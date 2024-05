Así quedaron las semifinales femeninas del Masters 1000 de Roma, tras los cuartos de final

Escuchar

Este miércoles culminaron los cuartos de final de la rama femenina del Masters 1000 de Roma, el quinto torneo de la categoría en lo que va de la temporada. De esta manera, quedaron definidas las cuatro semifinalistas del certamen. Los cruces serán así: Iga Swiatek vs. Cori ‘Coco’ Gauff y Aryna Sabalenka vs. Danielle Collins. Ambos se llevarán a cabo este jueves en el el court central del Foro Itálico de la capital italiana.

La primera en acceder a la instancia de las cuatro mejores fue la N°1 del ranking WTA, Swiatek, quien continúa invicta en torneos de este tipo sobre polvo de ladrillo en este 2024. La polaca eliminó sin inconvenientes a la estadounidense Madison Keys (16°) por 6-1 y 6-3, a quien había derrotado en la misma instancia del Masters 1000 de Madrid y por el mismo resultado. Persigue su décimo título en campeonatos de esta jerarquía, a su vez, sería el tercero en Roma (festejó en 2021 y 2022) y el cuarto en lo que va del 2024, tras las consagraciones en Doha (derrotó en la final a la kazaja Elena Rybakina por 7-6 (8) y 6-2), Indian Wells (venció en la definición a la griega Maria Sakkari por 6-4 y 6-0) y Madrid (le ganó el mano a mano a la bielorrusa Aryna Sabelenka por 7-5, 4-6 y 7-6 (7)).

Iga Swiatek, cada vez más imbatible; la N°1 busca ganar su tercer Masters 1000 en Roma TIZIANA FABI - AFP

Luego, llegó el turno de la estadounidense Gauff (3°), quien dejó en el camino a la china Zheng Qinwen (7°) por 7-6 (4) y 6-1. La joven tenista de 20 años ganó apenas un Masters 1000, el de Cincinnati del último año tras vencer en la final a la checa Karolina Muchova por 6-3 y 6-4. En el Foro Itálico nunca había superado la tercera ronda, por lo que sumará puntos en el ranking para intentar arrebatarle el segundo puesto del escalafón mundial a Sabalenka, quien mantiene una lucha permanente desde hace varios meses con Swiatek por el trono.

La tercera clasificada fue justamente la bielorrusa Sabalenka (2°), quien avanzó de ronda luego de derrotar en cuartos de final a la letona Jelena Ostapenko (10°) por 6-2 y 6-4. Busca levantar el trofeo del Masters 1000 de Roma por primera vez en su carrera y, a su vez, ganar su sexto título de la categoría (festejó en Wuhan 2018 y 2019, Doha 2020, y Madrid 2021 y 2023). Su buen presente dejó en el olvido la última participación en el certamen italiano, en el que perdió en tercera ronda ante la estadounidense Sofia Kenin luego de una floja actuación.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka festeja tras ganarle a la letona Jelena Ostapenko en Roma AP Photo/Antonietta Baldassarre - AP

Por último, la estadounidense Collins (15°), una de las grandes sorpresas de la temporada, dejó fuera de competencia a la bielorrusa Victoria Azarenka (24°) por 6-4 y 6-3. En este 2024 llegó por primera vez a la final de un Masters 1000, en Miami, y se consagró como campeona al vencer en la definición nada menos que a la kazaja Elena Rybakina por 7-5 y 6-3. Está viviendo el mejor momento de su carrera en su último año como profesional, una noticia confirmada por ella misma.

“Creo que la sociedad, incluso las personas que me acompañan y me siguen en el circuito, han tenido dificultades para aceptar el hecho de mi retirada, lo cual me parece bastante extraño. Voy a cumplir 31 años a finales de esta temporada, lo cierto es que suele ser la edad habitual en la que muchas personas deciden dar este paso, así que muchas veces pienso: ¡Denme un respiro! Ojalá me dejen retirarme y tener una familia en paz”, comentó Danielle, con algo de cansancio, en diálogo con Tennis.com.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Roma

El campeonato, inicialmente denominado Abierto de Italia, se disputa desde la década del ‘30 y los máximos ganadores son Rafael Nadal en la rama masculina (10 títulos) y Chris Evert en la femenina (cinco). El español se impuso en 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019 y 2021; mientras que la estadounidense levantó el trofeo en 1974, 1975, 1980, 1981 y 1982. En la Era Abierta, desde 1969, cuatro argentinos fueron campeones en Roma: Gabriela Sabatini en 1988, 1989, 1991 y 1992, Guillermo Vilas en 1980, José Luis Clerc en 1981 y Alberto Mancini en 1989.

Rama femenina

Chris Evert (Estados Unidos) - Cinco títulos.

Gabriela Sabatini (Argentina), Concepción Martínez (España) y Serena Williams (Estados Unidos) - Cuatro cada una.

Maria Sharapova (Rusia) - Tres.

Mónica Seles (Estados Unidos), Martina Hingis (Suiza), Amelie Mauresmo (Francia), Jelena Jankovic (Serbia), Elina Svitolina (Ucrania) e Iga Swiatek (Polonia) - Dos cada una.

