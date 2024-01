escuchar

Es pública la pasión del papa Francisco por los deportes . De chico jugaba al fútbol en el barrio de Flores y fue su padre, Mario Bergoglio, quien le transmitió el fanatismo por San Lorenzo. Pero no sólo el fútbol moviliza al Sumo Pontífice y hoy lo volvió a dejar en claro durante una audiencia en el Vaticano al recibir a una delegación del Real Club de Tenis Barcelona, con motivo del 125° aniversario de la tradicional entidad catalana: imprevistamente antes de continuar con sus reflexiones, Francisco felicitó a los italianos por el histórico título en el Abierto de Australia del tenista Jannik Sinner.

“Felicitaciones a Italia y a Sinner por la victoria. También del tenis se pueden extraer lecciones de vida” , afirmó el Papa Francisco, según Vatican News. En su discurso en español, subrayó que “el deporte ofrece oportunidades para el crecimiento de cada persona y de la sociedad”. Destacó que en el tenis, por su individualismo, “parecería que el desafío entre jugadores tiene que ver sobre todo con el deseo de imponerse al oponente”, pero “en realidad, desde su origen inglés, es una expresión de la apertura de los fundadores a lo bueno que puede venir del exterior y al diálogo con otras culturas”.

El papa Francisco felicitó a Italia y a Jannik Sinner por la coronación en el Australian Open FILIPPO MONTEFORTE - AFP

”En el tenis, como en la vida, no siempre se puede ganar -afirmó el Pontífice-, pero será un desafío enriquecedor si, jugando con educación y según las reglas, aprendemos que no es una lucha, sino un diálogo que implica nuestro esfuerzo y nos permite mejorar”.

Y prosiguió: ”Concebir el deporte no solo como una lucha, sino también como un diálogo. Hay un diálogo que, en el caso del tenis, muchas veces se vuelve artístico (...) En el campo de juego, como en el de la existencia, a veces nos sentimos solos, otras veces sostenidos por quienes juegan con nosotros este juego de la vida. Pero, incluso cuando jugamos singles, siempre estamos en presencia del Señor que nos enseña lo que significa el respeto, la comprensión y la necesidad de comunicación constante con los demás”.

Sinner, en el Jardín Botánico de Melbourne

Durante su período como Pontífice, fue usual que Francisco recibiera a distintos protagonistas del mundo de las raquetas, como ocurrió en 2013 con Juan Martín del Potro, por ejemplo. En 2015, asimismo, Francisco a las autoridades de la Federación Italiana de Tenis y se refirió a una de las partes oscuras de ese deporte, uno de los más populares del mundo. El Pontífice dijo que el tenis es un deporte muy competitivo, pero “la presión por querer conseguir resultados significativos no debe empujar nunca a tomar atajos como sucede en el caso del dopaje”. Por eso, exclamó: “¡Qué fea y estéril es la victoria que se obtiene haciendo trampas y engañando a los otros!”.

El papa Francisco es un fanático de los deportes: en mayo de 2013, saludando a Juan Martin del Potro después de la audiencia en la plaza de San Pedro Osservatore Romano/HO - AFP

Claro que el caso de Sinner no tiene ni una pizca de putrefacción; todo lo contrario. A los 22 años, el italiano venía preparándose y buscando dar el salto de categoría que finalmente logró este domingo en el Rod Laver Arena al ganar su primer Grand Slam. El día después de la épica remontada ante el ruso Daniil Medvedev (por 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-3, en 3h44m), Sinner siguió recibiendo elogios y posó en el Jardín Botánico de Melbourne con el trofeo de campeón.

“Obviamente había muchas emociones en mi cabeza justo después del match point; el trabajo duro, los sacrificios que he hecho a lo largo de mi carrera y compartir este momento con mi equipo fue quizás el mejor sentimiento que he tenido hasta ahora”, apuntó Sinner, todavía en Melbourne.

Jannik Sinner besando el trofeo de campeón del Australian Open, en el Jardín Botánico de Melbourne Andy Wong - AP

“La próxima generación es algo que este deporte necesita” , dijo Sinner, uno de los campeones masculinos más jóvenes de la historia en Australia. “Es bastante impredecible lo que vendrá en el futuro, pero aún así, es bueno ser parte de esta generación. Estoy feliz de tener este trofeo para este año y luego veremos lo que viene. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero disfrutaré mi proceso y luego veremos qué puedo lograr en el futuro”, añadió el número 4 del mundo, que recortó camino hacia la cima del ranking, donde todavía lidera el serbio Novak Djokovic, con 9855 puntos (perdió 1200 tras no haber podido defender el título en Melbourne; cayó en las semifinales con Sinner). En el puesto número 2 sigue el español Carlos Alcaraz, con 9255 unidades. Medvedev se ubica en el tercer escalón, con 8765 puntos. Y cuarto, como quedó dicho, prosigue Sinner, con 8310 unidades.

Repercusiones del triunfo de Jannik Sinner en las portadas de los diarios italianos

El top 10 lo completan el ruso Andrey Rublev (5°), el alemán Alexander Zverev (6°), el danés Holger Rune (7°; +1), el polaco Hubert Hurkacz (8°; +1), el estadounidense Taylor Fritz (9°;+3) y el griego Stefanos Tsitsipas (10°; -3).

Tras el primer Grand Slam de la temporada, el principal movimiento de los jugadores albicelestes en el ranking ATP fue el siguiente: Francisco Cerúndolo, 22° (-1); Sebastián Báez, 25° (+4; mejor posición histórica); Tomás Etcheverry, 28° (+4; posición más destacada); Pedro Cachin, 72° (+2); Facundo Díaz Acosta, 94° (-4); Federico Coria, 103° (-19); Thiago Tirante, 109° (+9; mejor posición histórica); Diego Schwartzman, 116° (-9); Mariano Navone, 117° (+8; mejor ubicación); y Francisco Comesaña, 120° (+1).

“Mi modelo a seguir es Federer”

El día después del convertirse en el ganador más joven del Abierto de Australia (22 años) desde el primer título de Djokovic en 2008, todo es una fiesta para Sinner, pero no por ello se nubla en sus objetivos inmediatos y futuros. ”¿Los 10 títulos de Djokovic en Australia? No pienso en eso. Nole es de otra serie. Creo que todavía tengo mucho por hacer”, dijo Sinner. Y añadió: “Mi modelo a seguir siempre ha sido Federer, no solo por su clase, sino por su forma de presentarse él mismo: lo importante es rodearse de las mejores personas y afrontar todo con una sonrisa”, indicó el italiano”.

LA NACION