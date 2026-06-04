Así quedó conformada la final femenina de Roland Garros 2026

Este jueves se disputaron las semifinales del certamen individual femenino de Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada. De esta manera, quedaron definidas las dos sorpresivas finalistas, que se disputarán mano a mano el trofeo: Mirra Andreeva y Maja Chwalinska. El partido se disputa este sábado a las 10 (horario argentino) en el Court Philippe Chatrier del Stade Roland Garros, con transmisión de Disney+ Premium y alguna de las señales de ESPN.

La primera en conseguir su boleto a la definición fue la rusa Andreeva (8° del ranking WTA), que eliminó sin inconvenientes a la ucraniana Marta Kostyuk (15°) por 6-1 y 6-3. Con 19 años disputará su primera final de Grand Slam, ya que su mejor actuación hasta el momento había sido en la edición 2024 del Abierto de Francia, cuando perdió en semifinales con la italiana Jasmine Paolini. Este año ganó el WTA 500 de Adelaida y el WTA 250 de Linz.

Mirra Andreeva se metió en la final de Roland Garros y buscará su primer Grand Slam Thibault Camus - AP

Luego llegó el turno de la polaca Chwalinska (114°), la gran revelación de esta edición, quien se metió en la final al vencer a la rusa Diana Shnaider (23°) por 7-6 (4) y 6-4. Rompió con todos los pronósticos ya que es su primera vez en el cuadro principal de Roland Garros: había caído en la clasificación de 2021, 2023 y 2025. Sus anteriores actuaciones en el main draw de Grand Slams habían sido en Australia 2025 (pasó la qualy y perdió en la primera ronda) y Wimbledon 2022 (también desde la qualy, se despidió en la segunda instancia). A partir del lunes subirá, al menos, 93 puestos en el ranking para treparse al 21° lugar, aunque si gana escalará al 14°.

Maja Chwalinska, la gran revelación de Roland Garros 2026, podría escalar 100 puestos en el ranking WTA JULIEN DE ROSA - AFP

Cómo ver online Roland Garros 2026

Roland Garros 2026 se extiende hasta el domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

El camino de Andreeva hacia la final

Primera ronda : 6-3 y 6-3 a la francesa Fiona Ferro (181°)

: 6-3 y 6-3 a la francesa Fiona Ferro (181°) Segunda ronda : 3-6, 6-1 y 6-1 a la española Marina Bassols Ribera (175°)

: 3-6, 6-1 y 6-1 a la española Marina Bassols Ribera (175°) Tercera ronda : 6-4 y 6-2 a la checa Marie Bouzkova (28°)

: 6-4 y 6-2 a la checa Marie Bouzkova (28°) Octavos de final : 6-3 y 6-2 a la suiza Jil Teichmann (170°)

: 6-3 y 6-2 a la suiza Jil Teichmann (170°) Cuartos de final : 6-0 y 6-3 a la rumana Sorana Cirstea (18°)

: 6-0 y 6-3 a la rumana Sorana Cirstea (18°) Semifinal: 6-1 y 6-3 a la ucraniana Marta Kostyuk (15°)

El camino de Chwalinska hacia la final

Ronda 1 de la qualy : 6-0 y 6-3 vs. la francesa Alice Rame (200°)

: 6-0 y 6-3 vs. la francesa Alice Rame (200°) Ronda 2 de la qualy : 6-0 y 6-1 a la francesa Carole Monnet (196°)

: 6-0 y 6-1 a la francesa Carole Monnet (196°) Ronda 3 de la qualy : 7-6 (4) y 7-5 a la neerlandesa Suzan Lamens (128°)

: 7-6 (4) y 7-5 a la neerlandesa Suzan Lamens (128°) Primera ronda : 6-4 y 6-0 a la china Zgenh Qinwen (56°)

: 6-4 y 6-0 a la china Zgenh Qinwen (56°) Segunda ronda : 6-4 y 6-0 a la belga Elise Mertens (21°)

: 6-4 y 6-0 a la belga Elise Mertens (21°) Tercera ronda : 1-6, 6-1 y 6-2 a la griega Maria Sakkari (49°)

: 1-6, 6-1 y 6-2 a la griega Maria Sakkari (49°) Octavos de final : 6-3 y 6-2 a la francesa Diane Parry (92°)

: 6-3 y 6-2 a la francesa Diane Parry (92°) Cuartos de final : 7-6 (3) y 6-3 a la rusa Anna Kalinskaya (24°)

: 7-6 (3) y 6-3 a la rusa Anna Kalinskaya (24°) Semifinal: 7-6 (4) y 6-4 a la rusa Diana Shnaider (23°)

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