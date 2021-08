Sudáfrica - Los Pumas: la jugada de try que desperdiciaron los argentinos a centímetros del ingoal

La segunda presentación resultó igual que la primera en el Rugby Championship: los Pumas perdieron con Sudáfrica, esta vez por 29-10. El dominio de los Springboks fue abrumador, supieron manejar los hilos del juego y apagaron cualquier intento de juego de los argentinos.

El equipo que conduce Mario Ledesma encadenó en Port Elizabeth su segunda derrota en el torneo. Ahora nuevos viajes y preparación para rearmarse. Aún con la sede a definir, dado que sigue siendo una incógnita dónde seguirá disputándose el torneo. Lo que sí se sabe, es el rival: Nueva Zelanda. Lo esperan dos nuevos compromisos de máxima exigencia.

Pero fue en el minuto 80 cuando el conjunto argentino estuvo a punto de lastimar. Así fue que llegó una buena jugada grupal que comenzó sobre la izquierda, movió a todo el equipo hacia la derecha y de ahí empezó a construir. Pases y buenas combinaciones llevaron a la corrida en soledad del wing Juan Martín González, pegado al lateral izquierdo, rumbo al ingoal.

Sin embargo, como sucedió toda la tarde, el mínimo detalle cuenta y ahí fue donde Argentina falló. A centímetros del try González vio a su compañero Santiago Carreras y le quiso dar el pase, pero no contó con la astucia de Lukhanyo Am, quien se anticipó y robó esa pelota final.

El try que no pudo ser para los Pumas

Pero los Pumas no se rindieron y siguieron intentándolo, luego de esa jugada frustrada casi sobre la línea. Así fue que luego del empuje y el coraje del pack argentino llegó el try de Pablo Matera. Al minuto 85, el apoyo de Matera en el ingoal fue una caricia para apaciguar la dura derrota frente a los sudafricanos, con el tiempo cumplido. Las amonestaciones para los jugadores argentinos, la falta de posesión de la pelota y los 21 penales cometidos por los Pumas frente a los 11 de los locales, fueron una muestra del desarrollo del juego.

Lo mejor del partido

LA NACION