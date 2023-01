“Tenemos mucho por aprender”: la reflexión de Martín Liberman sobre el recibimiento a Alexis Mac Allister en su club

escuchar

El periodista Martín Liberman publicó este lunes un comentario reflexivo en la red social Twitter en relación a la emotiva recepción que le hicieron al volante de la selección argentina Alexis Mac Allister en el club inglés Brighton tras coronarse campeón del mundo.

El conductor de Radio Late y Star+ arriesgó una osada hipótesis sobre qué sucedería en caso contrario, es decir, si un futbolista inglés que jugara en Argentina hubiera logrado el título Mundial. En ese sentido, no dudó en sentenciar que la bienvenida hubiese sido distinta.

“No me imagino a un club argentino recibiendo así a un jugador inglés. Sí me imagino a toda la cancha silbándolo. Tenemos mucho por aprender. Hermosa recepción a Mac Allister en Brighton”, lanzó el comentarista deportivo, tras lo cual, recibió comentarios de distintos usuarios que opinaron en sentido contrario.

El video fue subido a las cuentas oficiales del club inglés, desde donde manifestaron su orgullo por recibir a su campeón del mundo. La mayor parte de las publicaciones que hicieron en las redes sociales de Brighton estuvieron focalizadas en la actividad del jugador formado en Argentinos Juniors, quien hoy se reincorporó a los entrenamientos de su equipo.

El entrenador de Brighton, Roberto de Zerbi, contó que ya habló con Alexis para persuadirlo de que se quede en el club, al menos, hasta el final de la presente temporada. “Estoy feliz si se quiere quedar con nosotros hasta el final de la temporada. Y creo que es lo mejor para él. Hablé una hora con él” explicó el director técnico en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.

Mac Allister fue sorprendido en el centro de entrenamiento de su equipo con sus compañeros formados en ronda mientras sostenían un sincero aplauso. En el fondo del salón, una pantalla mostraba a Alexis con la camiseta de la selección argentina. Al final de la filmación, el siempre tímido Mac Allister tomó una réplica de la Copa del Mundo, y la levantó al mejor estilo Lionel Messi. En el lugar, también relució una bandera argentina.

El festejo no pasó desapercibido para el capitán y máximo emblema de La Scaloneta, Lionel Messi, quien comentó el posteo en Instagram con emojis de aplausos. En diálogo con el canal oficial del club, el futbolista de 24 años habló sobre lo que significa jugar en un mismo equipo con La Pulga. “Es fácil. Es el mejor de la historia. Trato de darle la pelota lo más posible. Sabemos lo importante que es para nuestro equipo. Lo mostró todo en el Mundial. Merecía el trofeo”.

Respecto de su anotación en el partido de primera ronda frente a Polonia, señaló: “Fue uno de los momentos mas especiales de mi vida. No sabía cómo celebrarlo. Estaba muy excitado. Cada vez que miraba a las gradas sabía que mi familia tenía una bandera. Cuando los vi me emocioné”.

Asimismo, aseguró que no tiene prisa en irse del Brighton. “Estoy muy feliz acá, no tengo ningún apuro. Me siento muy bien, muy agradecido con el club, con mis compañeros de equipo y con toda la gente que trabaja acá, así que estoy enfocado en este club y en el próximo partido”.

Alexis Mac Allister fue uno de los mejores jugadores de la selección argentina en el Mundial. Equipos como Juventus, Inter y Atlético de Madrid habrían mostrado el interés de adquirir los servicios del mediocampista argentino, cuyo contrato vence en junio de 2023.

