El fondo de riqueza soberana de Arabia Saudita , conocido como el Fondo de Inversión Pública o PIF (según sus siglas en inglés), maneja recursos que parecen ilimitados (según cifras oficiales, administra 700 mil millones de dólares). En su plan de crecimiento para distanciar al país de su dependencia petrolera y expandir su economía hacia otras áreas, lleva tiempo invirtiendo en deportes profesionales y de máxima trascendencia como el fútbol, el automovilismo (en la Fórmula 1) y en el golf (con el polémico circuito LIV, que provocó una ruptura con las costumbres de la actividad). El tenis es, desde hace un tiempo menor, una nueva pista de aterrizaje para los árabes. Si bien ya llevan un período asociándose con las cúpulas de la ATP y la WTA, acaban de hacer una oferta de alto impacto.

Andrea Gaudenzi, titular de la ATP, impulsa un acuerdo con Arabia Saudita AFP

El Fondo de Inversión Pública saudí ofreció 2000 millones de euros para fusionar los circuitos masculino y femeninos (ATP y WTA) , dado un ultimátum de noventa días para tener una respuesta. “Tómela o déjela. La oferta es urgente y caducará si no es aceptado en los próximos 90 días”, notificaron los árabes, según el diario británico The Telegraph. Según el citado medio, el italiano Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, aprovechó la realización de Indian Wells durante estos días para trasladar la novedad del potencial “Premium Tennis Tour” a los representantes de los nueve Masters 1000. El anuncio de Gaudenzi, según las mismas versiones, fue hecho sin la presencia de los ejecutivos de los cuatro Grand Slams, que se quedarían afuera de dicho proyecto.

La ATP ya tiene un acuerdo con el PIF para que las Finales Next Gen (el torneo para los mejores jugadores Sub 21) se dispute en la ciudad de Jeddah hasta 2027 y, hace pocos días, anunciaron un nuevo vínculo de patrocinio de cinco años para el ranking del tenis masculino: hoy, dicha clasificación figura con el logo PIF ATP Rankings. Pero allí no queda la inversión: los árabes pretenden organizar un Masters 1000 (sería nuevo, en enero) y esta nueva e impactante oferta de 2000 millones de euros para fusionar los dos circuitos incluiría la realización de dicho evento. Los organizadores de la gira australiana, que se juega durante el primer mes de la temporada, se oponen, porque afectaría a su United Cup, que se disputa durante esos primeros días de cada año. Arabia Saudita también añora organizar las Finales WTA, que el año pasado se jugaron en Cancún (México).

En diciembre pasado, el serbio Hamad Medjedovic ganó el Next Gen ATP Finals, en Jeddah, Arabia Saudita Adam Pretty - Getty Images Europe

El tenis, un deporte que tiene siete patas organizativas (además de la ATP, la WTA, la Federación Internacional de Tenis y los cuatro Grand Slams), está involucrado en un debate ético sobre si el deporte de las raquetas debe seguir el ejemplo del golf al pactar acuerdos con Arabia Saudita, donde grupos defensores de los derechos humanos advierten que las mujeres siguen siendo discriminadas en muchos aspectos de la vida familiar y la homosexualidad es un tabú, como en el resto del Medio Oriente. De hecho, figuras como Martina Navratilova y Chris Evert se opusieron públicamente a que las Finales de la WTA se disputen en ese territorio.

“No es solo que en ese país las mujeres no sean vistas como iguales, es un país en el que existe una ley por la que la mujer es propiedad del hombre. Un país que criminaliza la comunidad LGBTQ hasta el punto de condenas a muerte. Un país cuyo registro de los derechos humanos y libertades básicas ha sido objeto de preocupación internacional durante décadas”, dijeron Martina y Evert. a partir de esa declaración, la princesa saudí Reema bin Bandar Al Saud emitió un comunicado diciendo que “es más que decepcionante” y que deberían “informarse correctamente” sobre las leyes saudíes ya que sus argumentos están basados en “estereotipos anticuados” y “visiones occidentales” de su cultura.

Evert y Navratilova se oponen a que se realice el certamen de Maestras en Arabia Saudita @WTA

Billie Jean King, otra leyenda del tenis y pionera de la igualdad en el deporte, se mostró en favor de un acuerdo con Arabia, aunque apuntó: “Será inevitable que tengamos un torneo allí, como las WTA Finals, pero debemos exigir compromiso por su parte para cambiar algunas cosas. La población es joven y siento que quieren cambiar determinados aspectos de la sociedad, el tenis femenino puede ser un motor para ello”.

El español Rafael Nadal sorprendió, en enero pasado, al ser presentado como nuevo embajador de la Federación Saudita de Tenis (STF, por sus siglas en inglés). En sus redes sociales, Nadal expresó: “Es importante ver crecimiento y progreso, y la Federación Saudita de Tenis está trabajando en eso. En una visita reciente vi el interés en ambos aspectos y quiero ser parte del rol de hacer crecer el tenis en todo el mundo. Los niños miran hacia el futuro y vi que este deporte les apasiona…”. Sin embargo, el 22 veces ganador de Grand Slams, recibió algunas críticas. La controversia se generó porque muchos entienden que la inversión que hacen los árabes es “sportswashing”: de manera más concreta, lavar a través del deporte una imagen dañada por acciones que avanzan sobre los derechos humanos.

Rafael Nadal se convirtió en embajador de la federación saudí de tenis Tertius Pickard - AP

El Fondo de Inversión Pública ya desembarcó en los distintos continentes y en diversos rubros: salud, tecnología, bienes raíces, infraestructura, servicios al consumidor, transporte. Se instaló con franquicias futbolísticas, como em Newcastle United, el equipo de la Premier League y, prácticamente, privatizó su fútbol. Arabia Saudita es una suerte de nueva Meca del fútbol: las llegada de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y el DT Marcelo Gallardo, son algunos ejemplos. Según los medios italianos, el PIF se convertirá en socio del poderoso Milan con el 41,7% de las acciones.

En definitiva, se espera que para principios de mayo el mundo del tenis profesional tome una decisión sobre el ofrecimiento del Fondo de Inversión Pública saudí. Sin dudas, habrá discusiones y muchos capítulos hasta entonces.

