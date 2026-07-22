Sebastián Báez dio otro paso importante en un torneo en el que ya conoce el sabor de la victoria

En Europa se transita la última curva de la temporada de polvo de ladrillo; lógicamente, con nutrida participación de los representantes argentinos, y con buenos resultados: tres jugadores de nuestro país se clasificaron a los cuartos de final en Kitzbühel, uno de los torneos más tradicionales del circuito de canchas lentas.

En ese contexto, Sebastián Báez (56°) consiguió un buen triunfo sobre el francés Arthur Rinderknech (27°; tercer preclasificado) por 7-6 (8-6), 2-6 y 6-4, en un intenso duelo de dos horas y 24 minutos. El bonaerense resistió los 21 aces que conectó Rinderknech, y consiguió doblegar al jugador galo en los momentos decisivos; el quiebre crucial llegó en el séptimo game del último parcial, y luego no tuvo problemas para cerrar el encuentro en su primer match-point. Lo curioso: el francés ganó ocho puntos más (102) que el argentino (94).

Fue un triunfo valioso para Báez, que ya sabe lo que significa levantar el trofeo de campeón en el certamen austríaco, donde festejó en la temporada 2023. Ganador de seis títulos en canchas lentas, el bonaerense busca en esta ciudad del Tirol su primer trofeo en esta temporada. Su próximo adversario será el alemán Yannick Hanfmann (52°), que evitó un cruce entre argentinos al doblegar a Marco Trungelliti (95°) por 6-4 y 7-6 (7-2).

Otro victorioso en Austria fue Tomás Martín Etcheverry (31°), que se impuso al local Jurij Rodionov (145°) por 6-2 y 7-6 (7-4) y cortó así una racha de seis derrotas en fila; Tommy no ganaba desde hacía dos meses, en la primera ronda del torneo de Hamburgo, contra el francés Atmane, y luego se despidió en el estreno en Roland Garros, Halle, Eastbourne, Wimbledon y Umag. Le costó el festejo al argentino, que estaba set arriba y 4-1, pero Rodionov lo quebró, le ganó cuatro games seguidos, y lo llevó hasta el tie-break, donde al fin el cuarto preclasificado en Austria consiguió cerrar el encuentro. Para el jugador nacido en La Plata, el cruce en cuartos será contra el peruano Ignacio Buse (35°), en el primer choque entre ambos.

La tercera victoria argentina del miércoles la consiguió Mariano Navone (47°), que derrotó de manera categórica al alemán Jan Lennard Struff (41°) por 6-0 y 6-3. El nacido en 9 de Julio, campeón este año en Bucarest, llegó a los 16 triunfos en polvo de ladrillo en lo que va del año (18 en total). Su próximo adversario será el francés Quentin Halys (83°), que eliminó al monegasco Valentin Vacherot por 6-3 y 6-4.

El último cruce de cuartos tendrá como protagonistas al kazajo Alexander Bublik (11°, máximo favorito) y el eslovaco Alex Molcan (81°). El primer jugador del torneo le cerró el camino a Facundo Díaz Acosta (108°) por 6-3 y 7-5.

Tomás Martín Etcheverry, a todo esfuerzo contra Rodionov @alexanderscheuber | @generaliopen

Festejo en Portugal

Román Burruchaga (60°) es el único argentino en carrera sobre el polvo de ladrillo del ATP 250 de Estoril, otra de las pruebas tradicionales de la gira de canchas lentas. El hijo de Jorge Luis, campeón del mundo en México 86, dio cuenta del portugués Nuno Borges (48°) por 6-1, 4-6 y 6-3. En los cuartos de final irá contra el belga Alexander Blockx (38°).

Para Burruchaga, que venía de lograr un muy buen triunfo sobre Stan Wawrinka en el estreno, es su tercer cuarto de final de la temporada en el nivel ATP. “No sé si hay una razón exacta. Quizás ahora confío algo más en mi juego y en los momentos clave. Pero estoy creciendo, especialmente en este nivel alto. Estoy muy contento con mi nivel en general”, dijo Burru sobre su progreso en este 2026.

WHAT A WIN!



Roman Andres Burruchaga backs up his Stan Wawrinka’s win with a fantastic 6-1, 4-6, 6-3 victory over Portuguese #1 Nuno Borges to reach the QFs! pic.twitter.com/SeLaXxsKoI — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) July 22, 2026

La sorpresa en Estoril es Tiago Torres. Nacido en Lisboa, zurdo, de 24 años, ingresó en el cuadro principal con una invitación, ya que es el 427° del mundo, y dio la nota inesperada al sorprender al chileno Alejandro Tabilo (30°) por 6-4 y 6-4. Torres viene de completar cuatro temporadas en la Universidad de San Antonio, en Texas, y recién en esta temporada se sumó al tour profesional; con los dos triunfos conseguidos hasta aquí, saltará al menos 97 posiciones, hasta el 330° del ranking.