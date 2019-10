San Lorenzo: investigan quiénes dejaron pasar a la platea a los barras

El momento del apriete en la platea Norte Crédito: Captura de video

El clima no era el mejor en el estadio de San Lorenzo. El equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi acababa de perder 3 a 1 contra Defensa y Justicia, por la fecha 11 de la Superliga y, además de la bronca por la derrota deportiva, socios e hinchas que vieron el partido en la platea Norte se fueron de la cancha hostigados y amenazados por integrantes de la barrabrava. Ahora se investigará quién permitió el ingreso del grupo violento en el sector dónde sucedieron los incidentes.

El momento del amedrentamiento de los barras fue filmado y subido a las redes sociales por varios hinchas.

Tras los hechos, el gobierno porteño presentó en la Justicia una denuncia contra los barras a los que acusó del delito de amenazas y por las faltas cometidas previstas en el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires como "ingresar sin autorización a lugares reservados", "afectar el desarrollo del espectáculo", e "incitar al desorden".

Según la denuncia presentada por el subsecretario de Seguridad Ciudadana porteño, Juan Pablo Sassano, cuando terminó el partido, un grupo de barras ingresó en la platea Alta Norte "gesticulando con ademanes amenazantes y profiriendo [sic] voces amenazantes del mismo tenor a los plateístas. En esos términos, les referían que en ese lugar no se cantaba contra Lammens [Matías, presidente de la institución] ni contra San Lorenzo".

"Todo [los barras] caminan en grupo, por entre los asientos del sector Norte de la Platea Alta, a la que solo se puede ingresar con ubicación predeterminada. En un tono amenazante expresaban: ´No se canta ni contra Lammens ni contra San Lorenzo´. Este episodio, generado por la radicalizada [sic] del club local, sin lugar a dudas buscaba amedrentar inhibir a los plateístas con la sola finalidad de atemorizarlos. Los aquí denunciados además de omitir con los recaudos de seguridad que la organización impone ya que circulaban libremente por lugares que no podían estar, con su conducta, incitaban a la violencia y al desorden", afirmó Sassano en su denuncia.

La palabra de Lammens

En una entrevista con TyC Sports, el presidente de San Lorenzo repudió los hechos. "Jamás tendríamos ese tipo de iniciativa. Es una canallada para los socios Sería una torpeza e inmoralidad. No es nuestro estilo, ni de Marcelo [por Tinelli, vicepresidente] ni mío. Vamos a poner en manos de la Justicia lo que necesite. Es un año político en San Lorenzo y puede aprovecharse que el equipo no anda bien. La popular insultaba, no mandamos a callar a nadie. Por lo que vi en las imágenes no reconozco a ninguno. Pedí averiguar si son socios", afirmó Lammens.

Desde la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, que depende del Ministerio de Seguridad, informaron a LA NACION que se está investigando que "hacían esas personas [por los barras] en la platea y cómo llegaron".

"La idea es llegar a quien les facilita llegar. Les haya dado entradas o los haya dejado pasar", agregaron las fuentes consultadas.

Comunicado del Ministerio de Seguridad

"Durante el desarrollo del partido frente a Defensa y Justicia, un grupo de barra bravas amenazó a los plateístas que se manifestaban en contra de los jugadores, cuerpo técnico y autoridades del club", explicó el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado de prensa.

Y agregó: "Se están llevando a cabo distintas acciones para colaborar con la Justicia en saber quiénes son y cómo llegaron los barras a la platea Norte".