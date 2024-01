escuchar

Aryna Sabalenka se consagró campeona del Australian Open 2024. La tenista bielorrusa, de presente inmejorable, derrotó en la definición a la china Zheng Qinwen por 6-3 y 6-2 y, de esta manera, defendió el título que había obtenido en la temporada 2023. Fue un camino perfecto hacia la consagración, sin ceder sets y disputando apenas un tie-break (frente a Cori Gauff en semifinales) en todo el torneo.

A pesar de su contundencia, este es apenas su segundo Grand Slam. El anterior fue justamente el Abierto de Australia del año pasado, que ganó tras vencer en la final a la kazaja Elena Rybakina por 4-6, 6-3 y 6-4. En el US Open 2023 quedó en el umbral del festejo, pero cayó en el último partido ante la local ‘Coco’ Gauff por 2-6, 6-3 y 6-2. Además, disputó otras cinco semifinales que no pudo sortear: Roland Garros 2023, Wimbledon 2021 y 2023, y US Open 2021 y 2022.

La jugadora de 25 años se convirtió en la primera en ganar la final femenina del Grande de Melbourne sin ceder su saque desde Serena Williams en 2007. Por otro lado, el azar jugó a su favor: teniendo en cuenta los siete partidos hasta la final, solo en uno debió enfrentarse a una rival Top 10. Fue en semifinales, ante Gauff. ¿El lugar de sus rivales en el ranking WTA? En este orden: 173°, 107°, 33°, 442°, 11°, 4° y 15°.

El camino al título de Aryna Sabalenka

Primera ronda: 6-0 y 6-1 vs. Ella Seidel (Alemania).

Segunda ronda: 6-3 y 6-2 vs. Brenda Fruhvirtova (República Checa).

Tercera ronda: 6-0 y 6-0 vs. Lesia Tsurenko (Ucrania).

Octavos de final: 6-3 y 6-2 vs. Amanda Anisimova (Estados Unidos).

Cuartos de final: 6-2 y 6-3 vs. Barbora Krejcikova (República Checa).

Semifinales: 7-6 (2) y 6-4 vs. Cori Gauff (Estados Unidos).

Final: 6-3 y 6-2 vs. Zheng Qinwen (China).

“Han sido un par de semanas increíbles. La sensación ahora mismo es increíble”, dijo Sabalenka al recibir el trofeo. “Como siempre, mi discurso va a ser extraño, este no es mi superpoder”, seguió la campeona, conteniendo la emoción, al momentos de tomar el micrófono. “Quiero agradecer a Evonne (Goolagong) porque eres una inspiración para todas nosotras. Quiero también felicitar a Qinwen, sé que es un sentimiento muy duro pero eres muy joven y una gran jugadora. Vas a llegar a muchas finales como esta y se que lo conseguirás”, señaló. “Quiero agradecer también a mi familia, porque siempre me olvido de ellos en estos discursos. No sé si debería seguir en inglés porque no se van a enterar de nada”, dijo entre risas.

Las últimas 10 ganadoras del Australian Open

En la última década, tres jugadoras repitieron título en Melbourne: Serena Williams en 2015 y 2017, Naomi Osaka en 2019 y 2021, y Aryna Sabalenka en 2023 y 2024. Los cuatro trofeos restantes se los repartieron la misma cantidad de tenistas.

2024 - Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

2023 - Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

2022 - Ashleigh Barty (Australia).

2021 - Naomi Osaka (Japón).

2020 - Sofia Kenin (Estados Unidos).

2019 - Naomi Osaka (Japón).

2018 - Caroline Wozniacki (Dinamarca).

2017 - Serena Williams (Estados Unidos).

2016 - Angelique Kerber (Alemania).

2015 - Serena Williams (Estados Unidos).