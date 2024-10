Aryna Sabalenka recuperó el primer puesto del ranking femenino y postergó a Iga Swiatek

Escuchar

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka recuperó el lunes el primer puesto del ranking femenino tras haber desplazado a la polaca Iga Swiatek, que lideraba el escalafón desde noviembre del año pasado.

Sabalenka había liderado el ranking de la WTA durante 8 semanas entre septiembre y octubre de 2023, antes de ser destronada por Swiatek, que ahora marcha en el segundo puesto delante de la estadounidense Coco Gauff. La bielorrusa subió al primer puesto con apenas 41 puntos de ventaja sobre la jugadora polaca.

Ante esta noticia, Sabalenka dejó un mensaje en redes sociales, dándole la bienvenida a su nuevo ranking mundial. En su cuenta de Twitter (X), escribió un llamativo: “N°1... Veamos por cuánto tiempo esta vez”.

La bielorrusa, que este año conquistó el Abierto de Australia y el US Open, volvió al tope del ranking porque sólo perdió 10 puntos durante la semana pasada, en la que tampoco compitió Swiatek, quien resignó de esa manera 120 unidades.

N1…. Let’s see for how long this time 🙌🤞❤️ — Sabalenka Aryna (@SabalenkaA) October 21, 2024

Por su parte, la rusa Daria Kasatkina reingresó al Top Ten por primera vez desde julio de 2023, pues aparece en el noveno puesto gracias a la conquista del torneo WTA 500 disputado en Ningbo (China).

Aryna Sabalenka decidió saltarse la gira asiática para centrarse en buscar un nuevo entrenador y celebra el prudente margen de 41 puntos (9.706 y 9.665), por lo que la pelea por ser la número uno del mundo se alargará hasta el final.

Si hay algo que no hace Sabalenka es pasar inadvertida. Con una personalidad avasallante y poderosos impactos, la tenista bielorrusa no oculta sus fragilidades. Angustiada, lloró desconsoladamente en un court por la cantidad de doble faltas cometidas en un partido (21, en Adelaida 2022). En medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se les plantó a aquellos que la señalaron por su vínculo con Alexander Lukashenko, el presidente de Belarús que muestra su apoyo a Vladimir Putin. También quedó en medio de una polémica por el tamaño de una torta de cumpleaños recibida en el torneo de Madrid (Carlos Alcaraz, jugador local, obtuvo una mucho más grande). Y, además, es pura potencia en las pistas del mundo.

Aryna Sabalenka, primera mundial WANG ZHAO - AFP

Sabalenka nació en 1998, que en el horóscopo chino es año de tigre, un símbolo de fuerza, protección y valentía. Esa coincidencia le llamó la atención y se tatuó el animal en un antebrazo. “Creo que tenía 18 años y mis padres no sabían de este tatuaje. Y cuando lo vieron la primera vez mi papá se reía, no sé por qué, pero mi mamá no me habló durante una semana. Y luego ella dijo: ‘Espero que sea el primero y el último’ y yo dije: ‘Sí mamá, es el primero y el último’, y luego me di la vuelta y dije: ‘Con suerte’. Pero ella no escuchó eso. Siento que a veces en la cancha necesito recordar a los tigres y luchar hasta el final. Teniéndolo en mi brazo me aseguro de poder verlo todo el tiempo y estar en llamas”, reveló alguna vez, desafiante, con la misma actitud que la lleva a lo más alto.

Aryna Sabalenka, pura potencia Frank Franklin II - AP

Por otro lado, en la clasificación mundial de la ATP, en la que el español Carlos Alcaraz marcha segundo detrás del italiano Jannik Sinner, que ya se aseguró el trono hasta final de año, el también español Roberto Bautista Agut regresó al Top 50 después de conquistar el título en la pista cubierta belga de Amberes.

