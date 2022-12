El premonitorio archivo de Sebastián Vignolo con Lionel Messi: “¿Mirá si somos campeones del mundo?”

escuchar

El conductor Sebastián Vignolo está de vacaciones, luego de una extenuante temporada no sólo para los jugadores, si no también para los periodistas. En ese marco, compartió el video de una entrevista que le hizo al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, en la previa del Mundial Rusia 2018, donde el conjunto albiceleste quedó eliminado a manos de Francia en los octavos de final.

El equipo entonces dirigido por Jorge Sampaoli había llegado a la cita máxima con lo justo. Derrotó a Ecuador en el último partido de las Eliminatorias, con una heroica actuación de La Pulga. Las expectativas de campeonar eran bajas. Sin embargo, Messi nunca perdió la esperanza de lograr el título. Por eso, en la mencionada conversación, que data de 2018, el periodista se animó a preguntarle qué pasaría si lograban el título.

Ya sobre el final de la charla, el relator lo invitó a Messi a imaginarse en un hipotético escenario, en ese momento, más generado por la ilusión que producto de la realidad, de levantar la Copa. “Bueno amigo, vamos a ver qué pasa... ¿mirá si somos campeones del mundo?”, le pregunta Vignolo a Leo. La entrevista tuvo lugar en el programa Pasión por el fútbol (eltrece).

Ante la consulta del cronista, Messi, quien lo miraba al animador con una sonrisa, cerró los ojos e inclino levemente la cara a su derecha. Esbozó una onomatopeya: “Pfff”. “Pará, si somos campeones del mundo... Vamos al Obelisco. Vamos en bol... al Obelisco, te juro”. Sincero, Leo contestó: “Es que no puedo imaginar que puede llegar a ser porque todo lo que imagine me voy a quedar corto. Todo lo que me pueda llegar a imaginar va a ser corto si Dios nos da este Mundial”.

El premonitorio archivo de Sebastián Vignolo con Lionel Messi

En broma, como quien sabe que el desafío es poco menos que una quimera, Vignolo le advierte a Messi: “Yo me tatúo tu cara, te juro”. Con su habitual estilo, Leo sólo atinó a responder con una risa. El capitán le responde con mesura y le da un baño de realidad al conductor.

“Ojalá. Vamos con la ilusión. Estamos bien, nos estamos preparando muy bien, pero con tranquilidad. La gente tiene que saber, y ser realista, de que no vamos como candidata, que hay mejores selecciones, pero que tenemos un grupo de jugadores muy buenos, muy importantes, y que la vamos a pelear”.

Cuatro años después, casi en el final de su carrera, Messi logró lo impensable. El Pollo lo celebró rememorando esa entrevista, y lo complementó con emotivas palabras. “Llego el día. Vas al obelisco a festejar, crack. El mundo rendido a tus pies. Muy feliz por vos, el equipo de @afaseleccion y las familias de cada uno que los acompañaron en cada momento. Sólo disfruten, campeones. Salud”.

Finalmente, ni Messi ni sus compañeros pudieron llegar al emblemático monumento de la Ciudad de Buenos Aires, debido a la inédita movilización de más de cinco millones de personas. El micro que llevaba a los jugadores desde el predio de la AFA avanzó a paso de hombre por unas horas, para finalmente, planear por la avenida 9 de julio en helicóptero. Abajo, una multitud los vitoreó. En el momento menos pensado. Cuatro años después de aquella “inimaginable” conquista.

LA NACION