Manchester City: "Soy el mejor pateando penales, pero Guardiola no me elige"

"Soy el mejor lanzador de penales del City, pero Guardiola no me deja tirarlos" Fuente: AP

1 de diciembre de 2020 • 16:42

El arquero de Manchester City, Ederson, fue el jugador designado para hablar ante la prensa local antes del partido que su equipo jugará ante Porto por la quinta fecha del Grupo C de la UEFA Champions League, y aprovechó para darle un mensaje a su entrenador, el catalán Pep Guardiola.

Ederson, conocido por su buen dominio del balón con los pies, reveló que no practica tiros libres pero sí penales. Sin falsa modestia, el portero brasileño dijo: "Soy el mejor lanzador de penales del City, pero (Guardiola) no me elige para tirarlos".

Al mismo tiempo, el portero contó que cuando jugaba en Ribeirão (equipo portugués de la tercera división) era el encargado de ejecutar las faltas, pero que esa época "ya pasó". "Ahora, tenemos muy buenos lanzadores. Lo más importante es que el equipo está bien, haga goles y gane los partidos", concluyó.

En 2018, el extécnico de Barcelona desestimó la posibilidad de que Ederson se hiciera cargo del balón detenido en su equipo, por el hecho de ser "portero". "Hay otros jugadores que pueden hacerlo. Respeto al rival y respeto a las competiciones", argumentó en ese momento Guardiola.

Los habituales ejecutantes de tiros libres y penales en el equipo ciudadano son el argentino Sergio "Kun" Agüero, el volante Kevin De Bruyne, el inglés Raheem Sterling y el brasileño Gabriel Jesus.