Así quedó el cuadro de semifinales de Roland Garros 2026

Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik y Matteo Arnaldi ganaron en cuartos de final y siguen en carrera por el título en el segundo Grand Slam de la temporada
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Se cerraron este miércoles los cuartos de final Roland Garros y se definieron los semifinalistas del segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia: Alexander Zverev (2°), Flavio Cobolli (10°), Jakub Mensik (26°) y Matteo Arnaldi.
El primero que se aseguró su paso a la próxima etapa fue el alemán, máximo favorito al título por la eliminación de Jannik Sinner (1°) y la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, con un triunfo sobre el español Rafael Jódar (27°) por 7-6 (3), 6-1 y 6-3. Su rival será el checo Jakub Mensik (26°), quien se impuso al brasileño João Fonseca (28°) por 6-4, 6-3 y 7-6 (3).
En la parte alta del cuadro quedaron emparejados dos italianos: Flavio Cobolli (10°) y Matteo Arnaldi (104°). Cobolli superó al canadiense Félix Auger-Aliassime (4°) por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 mientras que Arnaldi hizo lo propio ante su compatriota Mateo Berrettini (105°) por 7-5, 6-2 y abandono del romano.
Resultados de los cuartos de final de Roland Garros
- Matteo Berrettini (105°) vs. Matteo Arnaldi (104°) por 7-5, 5-2 y abandono.
- Flavio Cobolli (10°) a Félix Auger-Aliassime (4°) por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4.
- Jakub Mensik (26°) a João Fonseca (28°) por 6-4, 6-3 y 7-6 (3).
- Alexander Zverev (2°) a Rafael Jódar (27°) por 7-6 (3), 6-1 y 6-3.
Cronograma de las semifinales de Roland Garros 2026
* Se juegan este viernes 5 de junio.
- Flavio Cobolli (10°) vs. Jakub Mensik (26°)
- Alexander Zverev (2°) vs. Matteo Arnaldi (104°)
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Tabla de campeones de Roland Garros
- Rafael Nadal (España) - 14 títulos
- Max Décugis (Francia) - 8
- Björn Borg (Suecia) - 6
- Henri Cochet (Francia) - 5
- André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4
- Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 3
- Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - 2
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