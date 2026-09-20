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LA NACION

Se cancelaron hoy todos los eventos al aire libre de los Juegos Suramericanos, por alerta meteorológica

La organización emitió un comunicado con la suspensión de los Fan Fest de este domingo y las postergaciones de los Pumas 7s y el fútbol

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Los Pumas 7s se con la gran atracción en Rosario, pero deberán esperar hasta este lunes para la definición de su deporte
Los Pumas 7s se con la gran atracción en Rosario, pero deberán esperar hasta este lunes para la definición de su deporteLucia Rios

ROSARIO.- Debido al mal tiempo que rige en la provincia de Santa Fe este domingo, la organización de los Juegos Suramericanos 2026 emitió un comunicado informando la cancelación de los Fan Fest de las tres sedes, Rosario, Santa Fe y Rafaela, y la postergación de las competencias de rugby y fútbol, siendo el primero el que iba a repartir las medallas esta semana. De esta manera, los Pumas 7s y las Yaguaretés argentinos, deberán esperar hasta este lunes, día para el que fueron reprogramados, al igual que el fútbol que se desarrolla en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys y en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Aquellas personas que tenían tickets adquiridos para estos eventos podrán utilizarlos sin necesidad de ninguna gestión. Las actividades indoor, es decir, bajo techo, en todas las sedes, se mantienen aunque no habrá entrenamientos oficiales de los equipos.

El estadio Marcelo Bielsa, donde juega la selección argentina, no verá acción este domingo
El estadio Marcelo Bielsa, donde juega la selección argentina, no verá acción este domingoMarcelo Manera - LA NACION

En Santa Fe, la suspensión sólo alcanza a las actividades previstas en el Fan Fest y a los entrenamientos de la jornada, por lo que los partidos de Leonas y Leonas se desarrollarán con normalidad. La misma situación rige en Rafaela, manteniendo ambas sedes las competencias indoor en la jornada.

La organización recomienda, en todos los casos, que las personas que asistan a los eventos deportivos extremen los cuidados a la hora de circular hacia y desde los estadios. Y seguir las indicaciones del personal de seguridad en cada uno de los escenarios deportivos.

Los Fan Fest son un éxito durante todo el día, aunque este domingo quedaron cancelados
Los Fan Fest son un éxito durante todo el día, aunque este domingo quedaron cancelados
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