Sebastián Vignolo chicaneó a Diego Latorre al aire y Gambeta le respondió por Instagram

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, chicaneó este jueves a su compañero, el exfutbolista Diego Latorre, en el marco del pase de programas con F12. Todo comenzó cuando el Pollo le contó a Mariano Closs, animador del ciclo vecino, que la emisión del día de la fecha tendría una menor duración de la habitual por un partido de la UEFA Europa League.

“Hoy, 2:30, nos vamos”, aclaró Vignolo sobre el final del interregno con F12. En ese momento, la periodista Morena Beltrán acotó, por lo bajo, que el Arsenal, puntero de la Premier League, sería uno de los equipos que jugaría el partido. En efecto, el conjunto gunner disputó el encuentro frente a Sporting Lisboa, por la ida de los octavos de final de la competencia europea, y terminó 2 a 2.

Perspicaz, Closs agregó: “Comenta Latorre, ¿sabe?”. “Ah, Diego comenta a su equipo”, replicó Beltrán. Acto seguido, Sebastián Vignolo añadió, en relación a su posteo en las redes sociales: “Si, vi que lo puso”. Luego, en broma, El Pollo emitió su opinión respecto de que Gambeta participe de una transmisión del club de sus amores: “No me parece que lo designen. Es hincha de un equipo”, lanzó.

El comentario de Vignolo despertó las risas de sus compañeros. Por su lado, siempre en tono jocoso, Closs acusó a Latorre de ser “parcial” por su afición hacia el Arsenal. Respaldado por su colega, Sebastián agregó: “Claro. Va a ser una partidaria del Arsenal. No me gusta eso. Está mal”.

Vignolo chicaneó a Latorre al aire y Gambeta le respondió por Instagram

Minutos después, el exjugador de Rosario Central y Boca Juniors subió a sus historias de Instagram un video selfie, y arrobó al Pollo Vignolo. Además, en la publicación, escribió: “Espero la rectificación pública”. De fondo, Latorre mostró que tenía la televisión prendida con el programa en cuestión.

En su descargo, Latorre anunció que quería “contestarles a estos muchachos de F90 que me están difamando, diciendo que voy a hacer una transmisión partidaria del Arsenal, Marianito también, sospechando de mi profesionalidad. No va, no va. No me conocen”. De esta manera, se dio por concluido el divertido intercambio entre los periodistas de ESPN.

En la red social Twitter, las cuentas partidarias del Arsenal celebraron que Latorre comentara para la televisión los partidos del Arsenal, tal como solía hacerlo años atrás. “Ojalá ESPN se anime a poner en los partidos de Arsenal a Diego Latorre para que nos comente a nosotros los aficionados del equipo londinense. Lo sabe todo” admitió el usuario Michael.

Semanas atrás, Latorre contó en su Instagram que empezaría a colaborar con la cuenta “Arsenal en América”, dedicada a seguir de cerca la actualidad del conjunto dirigido por Mike Arteta. En su última intervención, analizó la fase ofensiva del juego de los “Artilleros”, en un video titulado “Bukayo Saka, Trossard y Martinelli: el ataque de los Gunners con falso nueve”. Allí, además, amplió su análisis por fuera del Arsenal, y arremetió contra el Big Data.

“Hay mucho chantaje emocional, cosas que no tienen que ver con el juego mismo, sino que se le busca una lógica desde un lugar que no lo tiene. Sé que es seductor y engaña mucho, pero en el fútbol siguen pasando las mismas cosas que hace 70 años. El juego me lo demuestra todos los días. El fútbol tiene una dinámica muy personal cada vez que la pelota empieza a rodar”, estimó Gambeta.

