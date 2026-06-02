Alexander Zverev superó una prueba de fuego y consolida su favoritismo en Roland Garros

Alexander Zverev está a sólo dos triunfos del éxito que anheló desde los cinco años, cuando empuñó una raqueta por primera vez. Sin Jannik Sinner, Novak Djokovic ni Carlos Alcaraz en el cuadro individual de Roland Garros, el alemán, segundo preclasificado en París, está encumbrado ante una inmejorable oportunidad de obtener su primer trofeo de Grand Slam (contemporáneo del Big 3, perdió tres finales). En una jornada lluviosa y hasta con caída de granizo, con el techo cerrado del court Philippe-Chatrier, aprobó un desafío de altísimo riesgo en los cuartos de final frente al impetuoso adolescente español Rafael Jódar (29°), venciéndolo sin perder sets, por 7-6 (7-3), 6-1 y 6-3, en 2h25m.

Alexander Zverev castigando la pelota de drive ante Rafael Jodar ALAIN JOCARD - AFP

Desde que Sinner quedó inesperadamente eliminado en la segunda ronda frente a Juan Manuel Cerúndolo, Sascha Zverev no deja de escuchar comentarios sobre la insuperable chance que ostenta. Se lo preguntan los periodistas, se lo dicen los espectadores en el Bois de Boulogne, se lo sugieren los integrantes de su equipo. Claro que él es el primero en saberlo y en asumirlo. Hasta aquí, el jugador de 29 años, profesional desde 2013, lo hace con certezas. Jugará su quinta semifinal del Abierto francés: el jueves lo hará ante el brasileño João Fonseca (28° cabeza de serie) o el checo Jakub Mensik (26°).

El lamento de Rafael Jodar ante Alexander Zverev Thibault Camus - AP

Zverev, que sólo perdió un set en sus cinco partidos disputados hasta el momento en Roland Garros, remontó un 2-5 ante Jódar para adjudicarse el primer set. “Fue difícil. Él tuvo un ritmo perfecto en el primer set y yo no. Mis golpes fueron cortos y estuve muy a la defensiva. Las condiciones (bajo techo) eran completamente diferentes. La tensión de las cuerdas era diferente, la forma en que la pelota reaccionaba al rebotar era diferente. La pelota no rebotaba tan alto, así que el topspin fuerte no era realmente beneficioso, y tuve que aplanar un poco más mis golpes”, analizó el oriundo de Hamburgo, tras el partido. Ganar el primer set lo liberó: terminó con siete aces, sin dobles faltas, logrando el 80% de primeros servicios y ganando el 71% de puntos con el primer saque. Fulminante.

Siete veces campeón de Masters 1000 y dos veces ganador del torneo de Maestros (ATP Finals), a Zverev le falta un trofeo de Grand Slam para coronar una carrera, ya de por sí, extraordinaria. Actual número 3 del mundo, 2° en otro momento, le tocó lidiar en la súper elite con Roger Federer, Rafael Nadal y Djokovic. También con Sinner, que lo batió en la última final de major que jugó (Australia 2025). Y hasta con el austriaco Dominic Thiem, que lo superó en la definición del US Open 2020, en el tie-break del quinto set, tras remontar dos sets a cero.

Alexander Zverev y Rafael Jodar jugaron con el techo cerrado del Philippe-Chatrier Aurelien Morissard - AP

“Quiero estar en el torneo y quiero ganar los partidos que no he podido ganar antes. Ese es mi objetivo. Siento que hoy fue una prueba muy dura contra un muy buen jugador, pero lo logré y gané. Estoy contento de estar en las semifinales, pero por ahora eso es todo”, apuntó Zverev, que jugó una final de Roland Garros, en 2024 (perdió con Alcaraz, en cinco sets). ¿Esta vez se le dará?

Lo mejor de Zverev vs. Kostyuk

Kostyuk, en el duelo de ucranianas

Marta Kostyuk se impuso en un emotivo partido entre ucranianas y alcanzó, por primera vez, las semifinales de un Grand Slam. En Roland Garros, derrotó a Elina Svitolina por 6-3, 2-6 y 6-2, en 1h49m. De 23 años, le dedicó la victoria al pueblo ucraniano mientras las lágrimas le surgían por las mejillas durante la entrevista en la cancha.

La celebración de Marta Kostyuk tras vencer a Elina Svitolina en los cuartos de final JULIEN DE ROSA - AFP

“Quiero empezar hablando de este partido histórico que jugué contra Elina. Pasamos una noche difícil en Kiev, con muchas personas fallecidas. Así que dedico este partido al pueblo ucraniano y a su resistencia”, dijo la cabeza de serie número 15 en París.

La rival de Kostyuk será la rusa Mirra Andreeva (8° cabeza de serie). Derrotó a la veterana rumana Sorana Cirstea (36 años, 18° cabeza de serie) por 6-0 y 6-3. La jugadora entrenada por la española Conchita Martínez no necesitó ni una hora de partido (57 minutos) para deshacerse de Cirstea, en el primer partido del día en el court Philippe-Chatrier, bajo techo. Con esta victoria, Andreeva repite su mejor resultado en el torneo parisino: las semifinales en 2024.