Aryna Sabalenka, campeona en Miami un año después de sufrir el suicidio de un ex novio

Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, conquistó este sábado su primer trofeo en el WTA 1000 de Miami al derrotar en la final por 7-5 y 6-2 a la estadounidense Jessica Pegula, 4ª del escalafón, y conseguir su 18ª corona en el circuito. La bielorrusa radicada en Florida se sacó la espina en un torneo en el que había logrado avanzar apenas dos veces a los cuartos de final, en seis participaciones. Ahora festejó en su 12ª final de un WTA 1000.

Sabalenka había superado por 7-5 y 7-5 a Pegula en la final del último US Open, en el que la ganadora sumó su tercera estrella del nivel de Grand Slam tras repetir en 2024 en el Abierto de Australia, que había conquistado un año antes (este año perdió la final contra la estadounidense Madison Keys).

Con este logro Sabalenka ratifica que es la mejor del tenis femeninio, consolidando su primer puesto en el ranking mundial. AP Photo/Marta Lavandier - AP

La nueva campeona de Miami sucede a otra estadounidense, Danielle Collins (vencedora de la kazaja Elena Rybakina en la definición de 2024), a quien Sabalenka eliminó ahora en los octavos de final por 6-4 y 6-4. Luego la bielorrusa dejó en el camino a la campeona olímpica china Zheng Qinwen (9) en los cuartos y a la italiana Jasmine Paoloni (medalla dorada en dobles en París 2024) en las semifinales.

Lo mejor de la victoria de Sabalenka

Ahora fue el turno de Pegula entre las rivales superadas, que para instalarse en la definición había derrotado por 7-6 (7-3), 5-7 y 6-3 a la sorprendente filipina Alexandra Eala (140ª), la revelación del torneo, pero que nada pudo hacer ante la potencia de la nueva campeona en el desenlace de Miami.

Más allá de la desazón por la caída, de quedar tan cerca de una copa sin poder levantarla, Pegula tuvo una actitud divertida para con su vencedora. En una entrevista posterior de Sabalenka con periodistas de televisión, entre los cuales estaba la gloria del tenis Martina Navratilova, la estadounidense interrumpió para probar y sustraer el trago que estaba en la mesa delante de la campeona. Aryna lo tomó a bien: se apoderó a su vez del trago de Navratilova para “brindar” con su rival, y Pegula desapareció raudamente de escena. Con el vaso y el líquido en él, ante las risas del resto.

Jessica Pegula qui vient piquer la Margarita d’Aryna Sabalenka en plateau après sa défaite en finale de Miami. 🍸😭pic.twitter.com/QPNRloWWAC — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) March 29, 2025

El Hard Rock Stadium, la “casa” de Miami Dolphins, del fútbol americano, fue el escenario del certamen que repartió casi nueve millones de dólares en premios y se desarrolló sobre superficie dura, la preferida por Sabalenka, que se consagró tras poco menos de una hora y media de juego.

Se trató de la séptima victoria de Sabalenka en nueve enfrentamientos con Pegula y de su octava conquista de un WTA 1000, marca con la que iguala a la rusa Maria Sharapova y queda por detrás de la legendaria Serena Williams, que cosechó 13; de la también bielorrusa Victoria Azarenka, y de la polaca Iga Swiatek, que consiguieron 10, y de la rumama Simona Halep y la checa Petra Kvitova, que suman 9.

Campeona, un año después del drama

Hace un año, el mundo del tenis se conmovía por la muerte de Konstantin Koltsov, de 42 años, ex jugador de hockey sobre hielo y ex novio de Sabalenka. El hombre saltó desde el balcón de una habitación en un resort de Miami, según comunicó la policía. El fallecimiento de Kolstov se produjo cinco años después de que el padre de Sabalenka, Sergey, también ex jugador de hockey sobre hielo, falleciera a los 43 años (en 2019).

En un primer momento se indicó que Koltsov había perecido “repentinamente”, según escribió la federación bielorrusa de hockey sobre hielo en un corto comunicado, y más tarde se informó que había saltado del balcón del hotel en el que se hospedaba. “Un detective de la policía de Miami-Dade, Argemis Colomé, emitió la siguiente declaración el martes por la mañana: según los investigadores, el lunes 18 de marzo de 2024, aproximadamente a las 12.39 AM, la policía de Bal Harbour y los bomberos fueron enviados al St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Ave., en referencia a un hombre que saltó desde un balcón”.

Sabalenka y Konstantin Koltsov, en su época de vínculo; el ex jugador de hockey sobre hielo y padre de tres niños se suicidó hace un año.

A lo largo de su carrera, el bielorruso llegó a jugar en la potente NHL, de Estados Unidos, por Pittsburgh Penguins. Según distintos medios, Koltsov tenía tres hijos de una anterior relación y había formado pareja con Sabalenka en julio de 2021. En el momento del suicidio se desempeñaba como entrenador del equipo ruso Salavat Yulaev.

El club lo despidió con el siguiente mensaje: “Con profundo pesar les informamos que el entrenador de Salavat Yulaev, Konstantin Koltsov, ha fallecido. Era una persona fuerte y alegre, querida y respetada por jugadores, compañeros y aficionados. Konstantin se inscribió para siempre en la historia de nuestro club. Koltsov ganó el Campeonato de Rusia y la Copa Gagarin como parte de Salavat Yulaev, e hizo un gran trabajo en el cuerpo técnico del equipo. El club Salavat Yulaev expresa su más sentido pésame a la familia y los amigos de Konstantin Evgenievich Koltsov”.