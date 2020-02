El desahogo de Londero, ganador en la noche del martes Crédito: Prensa Argentina Open

La vida profesional de Juan Ignacio Londero se modificó abruptamente la temporada pasada: a partir de la conquista del ATP 250 de Córdoba logró instalarse en el circuito como nunca antes, jugó los torneos grandes y alcanzó su mejor ranking histórico (50°). Este año, el cordobés de Jesús María tiene la presión de tener que revalidar mucho de lo que ya hizo. Tras un arranque errático de 2020 (fue a la ATP Cup pero no jugó, perdió en la 1ª ronda de Adelaida y del Abierto de Australia, y en los cuartos de final de Córdoba), se presentó en el ATP 250 de Buenos Aires y, pese a los nervios, logró su primera victoria en el torneo porteño.

"Estoy muy contento. Empecé muy nervioso, con dolor de panza y tenía un cagazo bárbaro. Recién me solté en el tercer set. Mentalmente vengo con bajones, pero quiero superarme, son errores míos", reconoció, a corazón abierto, el actual 69 del ranking al superar, en la ronda inicial del Argentina Open, al eslovaco Filip Horansky (182°) por 6-4, 4-6 y 6-2. El argentino logró un 59% de primeros servicios, ganó el 75% de puntos con el primer saque y el 60% con el segundo. Además, le rompió el saque a Horansky en cinco oportunidades.

"Siento que me tengo que poner muy positivo y no tengo que dejar entrar ningún pensamiento negativo. Me la tengo que creer más, en el buen sentido. Me puedo tensionar o poner nervioso en un partido, pero no quiero perder el nivel alto. En los momentos de tensión quiero ponerme como un caballo de carrera e ir para adelante, alentarme, poner las piernas en movimiento, hablarme bien y pegarle a la pelota. Esa parte, más la física, son las que mejoré el año pasado. Mucha gente que me conoce me dice que saque el león que tengo adentro. El año pasado, antes de ganar el Córdoba Open, me tatué un león y me siento identificado", analizó el tercer argentino mejor rankeado.

El próximo rival de Londero será el serbio Laslo Djere (35°), que derrotó al argentino Francisco Cerúndolo (239°; 21 años), quien había recibido una invitación de la organización del torneo. El balcánico se impuso por 6-2, 2-6 y 6-4, en 1h59m. El historial entre Londero y Djere es muy reciente, ya que el serbio lo derrotó en el último Córdoba Open, por 6-7 (5-7), 6-3 y 7-6 (7-5). "En Córdoba perdí con Djere solo por dos puntos [117 contra 115]. Espero estar mejor el jueves, más competitivo y jugar como lo hice en el tercer set", dijo Londero.

Bagnis , a octavos de final por tercera vez

Bagnis, ganador este martes en Buenos Aires Crédito: Prensa Argentina Open

Facundo Bagnis, que superó la clasificación, avanzó a los octavos de final de la vigésima edición del Argentina Open al imponerse al eslovaco Andrej Martin por 6-4 y 6-1. Bagnis, nacido en Armstrong, Santa Fe, y ubicado en el puesto 134 del ranking mundial, empleó una hora y 25 minutos para doblegar a Martin (93) y avanzó por tercera vez en su carrera a los octavos de final del certamen porteño.

Bagnis, de 29 años y entrenado por Eduardo Schwank, jugará el jueves ante el bahiense Guido Pella, segundo favorito del torneo que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Fanático de River, el zurdo Bagnis tendrá un compromiso espinoso ante Pella, un rival al que conoce tras haberlo enfrentado en 11 ocasiones, siempre en el circuito Challenger, con cinco victorias y seis derrotas.

Para Cerúndolo, balance positivo

Francisco Cerúndolo, con la visera puesta al revés, saluda a su vencedor Crédito: Prensa Argentina Open

Francisco Cerúndolo jugó en el main draw del Argentina Open por segunda vez. En 2019 cayó ante Guido Pella en tres sets. Ahora, cayó con Djere, el campeón del ATP 500 de Río de Janeiro 2019. "Fue un partido durísimo, me quebró en el final. Siento que se me escapó ahí nomás, él tiene mayor experiencia que yo. En el momento importante, en el final, se la jugó más que yo", analizó el hijo del entrenador Alejandro "Toto" Cerúndolo.

Más allá de la caída, el jugador entrenado por Wally Grinovero valoró su tarea en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Sabe que, en unas horas, cuando se desprenda del malestar anímico por la derrota, lo ponderará aun más. "Al lado del año pasado me siento un jugador más maduro, con mejor nivel, mejor ranking. Me siento mejor. Estoy enojado porque perdí, pero lo voy a valorar. Venir de jugar contra gente 200 del mundo o algún ciento y pico de los Challengers a hacerlo contra un Top 30, que siempre es candidato al título en un 250, es un paso muy importante, porque no bajan nunca el nivel, siempre están ahí", apuntó.

Díaz Acosta, debut y despedida

Facundo Díaz Acosta fue eliminado en la ronda inicial del Argentina Open por el portugués Pedro Sousa por 4-6, 6-2 y 6-3. Díaz Acosta, de 19 años, ingresó en el torneo al recibir una invitación especial y perdió luego de una hora y 50 minutos con el lusitano Sousa (145°), quien entró en el cuadro principal debido a la baja del chileno Cristian Garín (26°), que acusó tener una molestia en la "pierna derecha" después de haber ganado el Córdoba Open.

El argentino, formado en el club Comercio, en la Ciudad de Buenos Aires, jugó por primera vez el ATP porteño, al ser invitado debido a los progresos que mostró en los últimos años, en los que participó de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 y obtuvo la medalla de oro en dobles junto a Sebastián Báez, y la de plata en singles. Díaz Acosta es, además, representado por Tennium, el socio mayoritario del ATP de Buenos Aires.

Sousa se medirá en los octavos de final con el eslovaco Josef Kovalik (129°), que eliminó al francés Corentin Moutet (76°) por 6-3 y 7-6 (7-4).

El posible adiós definitivo de Mayer a Buenos Aires

Otro argentino importante en acción fue Leonardo Mayer, para quien el estreno en Buenos Aires 2020 bien pudo ser su última actuación como profesional en la capital argentina. El correntino cayó por 4-6, 6-3 y 7-5 frente al español Albert Ramos Viñolas, que alcanzó los octavos de final.

El Yacaré, ya fuera del grupo de los 100 primeros del ranking mundial, hilvanó su tercera eliminación sucesiva, tras las del Abierto de Australia y el de Córdoba.

Zeballos-Granollers, adelante

El marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, principales favoritos en dobles, debutaron con un éxito por 7-6 (7-3) y 7-5 ante Ariel Behar (Uruguay) y Gonzalo Escobar (Ecuador).

Además, siempre por la 1ª ronda, Jaume Munar (España) y Casper Ruud (Noruega) derrotaron por 7-5 y 6-3 a los argentinos Facundo Bagnis y Federico Delbonis. Andrea Collarini y Federico Coria, asimismo, perdieron frente a los belgas Sander Gille y Joran Vliegen por 4-6, 6-1 y 10-2.