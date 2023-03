El comentario del Chavo Fucks que hizo saltar a Sebastián Vignolo: “Me da bronca eso”

escuchar

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, reaccionó este martes ante un comentario de su compañero, el periodista Chavo Fucks, quien fue muy crítico con el nivel mostrado por Boca Juniors en su último partido de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Luego del empate 0 a 0 entre el equipo de Hugo Ibarra y Defensa y Justicia, disputado en La Bombonera, Fucks aseguró que Boca “no es un buen equipo”, algo que generó la sorpresa de Vignolo.

Acto seguido, El Chavo se explayó sobre su apreciación: “Es un mosaico, un conjunto de buenos jugadores. Por eso, le sacan una pelota en la línea, pega dos pelotas en los palos. Tiene llegadas. Pero Boca jugó de contrataque. Estaba Meléndez (NdeR: una gloria del conjunto xeneize a fines de los años ‘60) en la cancha. Miraba y decía: ‘¿Qué pasó con Boca?’”.

Sobre el comentario de Fucks, el Pollo Vignolo acotó: “Es una barbaridad”. Después,contrapuso su mirada a la del Chavo y consideró que Boca “es un buen equipo”. Por encima del relator, el comentarista deportivo dijo: “Un baile histórico”.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



¿UN BUEN PUNTO PARA BOCA?



El debate en #ESPNF90 sobre el empate entre el equipo de Ibarra y Defensa.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyHdRX pic.twitter.com/zmQM639dft — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) March 7, 2023

En ese momento, Vignolo interrumpió a Federico Bulos, quien se disponía a dar su opinión, para resaltar el comentario del Chavo Fucks, que agregó: “Los primeros ‘30, se comió un baile histórico, si la figura fue el arquero. Cuando te agarran la pelota y no te la dejan tocar...”.

Más adelante en el debate, Fucks diferenció el planteo del equipo de Varela con el de Boca, y dijo la frase que enervó a Vignolo: “Yo creo que Defensa armó un partido para armar contra Boca. Lo que creo es que Boca no armó un partido para jugar contra Defensa, repitió Patronato porque le había salido bien”.

Boca empató 0 a 0 contra Defensa y Justicia en la Bombonera Mauro Alfieri

Allí, Vignolo no pudo ocultar su fastidio y respecto de los dichos de Fucks, subrayó: “Me da bronca eso. Defensa tiene un equipo espectacular, bien armado, se sostiene. Ahora, no usemos a Defensa para pegarle a Boca. Parece que Ibarra dice: ‘A la cancha y hagan lo que quieran’. Y es mentira”.

En su defensa, el Chavo desmintió que pensara eso, pero sí dijo que “el (jugador) que anda bien el partido anterior, juega el siguiente”. Por su lado, Vignolo defendió a Ibarra, al decir que “hubiese puesto la misma formación” que plantó el entrenador xeneize. A su turno, la periodista Morena Beltrán consideró que Ibarra decidió asumir “demasiados riesgos” frente a un rival ofensivo como el de Julio Vaccari.

Por último, el conductor del ciclo deportivo le reclamó al delantero de Boca, Sebastián Villa, que no contribuye en la marca del equipo con los retrocesos, algo que, recordó, hacía Cristian Pavón en la época de Guillermo Barros Schelotto como entrenador. A la vez, admitió que “sigue siendo el jugador más desequilibrante” en el club de la Ribera, aunque su influencia bajó porque lo marcan “de a dos”.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



EL FUNCIONAMIENTO DE BOCA



Analizamos cómo jugó el Xeneize y cómo fue planteado por Ibarra contra Defensa y Justicia.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyHdRX pic.twitter.com/YuDjqvBs6K — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) March 7, 2023

Con la finalización de la sexta fecha de la LPF, Defensa y Justicia terminó puntero del torneo junto a San Lorenzo, que empató 1 a 1 frente a Huracán en el clásico porteño. Boca, mientras tanto, marcha séptimo, con 11 unidades, y se prepara el mes que viene debutar en la Copa Libertadores, su gran objetivo del año.

LA NACION