Novak Djokovic renunció al Masters 1000 de París-Bercy y sigue en suspenso su clasificación para el Masters

La leyenda serbia Novak Djokovic, número 4 del ranking mundial de tenis, anunció este miércoles en su cuenta de Instagram que no participará en el Masters 1000 de París-Bercy, programado para entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre próximos. “Desgraciadamente, no jugaré el Masters 1000 de París-Bercy este año. Perdón a todos los que esperaban verme allí”, escribió el exnúmero 1, que todavía tiene en suspenso su clasificación para el Masters de final de la temporada.

Su baja no es menor. Djokovic ganó el torneo francés que se juega en cancha dura y en estadio cerrado en siete ocasiones, la última de ellas, el año pasado. Iba, entonces, defender el título de campeón y los puntos conseguidos en ese certamen hace 12 meses, cuando venció al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-3 en la final. En 2009 consiguió su primer trofeo en el sureste de París.

Djokovic levantó el trofeo de París-Bercy en 2023 por séptima vez; este año no estará en la competencia y su ausencia lo hará caer de su cuarto puesto en el ranking mundial. Michel Euler - AP

No explicó los motivos de su renuncia, pero afirmó confiar en “estar de regreso en 2025″ a la tradicional cita de la recta final de cada año. Su posteo en una historia incluyó un emoticón, el de pedido de disculpas. La baja de Djokovic permite al estadounidense Alex Michelsen (43º) entrar directamente al cuadro principal, según precisaron este miércoles los organizadores del torneo.

El 2024 de Djokovic, de 37 años, se ha asemejado a un traspaso simbólico de poder a las nuevas figuras del circuito, con el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz como los principales protagonistas. No obstante, obtuvo en enorme éxito: el oro olímpico, logrado también en París, cuando superó al propio Alcaraz en la definición de agosto pero en el complejo de Roland Garros. De todos modos, en el circuito no ganó ningún torneo, algo que no le ocurre desde 2006.

Nole viene de protagonizar el Masters 1000 de Shanghái, donde cayó en la final frente al italiano Jannik Sinner, el 13 de octubre; la entrega del mando en el tenis parece inexorable. HECTOR RETAMAL - AFP

El ATP Finals, o Masters, se desarrollará este año en la ciudad italiana de Turín del 10 al 17 de noviembre. Djokovic todavía no está clasificado para esa competencia, y marcha sexto en la carrera que definirá los ocho participantes. Nole, que durante la temporada sufrió varias lesiones que le impidieron competir regularmente, acumula 3910 puntos y es perseguido de cerca por el noruego Casper Ruud, con 3895; el ruso Andrey Rublev, con 3720, y el australiano Alex de Miñaur, con 3455.

Ausente en París-Bercy, ahora no hay nada que Djokovic pueda hacer directamente para llegar, por lo cual depende del rendimiento de otros jugadores para poder estar en Italia, donde ya tienen lugares asegurados Sinner, Alcaraz, el alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev.

El tenista, recientemente entrevistado en Serbia por LA NACION, llegará luego a Buenos Aires para participar en una exhibición junto a Juan Martín del Potro, ya en diciembre.

LA NACION