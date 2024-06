Salomón Rondón contó las razones de su abrupta salida de River Plate y afirmó: “Fue un equipo más en mi carrera”

Escuchar

Salomón Rondón, exdelantero de River y capitán de la Selección de fútbol de Venezuela, defendió su paso por el club de Núñez, aunque criticó a la dirigencia encabezada por Jorge Brito y afirmó que el impacto de los distintos tipos de dólares y problemas administrativos estatales fueron determinantes en su salida del club y del país.

“River para mí fue un equipo más en mi carrera, sinceramente. Es un gran equipo, es lo que mucha gente conoce, pero fue un equipo más y ya está”, minimizó Rondón en una entrevista en La Vinotinto Podcast y sacó pecho por sus actuaciones: “Mucha gente dijo: ‘No te fue bien’, pero yo jugué 35 partidos e hice 10 goles. Si no me iba bien, me hubiese ido como en Las Palmas, que jugué 15 partidos e hice cero goles. Te traen, eres una apuesta y no haces ningún gol como delantero. Eso sí es que te vaya mal”.

Luego, sumó: “En River hice 10 goles, haberle dado no sé cuántas victorias en el Monumental, ganar partidos sobre la hora. El ‘no te fue bien’ es subjetivo, depende de cómo estés físicamente y mentalmente”. “¿Cuántos jugadores argentinos van al fútbol mexicano y no les va bien?”, se preguntó.

Escena del partido que disputan River Plate y Belgrano de Córdoba Laura Lescano - télam

El capitán de la selección venezolana, que este sábado debutó con un triunfo ante Ecuador en la Copa América, diferenció al plantel de la dirigencia. “Entrené, fui profesional, nunca le falté el respeto a nadie. El equipo, espectacular, pero sentí que la directiva me trató mal”, recordó y contó que las autoridades del club se sorprendieron cuando comunicó que quería rescindir el contrato: “La lógica de River es que los contratos están para cumplirse”. “Pero no quiero estar aquí por todas estas razones”, les dijo.

Las razones, más allá de lo futbolístico

“Llegué el 28 de diciembre a México y el 8 de enero ya tenía mi DNI. Llegué el 28 de enero a Argentina y el DNI me lo dieron el 7 de agosto. Ya está, con esto te dije todo. Eran muchas cosas”, agregó el máximo goleador histórico de la selección de Venezuela.

Después comentó uno de los primeros problemas que tuvo, al comprar un televisor: “Voy al centro comercial más cercano, veo una televisión y digo ‘quiero esta’, una de 32 pulgadas. 1200 dólares me costó la televisión, una que en España sale 300 euros. ¿Qué pasó? Pasamos la tarjeta de afuera. En aquel momento había dólar tarjeta, dólar turista, dólar oficial, había 200 cambios y yo no tenía ni cuenta [bancaria] ni DNI ya teniendo dos meses en el país”.

“Una de mis preocupaciones era ‘tengo que viajar, tengo Copa Libertadores y ¿qué pasa con mis hijos?’. Le decía al tipo del banco, que era fanático de River y siempre me trató muy bien, si había alguna manera que pueda sacarle un duplicado, una copia de mi tarjeta a mi esposa”, continuó, pero la entidad financiera se lo negaba.

“Te dejo una prueba de sangre, necesito hacer mercado, es que si paso la tarjeta de allá...”, siguió Rondón y recordó: “Una vez pasé la tarjeta de Inglaterra y el banco de Inglaterra me llamó y me dijo que tenía un gasto de 600 libras de una compra de un supermercado de Argentina”. “No podía, no podía, era un dolor de cabeza”, lamentó.

Otro ejemplo que Rondón puso fue en relación al pedido de antecedentes penales. “Cuando voy a firmar por River, ya estoy en el país, me dicen ‘necesitamos los antecedentes penales’. ¿Pero cuáles necesitan? Saco ahora los de Venezuela porque tengo pasaporte venezolano. No, esos no necesitamos. Necesitamos los de Inglaterra y también los de China. Porque eran los de los últimos tres años”.

El futbolista llegó a la Argentina desde el Everton inglés y previamente había jugado en el Dalian chino. En el caso del país asiático había un inconveniente, ya que debía ser personal el trámite, según contó. “Hay que ir en persona. Consíguete un traductor chino para pedirlos en China”, les dijo a los directivos de River. “Fueron seis meses. Me quedé calvo, me salieron canas”, expresó.

Rondón reiteró que no tuvo inconvenientes con el plantel, ni tampoco con el ambiente pasional que despierta el fútbol. “El equipo, espectacular, y cómo se vive el fútbol, espectacular. Yo necesitaba vivir eso, quería jugar la Libertadores. Jugué 54 minutos nada más. En un partido siendo suplente me expulsaron porque le metí un puño a uno de Sporting Cristal. Tenía como una cosa... estaba cargado”, cerró.

