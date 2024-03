Así quedó la tabla de campeones históricos del Masters 1000 de Miami, tras el título de Jannik Sinner

Escuchar

Jannik Sinner se consagró campeón este domingo del Masters 1000 de Miami 2024 al derrotar en la final al búlgaro Grigor Dimitrov por un contundente 6-3 y 6-1 y logró el título por primera vez tras las decepciones de 2021 y 2023 cuando llegó a sendas definiciones y las perdió. Así, el italiano es el 21° jugador en levantar el trofeo en el Hard Rock Stadium y desde este lunes será el número 2 del ranking mundial de la ATP porque superará a Carlos Alcaraz.

El joven de 22 años, que está teniendo una temporada de ensueño en la que ganó el Australian Open y tiene un récord de 22 victorias y apenas una caída, comenzó su participación en el certamen en la segunda ronda por haber sido el segundo preclasificado por detrás de Alcaraz -Novak Djokovic no participó-. En total disputó seis partidos en los que obtuvo 12 sets y cedió solo uno, ante Tallon Griekspoor en la tercera rueda. En semifinales eliminó sin atenuantes al ruso Daniil Medvedev por 6-1 y 6-2 y se tomó revancha de la final perdida el año pasado.

El camino de Jannik Sinner al título

Segunda ronda: 6-3 y 6-4 a Andrea Vavassori (Italia - 148°).

Tercera ronda: 5-7, 7-5 y 6-1 a Tallon Griekspoor (Países Bajos - 26°).

Octavos de final: 6-4 y 6-3 a Christopher O’Connell (Australia - 66°).

Cuartos de final: 6-4 y 6-2 a Tomas Machac (República Checa - 60°).

Semifinal: 6-1 y 6-2 a Daniil Medvedev (Rusia - 4°).

Final: 6-3 y 6-1 a Grigor Dimitrov (Bulgaria - 11°).

Jannik Sinner ganó por primera vez el Masters 1000 de Miami y desde este lunes será número 2 del mundo Lynne Sladky - AP

Sinner escribió su nombre en el Masters 1000 de Miami, cuyos máximos vencedores son Djokovic y Andre Agassi con seis estrellas cada uno. El serbio no compitió en la edición 2023 porque no podría entrar a Estados Unidos porque no estaba vacunado contra el Covid-19 y también se ausentó este año. Así, se imposibilitó pelear por el título y quedar como máximo campeón del torneo que se llevó en 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016. El estadounidense, ya retirado de la actividad, se coronó en 1990, 1995, 1996, 2001, 2002 y 2003.

Detrás de ellos se ubica Roger Federer con cuatro estatuillas en 2005, 2006, 2017 y 2019. En su última condecoración el suizo se dio el lujo de ser el primero en hacerlo en la nueva sede del campeonato, el Hard Rock Stadium de los Miami Dolphins de la NFL. Las ediciones previas del certamen fueron en el Crandon Park de Key Biscayne. La nómina la continúan Pete Sampras con tres títulos mientras que Andy Murray, Andy Roddick e Iván Lendl suman dos cada uno.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami

Novak Djokovic (Serbia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 6

Roger Federer (Suiza) - 4

Pete Sampras (Estados Unidos) - 3

Andy Murray (Gran Bretaña) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 2

Jannik Sinner (Italia) / Daniil Medvedev (Rusia) / Carlos Alcaraz (España) / Hubert Hurkacz (Polonia) / Nikolay Davydenko (Rusia) / John Isner (Estados Unidos) / Richard Krajicek (Países Bajos) / Thomas Muster (Austria) / Marcelo Ríos (Chile) / Michael Chang (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Miloslav Mecir Sr. (Serbia) / Tim Mayotte (Estados Unidos) / Mats Wilander (Suecia) - 1

Novak Djokovic es, junto a Andre Agassi, el máximo campeón del Masters 1000 de Miami AFP

Collins, la sorpresa entre las mujeres

La estadounidense Danielle Collins, de 30 años y 53° del mundo, se quedó con el Masters 1000 de Miami para la rama femenina al superar en la final a la kasaja Elena Rybakina, (4°) por 7-5 y 6-3. La norteamericana, finalista del Australian Open 2022, consiguió el título más importante de su carrera justo en la temporada que anunció que se retira de la actividad para ser madre.

Collins es la primera tenista de Estados Unidos en ganar el torneo desde que lo hizo Sloane Stephens en 2018. A su vez, es la sexta norteamericana en conseguirlo luego de, además de Stephens, Martina Navratilova (checoestadounidense), Chris Evert, Venus Williams (tres títulos) y Serena Williams (ocho).