Alexander Zverev, expulsado del ATP de Acapulco por golpear la silla del árbitro

El tenista alemán Alexander Zverev, actual campeón del ATP 500 de Acapulco, fue expulsado hoy del torneo por “conducta antideportiva” luego de haber agredido al árbitro italiano Alessandro Germani tras perder el partido de dobles que animó junto al brasileño Marcelo Melo. En ese contexto, Zverev, tercero en el ranking mundial de la ATP, cayó en la ronda inicial del cuadro de dobles junto a Melo ante la pareja conformada por el inglés Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara por 6-2, 4-6 y 10-6 en el tie break que generó su enojo primero con el juez de línea y luego con el árbitro.

El alemán de 24 años insultó al juez de línea y cuando se retiraba de la cancha golpeó al menos tres veces con su raqueta la base de la silla del árbitro, quien primero corrió su pierna para no ser golpeado y luego se retiró del lugar. ”Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles, Alexander Zverev fue retirado del torneo en Acapulco”, informó la organización del torneo mexicano en su cuenta oficial de la red social Twitter. De manera que el alemán no podrá defender su título de singles y además se expone a una dura sanción ya que la ATP le abrirá un expediente disciplinario. El jugador no realizó declaraciones al respecto, hasta el momento.

Su primer reclamo

🔥SE FUE CON TODO🔥



Zverev perdió la cabeza tras malas decisiones del juez y lo que inició como un reclamo término en insultos golpes a la silla del oficial con su raqueta



📽 @paulinapaar#AMT2022 #Acapulco #Zverev pic.twitter.com/fISBLCxFBc — No Sólo Hay Futbol (@NosolohayFut_) February 23, 2022

Zverev había debutado en el cuadro de singles ayer con un triunfo sobre el estadounidense Jenson Brooksby (47) por 3-6, 7-6 (12-10) y 6-2, que marcó un récord en el tenis porque fue el partido que más tarde terminó en la historia, a las 4.54 de la madrugada en México (las 7.54 de la Argentina). Debía jugar en el cuadro individual contra su compatriota Peter Gojowczyk en los octavos de final.

La violenta reacción de Zverev contra el árbitro

El alemán había recibido denuncias por violencia en el ámbito privado, más precisamente de su exnovia, la rusa Olga Sharypova, ex tenista. El año pasado, ella denunció haber sido víctima de violencia de género por parte del actual número 3 del ranking mundial. Desde entonces y en distintos reportajes, Sharypova dio más detalles sobre el supuesto maltrato recibido por parte del último campeón olímpico. Si bien la reacción -al menos pública- llegó más tarde de lo previsto, la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) anunció entonces estar desarrollando “una investigación” sobre las acusaciones en contra de Zverev. Hasta el momento, no hubo una decisión del ente al respecto.

En su momento, Sharypova escribió un post en Instagram en el que denunció recibir malos tratos durante el US Open 2019, torneo en el que estaba junto a Zverev. “Tuve que salir corriendo del hotel descalza. Me paré en una calle de Nueva York y no sabía adónde ir ni qué hacer. Trató de estrangularme con una almohada, me puso la cabeza contra la pared, me retorció los brazos. Hubo un momento en el que temí por mi vida. Esta no fue ni la primera ni la última vez en la que me puso la mano encima durante nuestra relación”, escribió.

Una imagen de Alexander Zverev del partido ante Jenson Brooksby, que ganó la noche anterior. No continuará en Acapulco. PEDRO PARDO - AFP

En agosto pasado, Sharypova volvió a dar detalles escalofriantes de lo vivido. Lo hizo en una publicación del portal Slate.com, firmada por el periodista Ben Rothenberg, reconocido en el circuito de tenis y que también suele escribir como freelance en The New York Times. Sharypova confesó que la situación le perturba y que está condicionando su vida, ya que no encuentra trabajo en su Rusia natal. Además, necesitó ayuda psicológica y psiquiátrica para tratar de superar el trauma de ser víctima de estos supuestos abusos por parte de Zverev, que sigue negando los hechos.

Debut con victoria de Nadal

El certamen tuvo además los debuts del máximo favorito al título, el ruso Daniil Medvedev (2), quien le ganó al francés Benoit Paire (49) por 6-3 y 6-4, y de la gran atracción del torneo, el español Rafael Nadal (5), quien reapareció en el circuito tras su brillante consagración en el Abierto de Australia. Nadal, quien alcanzó en Melbourne su título 21 de Grand Slam, cifra que le permitió superar al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic, ambos con 20, venció esta madrugada al el estadounidense Denis Kudla (100) por 6-3 y 6-2 y estiró a 11 partidos su invicto en 2022.

“En líneas generales he jugado bien, creo que he hecho muchas cosas buenas. Me la he pasado bien jugando al tenis que es lo más importante y encima he conseguido un victoria en un estadio que es nuevo”, comentó Nadal después del partido. En la segunda ronda, Nadal se medirá con el que el lunes era su sparring, el estadounidense Stefan Kozlov (130/ATP) quien fue llamado de emergencia para enfrentar al búlgaro Grigor Dimitrov al que eliminó en un kilométrico partido.

¡Feliz regreso a Acapulco! ☀️🌴



🇪🇸 @RafaelNadal logra una nueva marca personal en su presentación en el #AMT2022. pic.twitter.com/bFcvYJgUqA — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 23, 2022

El abierto de Acapulco, que Nadal ganó tres veces, en 2005, 2013 y 2020, tendrá este año nuevo campeón tras la expulsión de Zverev. El único argentino que alzó el trofeo siendo un ATP 500 fue Juan Martín Del Potro en la edición de 2018, mientras que como ATP 250 lo conquistaron Juan Ignacio Chela en 2000 y 2007, y Agustín Calleri en 2003.