Camila Giorgi, la hija de un ex combatiente de Malvinas y su misterioso retiro del tenis: teléfonos apagados y una supuesta fuga

Camila Giorgi, la tenista italiana nacida en Macerata, hija del platense Sergio Giorgi, combatiente durante la Guerra de Malvinas, está envuelta en un halo de misterio total. De 32 años, actual 116° del ranking mundial, pero 26° en 2018, aparentemente se retiró. Lo hizo sin avisar, abruptamente. El martes pasado, el mismo día en el que comenzó el Abierto de Italia, en Roma, apareció como retirada en la web de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) y se eliminó del protocolo antidopaje en el que figuran todos los jugadores profesionales. No hay nuevas publicaciones en sus redes sociales y actuó por última vez en el torneo de Miami, en marzo pasado.

Camila Giorgi durante una rueda de prensa en el Abierto de Australia 2023

“Asombrada, la WTA la buscó para pedirle un comentario, encontrando teléfonos desconectados (el suyo, el de su padre, los de sus hermanos Leandro y Amadeus), un mensaje vago y críptico (Camila no revelará nada sobre ella hasta Roland Garros, tal vez) y el eco de una indiscreción que la habría trasladado apresuradamente al extranjero por problemas en Italia”, publicó el diario Corriere della Sera, añadiendo aún más misterio a un hecho ya de por sí abrupto y muy curioso.

“Lo que sí es cierto -según el mismo diario italiano-, en los documentos, es la reciente acusación de la Fiscalía de Vicenza por la emisión de certificados falsos de vacunación contra el coronavirus (’Las investigaciones se centran en una médica de Vicenza que, para cubrirse la espalda, mencionó los nombres de personajes famosos: yo me vacuné en varios lugares, estoy tranquila’, dijo en una última entrevista)”. El apellido de la tenista apareció en una lista de clientes de un médico que proporcionaba documentos falsos que le permitían al portador viajar a países que exigían las vacunas, sin estar inoculado contra el Covid-19, según informó en 2022 el diario italiano Giornale di Vicenza.

La agencia italiana ANSA en ese momento aseguró que la jugadora nunca fue paciente de los médicos sospechosos: la hipótesis que manejaban los investigadores era que acudió a esos profesionales para obtener el certificado sin inmunizarse.

Los Giorgi, padre e hija, Camila y Sergio, combatiente de Malvinas J. Ceballos/ESPNtenis.com

“Emigrada por elección o necesidad, este parece ser el punto final de una jugadora llena de cualidades no materializadas”, sostiene el Corriere della Sera. Con un talento tenístico intermitente, producto de su explosiva personalidad, Giorgi ganó cuatro títulos, uno de ellos de WTA 1000, en Montreal 2021. Además, fue cuartofinalista de Wimbledon 2018. Durante su carrera, confió plenamente en su padre y entrenador. Sergio, muchas veces, recibió críticas por sus impulsivos métodos de trabajo, algo que Giorgi siempre defendió. “Papá creyó en mí desde el principio, tenemos un vínculo único”, expresó Camila, muchas veces comparada con Steffi Graf por su impecable juego de pies.

“Hay agentes con los que discutí. Iba a los torneos y tenía que hablar con un montón de personas y no terminaba en nada. Quiero construirle el futuro a Camila. A las jugadoras les dan poco dinero, salvo a las top 20. Y no me conformo con eso. Soy un poco idealista y en este mundo en el que se maneja tanto dinero, no se puede ser tan, tan idealista. La mayoría en el mundo del tenis son tiburones”, le comentó Sergio a LA NACION, durante una entrevista de 2013, en Nueva York.

El título más valioso de Camila Giorgi: el WTA 1000 de Canadá, en Montreal, en 2021

De pelo ensortijado, hablar vertiginoso y fumador, Giorgi nunca pasó inadvertido en los torneos. En aquel encuentro con LA NACION respondió si cada tanto se le aparecían imágenes de la guerra. “No. Lo tengo superado. A veces mis hijos me preguntan. No fue tan dramático para mí. Sé que hay ex combatientes que lo tomaron como una bandera, pero yo no. Me pasaron cosas peores, como la muerte de mi hija mayor [Antonela, en un accidente de tránsito en París]. La guerra pasó a ser nada al lado de esto último. No te podés quedar bloqueado por lo que pasó 30 años atrás. La vida sigue. Una vez que se terminó el conflicto, en el ‘82, se terminó todo. Hice mi vida, mi familia. Estaba estudiando, me gané una beca y como tenía pasaporte italiano, fue más fácil. Y me quedé allá, en Italia”.

La italiana Camila Giorgi en sus tiempos de jugadora profesional EFE

En el perfil de Instagram de Giorgi, con 730 mil seguidores, no aparece una foto con ropa de tenis desde enero de 2023, en Australia. Durante sus últimos años combinó su actividad como tenista con la de diseñadora de ropa de una línea de moda, Giomila (la suma de Giorgi y Camila). Suele realizar posteos luciendo sus diseños. Dicen que luego de perder su último partido, el 23 de marzo, en Miami, ante Iga Swiatek, Giorgi declaró: “Por fin puedo ir a Orlando, al parque de Harry Potter”.

Según el perfil de Giorgi en la web oficial de la WTA, comenzó a jugar tenis a los 5 años, su superficie favorita es la de cemento, su director de cine preferido es Pedro Almodóvar, se sintió atraída por el libro El diario de Ana Frank, ama el color rosa, también disfruta del boxeo, el fútbol y el MotoGP, y el lugar más “relajante” para estar de vacaciones son las Bahamas. Giorgi estuvo varias veces en la Argentina: de hecho, en diciembre del año pasado realizó la pretemporada en la academia de Buenos Aires de Fabián Blengino, entrenador de Guillermo Coria durante la final de Roland Garros 2004.

En la actual temporada, Giorgi solamente disputó seis torneos: Brisbane (alcanzó la segunda ronda), Adelaida (primera ronda), Australia (primera ronda), Linz (primera ronda), Indian Wells (segunda ronda) y Miami (segunda ronda). Además del título en Montreal 2021, fue campeona en ‘s-Hertogenbosch 2015, Linz 2018 y Mérida 2023. Alcanzó otras seis finales individuales e integró el equipo italiano de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) entre 2014 y 2019, con algunos períodos de ausencia.

En un hecho curioso y fuera de agenda, en un video publicado por Carlos Maslatón en octubre de 2022, en un restaurante de San Telmo, el mediático abogado le pregunta a Giorgi quién es la mejor tenista de todos los tiempos y la italiana responde: “Serena Williams”. “¿Si le pude ganar? No, solamente un set, en Wimbledon. ¿Sabatini? Quedó en la historia, un nombre importante. ¿Argentina? Me encanta”.

Camila Giorgi contando su historia... en español

