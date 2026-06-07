Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli, por la final de Roland Garros

Habrá un nuevo campeón de Roland Garros este domingo. El alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie en el polvo de ladrillo de París, y el italiano Flavio Cobolli, 14° preclasificado, se miden en la final de singles masculino desde las 10 de nuestro país (cinco horas más en la capital francesa; transmite ESPN y Disney+).

Sascha Zverev, de 29 años, número 3 del mundo y profesional desde 2013, en los torneos grandes primero padeció a los integrantes del Big 3 (Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal) y, luego, a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Jugará su cuarta final en un Grand Slam, con la certeza de que está ante la mejor oportunidad de despojarse de esa espina. Antes, cayó en las definiciones del US Open 2020 (ante Dominic Thiem), Roland Garros 2024 (vs. Alcaraz) y Australia 2025 (vs. Sinner).

Alexander Zverev jugará su cuarta final de Grand Slam: buscará el primer título THOMAS SAMSON - AFP

Para Zverev es la primera vez que en una final de Grand Slam se encumbra como favorito por ranking y tendrá a un rival ubicado por fuera del top 10. Su juego fue arrollador durante la quincena en París: únicamente cedió dos sets en seis partidos.

Flavio Cobolli busca ser el tercer italiano en ganar un trofeo de Grand Slam, después de Panatta y Sinner THOMAS SAMSON - AFP

Cobolli no tiene nada que perder. De 24 años, nacido en Florencia, jugará su primera final de Grand Slam. Tiene garantizado aparecer este lunes en el top 10 por primera vez en su carrera. Sin Sinner ni Lorenzo Musetti, el tenis de Italia ostenta una gran posibilidad con Cobolli, que busca convertirse en el tercer campeón masculino italiano de major en la Era Abierta después de Adriano Panatta (Roland Garros 1976) y Sinner (cuatro títulos).

El campeón, además de la gloria, embolsará un premio económico de 2.800.000 euros. El subcampeón, 1.400.000 euros.

Es el cuarto enfrentamiento entre ambos. El jugador nacido en Hamburgo se impuso en tres de los cuatro partidos que disputaron: Roland Garros y Halle 2025, y el 30 de abril pasado en Madrid. El único triunfo de Cobolli fue el 18 de abril, en las semifinales de Múnich.