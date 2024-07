Rumania habilitó la libre caza de casi 500 osos tras la muerte de una senderista de 19 años

#urs impresionant la Ocolul Silvic Broșteni din cadrul #Romsilva



Meeting with an impressive brown #bear in a forest of Boșteni #Forest District, Suceava county, in #Romania #wildlife #Forestry #Bears #forests #NatureBeauty #naturephoto #NaturePhotograhpy #păduri #pădure #fauna pic.twitter.com/j6szjNgbJT