena el avance de Lukhanyo Am con un tackle en el duelo del sábado en Santiago del Estero. (AP Photo/Mateo Occhi) Mateo Occhi - AP

“Se vieron buenos movimientos, pero también rescato que cuando no tuvimos la pelota y ellos propusieron de jugar más abierto, la defensa funcionó muy bien. Hubo mucho compromiso de los jugadores, defendiendo de a dos, yendo abajo. Forzando errores y forzando patadas”, valoró el entrenador de un equipo que, si bien se mostró indisciplinado en el primer tiempo, mejoró la templanza y la conducta en los momentos críticos: en tiempos de sanciones exageradas y desvirtuadas, no acumulan tarjetas amarillas en las cinco fechas. Sudáfrica fue el más penalizado con siete, seguido por Nueva Zelanda, con seis y Australia con tres.

Ante la consulta por la principal virtud de este grupo de los Pumas, Contepomi destacó los hábitos afuera de la cancha: “Lo que más valoro de este equipo es la voracidad de imponer día a día, de querer estar siempre. Y salgan como salgan las cosas, al otro día recuperarse para estar mejor. Cuando entras en esa sintonía de prepararte todo el tiempo y tratar de mejorar día a día, en definitiva, mejoras. Lo que más me gusta de los jugadores es que entran en ese entorno en el que cada uno se ayuda para mejorar y va mejorando. Después los resultados llegan, a veces no o tardan más... De hecho, si Libbok metía el penal [en el último minuto], terminábamos igual que contra Australia. Nosotros no nos focalizamos en eso sino en la mejora constante”.

La escapada de Mateo Carreras hacia el in-goal sudafricano Prensa UAR

Un dato que refleja el auspicioso arranque del ciclo de Felipe Contepomi es que en este 2024 ya lograron tres victorias contra seleccionados posicionados en el Top 4 del ranking del World Rugby; Francia, con un plantel alternativo, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Para contextualizar, según publicó el periodista británico Russ Petty, entre 2004 y 2023 los Pumas apenas ganaron cuatro de sus 76 partidos contra rivales que finalizaron el año en el top 4 del ranking.

Las tres victorias en el Rugby Championship no exaltan a Contepomi ni lo abruman. En Santiago del Estero mostró su mesura habitual antes de emprender el viaje a Nelspruit. “La dimensión que le doy a estas victorias es que pudimos, por momentos, imponer nuestro juego contra tres potencias. No sé bien como está la tabla ahora, pero creo que podemos ser campeones o terminar terceros. No le veo sentido focalizar en el resultado, sino en cómo podemos hacer para progresar. Queremos tratar que dejen de ser hazañas esos partidos, sino competir de igual a igual”.

La despedida como locales en el 2024 fue en un marco ideal, con el calor de la gente y la simpatía de cientos de clubes que viajaron a Santiago del Estero para un triunfo inolvidable ante los campeones del mundo. Quedan cuatro encuentros como visitantes, tres de ellos ante los mejores seleccionados de la actualidad: Sudáfrica, Irlanda y Francia. Gran medida para buscar dar otro salto.