Los Pumitas perdieron en la última jugada contra Sudáfrica, pese a los cuatro tries de Franco Rosetto

Escuchar

En el último día de competencia salió el sol en Sunshine Coast, después de dos primeras jornadas marcadas por las lluvias y el fuerte temporal. Los Pumitas cerraron su participación en el Rugby Championship M-20 con una derrota en la última jugada, tras 80 minutos vibrantes. El penal de Albert Van Heerden ahogó las ilusiones del seleccionado argentino, que jugó un primer tiempo brillante y luego de desinfló en la segunda etapa. El paranaense Franco Rossetto tuvo una actuación descollante, autor de los cuatro tries en la caída por 30-28 en suelo australiano.

Luego del buen triunfo ante Australia y la categórica derrota ante Nueva Zelanda, los conducidos por Álvaro Galindo arrancaron con el pie izquierdo la jornada de domingo; luego de un desajuste en campo propio, Jurenzo Julius encontró un espació en la defensa y llegó al try antes del minuto de juego. Sin embargo, el seleccionado argentino mostró su mejor cara en la segunda mitad: sólido en las formaciones fijas, preciso en el uso del pie para ubicar el juego en campo rival y, una vez en terreno sudafricano, aceleración y sorpresa para lastimar al rival. Esa chispa la brindó Tomás Di Biase, el medioscrum titular en los tres partidos del campeonato. Aún con alguna imprecisión, fue vital para nutrir de juego a su equipo y asistió en dos oportunidades a Rossetto, que mostró sus cualidades de definidor. El tercer try del wing llegó tras un exquisito pase con el pie de Facundo Rodríguez.

El segundo try de los Pumitas

🇦🇷 ✨ ¡Juegue, Pumitas, juegue! Facundo Rodríguez se lució con un kick cruzado fenomenal y Franco Rossetto firmó su segundo try ante Sudáfrica.



⭐ Mirá todo el #RugbyChampionship M20, en @starplusla.#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/OxVvz9Y8F5 — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 12, 2024

Rossetto, formado en Estudiantes de Paraná, apoyó los cuatro tries de los Pumitas en una tarde excepcional. El que marcó en el segundo tiempo llegó tras una definición espectacular, pegado a la bandera. Con 1,85 m y 86 kg ya estuvo bajo la órbita de Santiago Gómez Cora en los Pumas 7s y en el 2022 participó con 18 años del Mundial de Seven de Ciudad del Cabo. Luego, optó por seguir en el rugby de XV y se consagró campeón del Regional del Litoral don Estudiantes de Paraná. Este año integra el plantel de Dogos XV, aunque no sumó minutos. Hoy fue el punto más alto de un equipo que contó con Efraín Elías, Tomás Medina, Santos Fernández de Oliveira y Tomás Di Biase como los otros destacados.

Luego del 21-7 parcial del primer tiempo, los Pumitas sintieron el asedio del rival. Sudáfrica los sometió físicamente y cambió la tendencia del scrum; en la segunda etapa los dirigidos por Bafana Nhle dominaron esa formación y psicológicamente controlaron a su rival. El seleccionado argentino cometió cuatro penales en la primera mitad y once en la segunda, una cifra altísima. Se sintieron incómodos en las salidas, no usaron bien el pie y perdieron el contacto. Lo único que funcionó en los 40´finales fue el line defensivo, con las destrezas en el juego aéreo de Fernández de Olivera, que se convirtió en una pesadilla.

El cuatro try argentino

🇦🇷👏🏻 ¡Rossetto no te perdona! El wing de #LosPumitas apareció por la punta y apoyó un try clave para el equipo argentino.



⭐ Mirá todo el #RugbyChampionship M20, en @starplusla.#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/1JYp62qJH7 — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 12, 2024

Los tries de Tiaan Jacobs, Casper Badenhost y Zachary Porthen, más la puntería de Albert Van Niekerk inclinaron la balanza para el seleccionado que recibirá el próximo Mundial Juvenil y se volverá a ver las caras con Argentina en la fase de grupos. La actitud de los Pumitas para poner el hombro fue innegociable. “ Dejamos todo en la cancha, no tengo reproches para mi equipo, sólo decirles gracias . Fue un partido duro contra un rival muy duro”, destacó el capitán, que juega con la templanza de un experimentado. Un penal por un claro offside a cinco metros del ingoal, fue lo que necesitó Sudáfrica para lograr su primer triunfo en la competencia.

El Rugby Championship M-20 surgió, en buena medida, para darle mayor rodaje a los equipos y achicar las diferencias con los seleccionados del norte, que dominaron la competencia en los últimos años y cuentan con el 6 Naciones M-20 como torneo fuerte.

Los Pumitas sumaron una buena experiencia que les servirá tanto desde lo emocional, para superar esa barrera de competir afuera del país, en un contexto que será similar al del Mundial, y desde el juego, con algunos signos positivos como el pack de forwards y también ajustes a realizar. El 29 de junio arrancará la Copa del Mundo de menores de 20 años en Sudáfrica. Los Pumitas apuntan ahí.

Los pumitas se imponían 28 a 27 a falta de tres minutos, cuando Australia lo ganó con un penal. Foto: Rachel Wright / Gaspafotos / Prensa UAR rachel wright / gaspafotos

Síntesis

Argentina: Benjamín Elizalde; Timoteo Silva, Faustino Sánchez Valarolo, Tomás Medina y Franco Rossetto; Facundo Rodríguez y Tomás Di Biase; Ignacio Torrado, Santos Fernández de Oliveira y Juan Panoucos; Álvaro Iandolino y Efraín Elías; Tomás Rapetti, Juan Greising Revol y Diego Correa.

Cambios: ST: 11 minutos Gonzalo Gargallo Bazán por Correa, 12´ Luciano Acevedo por Iandolino y Juan Pedro Bernasconi por Torrado, 14´ Juan Manuel Vivas por Greising Revol, 20´ Gael Galván por Rapetti, Santino Di Lucca por Rodríguez, Tomás Bocco por Medina y Jerónimo Llorens Di Biase

Entrenador: Álvaro Galindo

Sudáfrica: Bruce Sherwood; Joel Leotlela, Jurenzo Julius, Joshua Boullee y Litelihle Bester; Philip-Albert Van Niekerk y Ezekiel Ngobeni; Tiaan Jacobs, Bathobele Hlekani y Sibabalwe Mahashe; JF Van Heerden y Thomas Dyer; Zachary Porthen (capitán), Juan Smal y Ruan Swart.

Ingresaron: Ethan Bester, Liyema Ntshanga, Casper Badenhost, Thabang Mphafi, Divan Fuller, Asad Moos, Thurlon Williams y JC Mars

Entrenador: Bafana Nhle

Primer tiempo: 1 minuto gol de Van Niekerk por try de Julius (S), 27´gol de Rodríguez por try de Rossetto (A), 34´ gol de Rodríguez por try de Rossetto (A), 41´ gol de Rodríguez por try de Rossetto. Resultado parcial: Argentina 21-7 Sudáfrica.

32´ Amarilla a Ngobeni (S)

Segundo tiempo: 7´ gol de Van Niekerk por try de Jacobs (S), 17´ try de Banderhost (S), 27 penal de Van Niekerk (S), 29´ try de Porthen (S), 34´ gol de Di Lucca por try de Rossetto (A), 40´ penal de Van Niekerk(S). Resultado parcial: Argentina 7-23 Sudáfrica.

26´ Amarilla a Galván (A)

Cancha: Sunshine Coast Stadium

Compacto de Sudáfrica 30 vs. Argentina 28