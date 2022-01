Australian Open: Zheng Qinwen, la tenista que se olvidó las reglas y festejó antes de tiempo

Un hecho curioso se vivió en el partido de primera ronda del Australian Open entre la china Zheng Qinwen y la bielorrusa Alexandra Sasnovich. En el tercer set, y cuando el encuentro se definía en el tie-break, la joven china de 19 años creyó que había ganado tras conseguir su séptimo punto. Olvidó que en los torneos de Grand Slam la definición se estira hasta llegar a 10 . Al final, la tenista asiática llegada desde la clasificación terminó imponiéndose por 6-3, 1-6 y 7-6 (10-5 en el tie-break). Ahora, Qinwen se medirá con la griega Maria Sakkari, número 8 del mundo. En el único antecedente entre ambas, la china prevaleció en 2019.

La joven china Zheng Qinwen durante su partido de primera ronda ante la bielorrusa Aleksandra Sasnovich PAUL CROCK - AFP

Con el 6-4 en el tie-break a favor de la joven china, la derecha de Sasnovich se quedó en la faja. Qinwen sonrió y dejó la base de la cancha rumbo a la red, con el puño izquierdo en alto. Dio algunos pasos, pero vio que su rival no hacía el mismo movimiento. De repente, se sorprendió. Su semblante cambió cuando le dijeron que era al mejor de diez puntos y no de siete.

Entonces, se volvió sobre sus pasos y continuó sacando. El blooper no le modificó las convicciones a la joven china, que terminó quedándose con el partido por 10-5 en el tie-break. Su rival apenas pudo sacarle un punto. Y, recién entonces, hubo saludo en la red entre las dos jugadoras, con el pase de la china a segunda ronda ya consumado.

El festejo antes de tiempo de la china Zheng Qinwen

Zheng Qinwen tiene 19 años y ocupa el puesto 108 en el ranking de mujeres que elabora la WTA: es su mejor ubicación histórica. En dobles tiene el puesto 890 del escalafón mundial. Como profesional, la tenista china lleva ganados algo menos de US$ 100 mil (83.633 dólares). Hasta aquí, Qinwen ganó 105 partidos y perdió 50. En 2022, su récord es de 5 victorias y apenas una derrota. Viene de tener una gran actuación en Melbourne: fue el cuarto ATP de toda su carrera y llegó hasta las semifinales, donde cayó ante la rumana Simona Halep en sets corridos.

De acuerdo con su perfil en la página de la WTA, Qinwen practicó diferentes deportes antes de decidirse por el tenis. Empezó por el tenis de mesa, muy común entre los niños chinos. “Me enfermaba habitualmente, por lo que mis padres me aconsejaron hacer deporte y que eligiera uno. Intenté con el badmington, el básquetbol y después el tenis”, recuerda Qinwen citada por la WTA. La joven, entrenada por el ex tenista español Pere Riba, agrega: “Elegí el tenis porque me gustó la competencia, especialmente ese sentimiento de vencer al oponente. Por supuesto, cada vez que perdés te sentís mal, bajoneado, pensás que el mundo está roto. Pero la competencia es lo que más amo del tenis ”.

El drive de la china Zheng Qinwen, una joven de 19 años que llegó a semifinales en el ATP de Melbourne y tiene como fuente de inspiración a Roger Federer; este lunes se olvidó las reglas y festejó antes de tiempo en su partido de primera ronda del Australian Open ante la bielorrusa Alexandra Sasnovich PAUL CROCK - AFP