Alexander Zverev, campeón en Cincinnati: el alemán arrasó y conquistó su cuarto título del año

Apenas 59 minutos de juego necesitó Alexander Zverev para proclamarse campeón del Masters 1000 de Cincinnati. El alemán, en un momento descollante, le dio una clase del mejor tenis al ruso Andrey Rublev, al que superó por 6-2 y 6-3 para conquistar así su cuarto título de la temporada.

Zverev, que venía de consagrarse campeón olímpico en los Juegos de Tokio, acumula 11 triunfos consecutivos y llega en gran forma para el US Open, el último Grand Slam de la temporada, en el que fue finalista el año pasado y que comenzará el lunes próximo en Nueva York.

Todo bien para Alexander Zverev: el alemán había perdido en el debut en sus participaciones previas en Cincinnati, donde arrasó esta semana DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con este título, el alemán desplazará al español Rafael Nadal y desde este lunes será el número 4 del ranking mundial. Vale recordar que, además de sus triunfos en Tokio y en Cincinnati, este año también festejó en el Masters 1000 de Madrid y en el ATP 500 de Acapulco, ambos sobre polvo de ladrillo.

Además, Zverev amplió a 5-0 su dominio en el historial sobre Rublev, ante el que ni siquiera cedió un set en los cotejos previos. La superioridad del alemán quedó expuesta en una definición que se resolvió muy pronto, en la medida que marcó amplias distancias con su servicio, con el que ganó el 93 por cientos de los puntos que jugó.

Alexander Zverev sostiene el trofeo de campeón después de vencer a Andrey Rublev MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En camino al título, sólo cedió un set, en la semifinal que le ganó al griego Stefanos Tsitsipas en la noche del sábado, por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-4), en una batalla de 2 horas y 43 minutos, y en el que se recuperó tras estar dos breaks abajo en el tercer set.

Con su victoria sobre Rublev, Zverev también se convierte en el primer alemán ganador en el cemento de Cincinnati en 36 años, desde la conquista de Boris Becker en 1985. Curiosamente, llegaba a este certamen con un récord muy negativo, ya que había perdido en el estreno en sus seis apariciones anteriores. Pero en nada pesaron los malos antecedentes en una semana altamente positiva para Zverev, que se impuso en la final más corta en Cincinnati en 31 años, desde que Stefan Edberg se impuso a Brad Gilbert en 51 minutos en 1990.

Zverev llega en gran forma de cara al Abierto de los Estados Unidos que empezará el lunes próximo DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La primera vez que gané en estas canchas fue el miércoles, hace apenas cuatro días, y ahora consigo mi primer título aquí. Ha sido una semana increíble, con muchos buenos partidos. Y con sensaciones increíbles de cara al US Open”, destacó el flamante campeón. “Jugué muy bien. No celebré mucho porque conozco muy bien a Andrey y cómo se sentía, hemos sido amigos desde que teníamos 11 años y ahora él estaba buscando su primer título de Masters 1000. No pudo, pero seguramente le llegará pronto”, agregó el alemán.

Barty, la campeona entre las mujeres

La australiana Ashleigh Barty, número 1 del mundo y primera favorita, se proclamó campeona del WTA 1000 de Cincinnati al vencer en la final a la suiza Jil Teichmann con parciales de 6-3 y 6-1 en una hora y 11 minutos. Barty, en una semana imparable, no perdió ni un set en su camino a esta final. Así levantó su quinto trofeo de la temporada una semana antes del US Open, último Grand Slam del año que comienza el 30 de agosto en Nueva York.

Barty, con paso firme: campeona sin ceder ni un set a lo largo de la semana DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La joven de 25 años se convirtió en la primera australiana en llegar a esta instancia en Cincinnati desde que Evonne Goolagong ganó el título en 1973. Teichmann, 76ª de la WTA, había alcanzado la final con victorias sobre tres jugadoras ‘Top 12’, incluida la japonesa Naomi Osaka, la checa Karolina Pliskova, y su compatriota Belinda Bencic, medallista de oro olímpica en Tokio. Barty, con 13 títulos en su carrera, arribará este lunes a su 83ª semana consecutiva como primera del ranking WTA.

