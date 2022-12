El contundente tatuaje de Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, tras el título del mundo

escuchar

Las familias de los futbolistas de la selección argentina ocuparon un rol central en la conquista del título del mundo en Qatar 2022. En particular, las parejas de los jugadores se han mostrado siempre muy presentes, no sólo durante este campeonato, si no a lo largo de toda la trayectoria de sus novios o esposos. Una de las más activas en este sentido, desde hace un tiempo a esta parte, es la esposa de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso.

En cada mala pasada, y ahora, en sus mejores momentos, Jorgelina ha sido siempre un sostén para Fideo. En las buenas y en las malas. Respecto de los tragos amargos, el propio Angelito ha contado que su esposa tiene una “lista negra” de periodistas que lo denostaron. No sólo eso: ante cada crítica despiadada por parte de la prensa, la madre de Mía y Pía ha salido a respaldar al futbolista, casi siempre, a través de sus redes sociales.

En más de una ocasión, Di María reveló que, muchas veces, tuvo que “frenar” a su pareja de publicar algunos comentarios impulsivos, con el objetivo de ahorrarse futuras discusiones. En esa línea, el periodista Toti Pasman, quien antes de la final de la Copa América 2021, se arrodilló para pedir por la exclusión de Ángel del equipo titular, contó que, luego de ese gesto, Jorgelina se comunicó con él. Como suele ocurrir en estos casos, quienes más sufren son los familiares; más aún, que los jugadores.

Jorgelina Cardoso acompañó a Di María desde Rosario Central hasta París Instagram @jorgelinacardoso26

Por todos estos motivos, no es casual que Jorgelina Cardoso, en algún punto, también haya sentido como propia la conquista del título del mundo por parte de la selección argentina, equipo en el que Di María fue una pieza fundamental, al marcar uno de los tres goles de la final; a Fideo, también, le hicieron el penal que derivó en el primer gol del partido, anotado por Lionel Messi. Pero para que su amor por la selección y su marido no quedara sólo en palabras, la rosarina procedió a hacerse un tatuaje que inmortalizara el momento.

Por eso, una vez alcanzada la proeza, la influencer procedió a dibujarse su piel de tinta con la emblemática Copa del Mundo, las estrellas de los tres campeonato arriba del preciado objeto, y una contundente frase debajo del ícono: “Elegí creer”.

Elegí creer, la frase que eligió la esposa de Di María Captura Instagram

La respuesta de Jorgelina Cardoso al futbolista Adil Rami

El jugador de la selección de Francia Adil Ramil ha sido uno de los más polémicos en cuanto a sus comentarios sobre la final perdida. Días atrás, de hecho, compartió una grosera imagen contra Dibu Martínez, que fue respondida por parte de algunos jugadores de la selección argentina; entre ellos, el propio Di María. “El Dibu el mejor arquero del mundo. A llorar a otro lado”, le respondió el delantero de la Juventus al polémico futbolista.

Ramil redobló la apuesta y subió una foto de Di María llorando en el campo de juego por derrotas deportivas, y le añadió: “¿Tú no aprendes?”. Ahora, Jorgelina fue quien salió al cruce del jugador, y que fue denunciado por la exmodelo Pamela Anderson por agresión física. “Ángel te puede enseñar a llorar, a tratar como un caballero a una mujer y a hacer goles en finales. Feliz año nuevo genio!” escribió la pareja del jugador rosarino.

LA NACION