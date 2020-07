Carmen Greentree escribió un libro dónde cuenta toda su experiencia desde la violación hasta la búsqueda de espiritualidad Crédito: @iamcarmengreentree

La exsurfista australiana, Carmen Greentree relató, en una entrevista al diario británico Daily Mail , el calvario que vivió durante los dos meses que fue secuestrada, golpeada y abusada sexualmente en la India.

"Durante 7 años de mi vida estaba dedicada al 100% en convertirme en surfista profesional. Desde que me levantaba hasta que me iba a dormir estaba centrada en ser campeona del mundo de surf. Nada me importaba más que eso", dijo sobre el episodio más traumático que vivió a lo largo de su vida.

Hasta los 22 años Greentree se entrenó junto a la multicampeona Stephanie Gilmore (ganadora del ASP World Tour en siete ocasiones) y compitió alrededor del mundo. Sin embargo, su sueño se vio frustrado cuando no pudo ingresar al Tour del Campeonato Mundial Femenino en 2003.

Entonces decidió tomarse un año sabático para encontrarse a sí misma. Viajó a la India con la intención de realizar un curso en la capilla del Dalai Lama en Dharamshala, ciudad situada en medio de las montañas del Himalaya, sin imaginar que ese 2004 iba a quedar marcado en ella a fuego por un hecho brutal.

Cuando llegó a Nueva Dheli de Sídney, conoció a Rafiq Ahmad Dundoo, un residente indio que le ofreció viajar en avión a distintos lugares: Srinagar, Jammu y Cachemira. Ella tenía planeado hacer el recorrido en autobús que duraba 14 horas.

Aceptó la ayuda de Dundoo y el 27 de mayo del 2004 comenzó su calvario, cuando el indio, haciéndose pasar por un operador turístico del gobierno, le ofreció que pasara la noche en su barco antes de partir con destino ya que la ciudad en la que se encontraban, era un lugar peligroso para las mujeres que viajaban solas. Greentree accedió a quedarse en la casa flotante de Dundoo en Dal Lake.

Lo que pensó que sería solo una noche, terminó en dos meses de terror . La australiana contó que al principio intentó defenderse de su agresor pero que cada vez que trataba de escapar recibía violentos golpes. " Y finalmente me rendí, fue la primera vez que me violó . Estaba cansada y no podía pelear más porque sabía que no iba a detenerse nunca", reveló Greentree.

El relato de la agresión sexual y de la búsqueda de espiritualidad

La exsurfista australiana escribió un libro dónde cuenta la búsqueda espiritual que la llevó a la India para estudiar con el Dalai Lama. Pero fue secuestrada, despojada de su dinero, de su pasaporte, y violada durante dos largos meses.

"Perdí la cuenta de las veces que me violó. Lo he bloqueado tanto que ya no recuerdo la mayoría de los ataques", dijo Greentree en la presentación de su libro A Dangerous Pursuit of Happiness (Una peligrosa búsqueda de la felicidad).

Después de un rescate dramático, Greentree regresó a su hogar en Australia y comenzó un largo viaje hacia la curación, la autoestima y el perdón. "El peor sentimiento fue cuando me rendí y dejé que tomara lo que quería", aseguró.

"Estaba completamente rota, ya ni siquiera era yo. Existía como un caparazón en mí. Era un hombre sin escrúpulos morales y claramente no le importaba. Me mostró que tenía la intención de hacerme daño y no sintió ni una pizca de culpa por lo que me estaba haciendo ", explicó la exsurfista sobre el hombre que la agredió sexualmente.

Greentree detalló que varias veces intentó escapar pero su violador le advertía que era una zona militarizada y que en el caso de encontrarla podrían dispararle sin preguntar. Además creyó que si la atrapaba huyendo, le haría cosas peores. " Pensé que jamás escaparía de ese bote, que moriría allí de una u otra manera ", dijo.

Completamente cansada de forma física y emocional, se resignó a sobrevivir en ese lugar junto a Dundoo, su mujer, su hijo, los dos hermanos del violador y sus padres. También contó que la obligaron a lucir vestimenta musulmana, a comer con ellos, a rezar cinco veces al día y ayudar a las mujeres a cocinar, limpiar y lavar. Incluso le entregaron una copia del Corán traducida al inglés.

La liberación

Tras la preocupación de sus parientes y amigos, por no tener noticias de ella, las autoridades pudieron localizarla.

La policía llegó al barco, la rescató y detuvo a Dundoo, junto a sus hermanos. Sin embargo, tras pasar seis meses en prisión fueron liberados ya que la exsurfista nunca pudo regresar a la India para testificar.

"Escribí mi libro para mostrar cómo aprendí y cómo me curé. Quiero que la gente lo lea y espero que puedan crear una buena vida a pesar de lo que haya sucedido", reflexionó Greentree que en la actualidad está casada, tiene tres hijos y vive al sur de Sídney.