Billie Jean King Cup: Argentina cayó frente a un Brasil superior y no podrá jugar por el ascenso a primera

La Argentina se quedó con las ganas de pelear por el ascenso al Grupo Mundial de la Billie Jean King Cup, el torneo conocido años atrás como la Fed Cup o Copa Federación. En Tucumán, la ilusión se apagó con una derrota por 3-1 frente a Brasil. Una derrota lógica, en cierto modo, frente a un adversario que llegó con su ancho de espadas: Beatriz Haddad Maia, 15ª del ranking en singles y 13ª del mundo en dobles, que además venía de participar en el Masters de esta especialidad en Forth Worth, a la que se sumaron algunos errores propios.

La formación albiceleste podía oponer una formación homogénea en cuanto a ranking, pero con distintos momentos personales: María Lourdes Carlé (161ª), Paula Ormaechea (184ª), Nadia Podoroska (204ª), Julia Riera (260ª) y Solana Sierra (484ª). En lo numérico, está claro, Brasil tenía más en la mano. Y no hubo sorpresa. Ni siquiera alcanzó con el aura de leyenda de Gabriela Sabatini, que se acercó a Tucumán para acompañar al equipo.

Nadia Podoroska estuvo por debajo de su mejor nivel y cayó con holgura ante la 15 del mundo Prensa AAT

Había un antecedente cercano: Argentina y Brasil se habían medido en abril pasado por la Zona Americana, en Ecuador. Se impuso Brasil entonces por un ajustado 2-1. Pero ambos consiguieron acceder al playoff clasificatorio. Y el sorteo dispuso que se enfrentaran ahora en suelo argentino, ya por una instancia superior. De aquella serie en Ecuador, en la que su equipo estuvo a punto de dar el golpe, Solana Sierra, que por entonces aún disputaba el circuito junior, sorprendió a Laura Pigossi. Y Lourdes Carlé había estado muy cerca de vulnerar a Haddad Maia, ante la que cayó en el tie-break del tercer set.

Beatriz Haddad Maia, la mejor jugadora de la serie, por juego y por ranking Prensa AAT

Respecto de ese partido, para este encuentro la capitana Mercedes Paz contaba con el regreso de Podoroska, recuperada de la lesión en el muslo que la tuvo casi un año fuera del circuito. Pero la rosarina aún necesita recuperar el juego que la llevó a las semifinales de Roland Garros hace dos años. En la apertura de la serie, el viernes, poco pudo hacer ante Haddad Maia, que dominó a voluntad el primer set, y cuando Podoroska tuvo ventaja (3-1 en el segundo set), no aprovechó su momento y la brasileña lo dio vuelta. “Me puse nerviosa. Se vio que la parte emocional me jugó en contra. Aunque dentro de la cancha no se puede separar una cosa de la otra, lo tenístico lo siento más cerca”, comentó la rosarina. Ormaechea, como segunda singlista, anotó el 1-1 con un sólido triunfo sobre Pigossi, 114ª del tour femenino; una jornada especial para la jugadora de Sunchales, que le dedicó el éxito a su padre fallecido hace unos meses. Y con un número récord: con 20, es la jugadora argentina con más victorias en la Billie Jean King Cup.

Lourdes Carlé no pudo incomodar a Haddad Maia Prensa AAT

Así, la serie quedaba abierta. Paz eligió repetir la receta de abril pasado: el sábado, a la cancha Carlé en lugar de Podoroska para el desquite con Haddad Maia, y Sierra por Ormaechea para tratar de complicar a Pigossi. La apuesta de la capitana tucumana no rindió frutos: Brasil sentenció la serie con dos triunfos cómodos. La 15ª del mundo se impuso por 6-3 y 6-3 a Carlé, y Pigossi no tuvo problemas frente a Sierra, que naufragó con 47 errores no forzados; fue un holgado 6-2 y 6-0 para la visitante.

“Nos sorprendió que ayer jugaron Ormaechea y Podoroska, porque pensamos que iban a formar con Carlé y Sierra. Pero lo que más nos sorprendió es que hoy [el sábado] no estuviera Paula [Ormaechea], después de ver cómo jugó ayer”, contó Roberta Burzagli, la capitana brasileña. Entre las decisiones discutibles de Mecha Paz asoma la ausencia de Carlé el primer día y la baja de Ormaechea el sábado, después de haber aportado el único punto argentino, más el hecho de que Sierra haya tenido que jugar el cuarto punto con la obligación de ganar para mantener viva la serie.

Solana Sierra poco pudo hacer frente a Pigossi en el cuarto punto Prensa AAT

Respecto de las determinaciones que tomó para el sábado, Paz expresó: “Con Lourdes [Carlé] venía preparando el partido con Bia [Haddad Maia]. Ella estaba con confianza para jugarlo y respeté su decisión porque le tenía fe. En Ecuador perdió 7-6 en el tercero y tenía muchas ganas de jugar este partido. Lo sentía como una revancha y yo confié en ella”.

Así, la Argentina continúa en un segundo nivel de la Billie Jean King Cup, más cerca de la Zona Americana que de la elite. Es una situación que se ha extendido a través de los años, y que está sujeta a la mejoría de las raquetas femeninas de nuestro país. En realidad, han sido varias las ocasiones en las que las chicas rindieron al máximo –y todo con su esfuerzo- para sostener a la Argentina en este escenario y evitar una debacle mayor.

En los últimos meses, contaron con la organización de algunos torneos del tour ITF –el equivalente a los challengers y futures masculinos- para sumar puntos en casa, a lo cual se suma el Argentina WTA Open que comenzará el lunes en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Hay un esfuerzo en busca de ampliar la base a cargo de Paz, Florencia Labat, Florencia Molinero y Mariana Díaz Oliva, además de la colaboración de Sabatini, entre otras. Es una siembra que demanda paciencia y trabajo a mediano y largo plazo. Por ahora, la realidad indica que la Argentina aún está lejos de la elite.