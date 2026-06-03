Así quedó el cuadro de semifinales de Roland Garros 2026

Se cerraron este miércoles los cuartos de final Roland Garros y se definieron los semifinalistas del segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia: Alexander Zverev (2°), Flavio Cobolli (10°), Jakub Mensik (26°) y Matteo Arnaldi.

El primero que se aseguró su paso a la próxima etapa fue el alemán, máximo favorito al título por la eliminación de Jannik Sinner (1°) y la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, con un triunfo sobre el español Rafael Jódar (27°) por 7-6 (3), 6-1 y 6-3. Su rival será el checo Jakub Mensik (26°), quien se impuso al brasileño João Fonseca (28°) por 6-4, 6-3 y 7-6 (3).

En la parte alta del cuadro quedaron emparejados dos italianos: Flavio Cobolli (10°) y Matteo Arnaldi (104°). Cobolli superó al canadiense Félix Auger-Aliassime (4°) por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 mientras que Arnaldi hizo lo propio ante su compatriota Mateo Berrettini (105°) por 7-5, 6-2 y abandono del romano.

Resultados de los cuartos de final de Roland Garros

Matteo Berrettini (105°) vs. Matteo Arnaldi (104°) por 7-5, 5-2 y abandono.

vs. por 7-5, 5-2 y abandono. Flavio Cobolli (10°) a Félix Auger-Aliassime (4°) por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4.

a Félix Auger-Aliassime (4°) por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4. Jakub Mensik (26°) a João Fonseca (28°) por 6-4, 6-3 y 7-6 (3).

a João Fonseca (28°) por 6-4, 6-3 y 7-6 (3). Alexander Zverev (2°) a Rafael Jódar (27°) por 7-6 (3), 6-1 y 6-3.

Alexander Zverev es el máximo favorito al título en Roland Garros Thibault Camus - AP

Cronograma de las semifinales de Roland Garros 2026

* Se juegan este viernes 5 de junio.

Flavio Cobolli (10°) vs. Jakub Mensik (26°)

Alexander Zverev (2°) vs. Matteo Arnaldi (104°)

La actividad de cada jornada de Roland Garros y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

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