"¿Ya aclaró? ¿Qué aclaró?" preguntó Oscar Ruggeri sobre la actitud de Michael Bublé con su esposa Luisana Lopilato. Crédito: captura

16 de abril de 2020 • 14:21

Es uno de los temas del momento: la actitud de Michael Bublé con su pareja Luisana Lopilato , que fue advertida en sus vivos de Instagram por los seguidores de la actriz , llamaron la atención por la naturaleza del vínculo que une a los artistas. En épocas donde la violencia de género ya es un tema de agenda en la opinión pública, el ahora panelista Oscar Ruggeri, introdujo el tema de motu proprio en el programa 90 Minutos de Fútbol , de Fox Sports.

Inicialmente, la discusión del envío de hoy giraba en torno a elegir el mejor jugador entre Carlos Tevez, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín o Lautaro Martínez. En la opinión del Cabezón , el Apache los supera a los otros "porque puede jugar en toda la cancha". Por su parte, el Pollo Vignolo , conductor del programa, opinó que Higuaín es el más completo de todos, y dijo que es "el que mejor se entendió con Messi".

Sin embargo, como suele suceder, el debate del programa giró en torno a otros asuntos, entre los que se destaca la histórica pelea de Ruggeri con José Luis Chilavert cuando ambos jugaban en San Lorenzo y Vélez respectivamente. Consultado por el conductor si el campeón mundial '86 haría las paces con el exarquero paraguayo cuando finalice la cuarentena, su respuesta fue contundente: " Yo no escupiría a una persona en la cara ". Y sobre su histórica patada (no perpetrada), el bicampeón de América con la selección redobló la apuesta: " Esta vez no le erro ".

En otro tramo del programa, hablaron sobre la superstición. "Cuando se rompe el espejo son siete años de mala suerte. Googleá ", le sugirió Vignolo a Ruggeri, quien aprovechando la entonación parecida de ese anglicisimo con el apellido del cantante canadiense, preguntó: "¿Bublé? ¿Viste el codazo que le pegó? ", lo cual generó la respuesta de sus compañeros, quienes intentaron calmar las aguas.

"¿Ya aclaró? ¿Qué aclaró? Yo también cuando jugaba era sin querer, porque era mi forma de jugar ", ironizó el exfutbolista del Real Madrid . "Hoy me doy cuenta que me parece que me patiné", dijo sobre la vieja patada a Chilavert.

Finalmente, para salir de la sensible discusión, Vignolo recondujo el tema de conversación hacia el fútbol, aunque la posición del exjugador argentino sobre lo ocurrido entre Lopilato y Bublé, ya había quedado clara.