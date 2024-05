Rumania: polémica y violenta pelea de MMA entre un hombre y dos mujeres

En la gala de peleas RXF46 de la MMA (Artes Marciales Mixtas) de Rumania, hubo una polémica pelea entre un hombre y dos mujeres en la Sala Polivalente de Bucarest, la capital de ese país. El evento fue organizado por Real Xtreme Fighting (RXF). A pesar de los cuestionamientos y las críticas, desde RXF defendieron el brutal combate que fue viral en redes sociales.

La controvertida pelea involucró a “El Pervertido de Targu Ocna” y a las luchadoras Bettyshor y Roxana Tutu. En un único round, el combate comenzó con un duro ataque por parte del hombre, que a medida que se le acercaban las dos mujeres, las golpeaba en la cabeza y las lanzaba contra el piso, en una pelea signada por la desigualdad de fuerzas.

El público, entusiasmado, aplaudía y gritaba. “El Pervertido” también las perseguía para continuar con sus golpes. “¡Espectáculo total! Son chicas valientes. Recibieron un duro golpe y son valientes. Todo el salón está de pie”, afirmaron los comentaristas mientras relataban la impactante pelea. Los organizadores habían prometido una gala que “ofrecía a los aficionados a los deportes de contacto un megaespectáculo en el que se enfrentan artistas y personajes conocidos del entorno online”.

“¡Aplausos! Tengo la piel de gallina. Nadie tendrá un apoyo como El Pervertido”, fue otro de los comentarios de los relatores, según informó el portal local Gazeta Sporturilor. “Ni siquiera él sabe ya dónde pega. ¡Roxana Țuțu está en el suelo! Ahora se dirige amenazadoramente hacia Bettyshor. Qué locura hay en el pasillo”, agregó uno de ellos.

Terminada la pelea, y tras varios cuestionamientos, Sebastián Vieru, el organizador de las galas RXF, dialogó con ese medio. “Es un espectáculo en el que decidieron participar”, sostuvo para darle validez al controvertido combate.

“No hay nada fuera de lugar para que un hombre luche contra una mujer. Es un espectáculo. Es una tendencia mundial. Se lo propusimos y aceptaron. No somos los únicos que tenemos este tipo de eventos”, afirmó luego. Al ser consultado sobre si le parecía normal que un hombre le golpeara a mujeres en un ring, Vieru recobló la apuesta: “Pronto vamos a tener una gala con peleas uno contra uno, hombre-mujer. Es una tendencia mundial en este sentido”.

Estas declaraciones provocaron duras críticas de Amatto Zaharia, presidente de la Federación Rumana del arte marcial Kempo, que vio en vivo los golpes que recibían las luchadoras. “Desde mi punto de vista, no me parece justo, normal y moral que haya peleas así entre mujeres y hombres. No me gusta que un hombre golpee a una mujer y no es nada normal. No hay nada ilegal en esta pelea, pero tampoco es moral. No estoy de acuerdo en absoluto y a nadie le gusta ver esas imágenes”, dijo.

Otro participante en el evento fue Ionuț “Pitbull” Atodiresei, el atleta rumano con más títulos en kickboxing, quien defendió la pelea: “Lo que pasó me parece normal. Las chicas entraron allí para pelear y sabían adónde iban. Es un espectáculo de gala y me parece normal. Tenían contrato, fue su decisión”. Y aseveró: “Si las chicas ganaran esta pelea contra El Pervertido, nadie volvería a sentir lástima por ellas. Todos se rieron de eso”.

