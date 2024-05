Kylian Mbappé vs. el presidente de PSG: deudas millonarias y negociaciones entre abogados en una despedida tumultuosa

Escuchar

El final de la “era Kylian Mbappé” en el París Saint-Germain, club que el capitán de la selección francesa abandona después de siete temporadas, se transformó en una discusión entre las dos partes en medio de tensiones económicas por sueldos impagos. Mientras que Mbappé, que parece estar cada vez más cerca del Real Madrid, anunció oficialmente su marcha del club de la capital hace dos semanas, la separación entre el 7 y Nasser Al-Khelaifi, el presidente qatarí del PSG, no está siendo todo lo amistosa que ambos desearían.

Un final empañado por cuestión de dinero -de grandes sumas de dinero- que dejá un rastro amargo tras la última temporada de Mbappé en París. “Le deseo lo mejor. Ha hecho cosas excepcionales para nosotros durante siete años. Tenía 17 años cuando llegó, ahora es un chico grande, el mejor jugador del mundo. Estoy orgulloso de lo que ha hecho por el club. Y nunca se sabe, quizá un día regrese a Francia... Conozco sus ambiciones, él quería cambiar, ir a otro campeonato a vivir nuevas experiencias, tiene derecho a ello”, declaró el miércoles por la noche el dirigente del PSG en el Globe Soccer Forum .

Kylian Mbappé posa frente al mural de despedida que le hicieron los hinchas en el Parque de los Príncipes FRANCK FIFE - AFP

Aunque los dos hombres se dieron un abrazo el sábado por la noche tras la victoria del PSG en la final de la Copa de Francia, y el martes durante una ceremonia de entrega de premios en Cerdeña, las negociaciones podrían estar siendo ásperas. El PSG no pagó el salario de abril del delantero de 25 años, que se va libre este verano europeo, según fuentes próximas, confirmando una información del diario L’Equipe. Contactados por la agencia AFP, ni el entorno del jugador ni el PSG dieron respuesta .

Esa deuda estaría vinculada al acuerdo del pasado verano entre Kylian Mbappé y el club, por el que jugador se comprometía a renunciar a una parte de sus primas, explicó a la AFP una fuente al tanto, que asegura que las conversaciones son “tranquilas” y que se encontrará “una salida positiva”. Pero para otra fuente cercana a las negociaciones, interrogada por la AFP, la versión es diferente: esta decisión fue por iniciativa del club y sin haber avisado a la estrella .

Sin acuerdo

En cualquier caso, no se ha alcanzado ningún acuerdo por el momento entre las partes, según la fuente, que añade que a la retención del salario se une el impago de una prima -sin precisar el concepto- por un total de cerca de 80 millones de euros (más de 86 millones de dólares). Esas tensiones reaparecen después de que a comienzos de año las partes implicadas indicasen que habían sellado un acuerdo al respecto. Ambos bandos habían reconocido que el delantero, aún ligado contractualmente al PSG hasta el 30 de junio, había renunciado a una parte de sus primas en virtud de un acuerdo alcanzado con el club el pasado verano, después de ser apartado del equipo durante un mes .

El monto de esas primas se elevaba entonces en torno a 60-70 millones de euros, según una fuente próxima, lo que cubriría financieramente al club en caso de marcha de la estrella, que se puede ir con la carta de libertad al club que desee y sin indemnización por traspaso .

Otros tiempos: Nasser Al-Khelaifi, presidente de PSG, y Kyilian Mbappé, tras anunciar en 2022 su renovación

Pero finalmente el club pagó esa prima en febrero a Mbappé, según contó a la AFP una de las fuentes próximas de la negociación, sin precisar los motivos de ese cambio. Con la firma de su contrato en 2022, Mbappé se aseguró un salario de 72 millones de euros brutos anuales, una prima por firmar de 150 millones de euros, a pagar en tres plazos, y una prima de fidelidad creciente; 70 millones de euros brutos el primer año, 80 el segundo y 90 por una tercera temporada , según Le Parisien.

Preguntado el miércoles por la CNN sobre esa renovación en 2022, Mbappé explicó: “Era más que quedarse en el PSG. Era el Mundial en Qatar. Había muchas cosas. Fue una decisión importante, difícil, pero no me arrepiento de nada. Sólo quiero recordar las mejores cosas. No fue una situación fácil y no deseo que nadie viva eso ”, añadió Mbappé.

LA NACION