Cambio de mando: Daniil Medvedev, el nuevo número 1 que rompió el histórico bloque del Big Four

El mundo de las raquetas tiene un nuevo rey. Un líder con movimientos poco agraciados, pero con impactos de rayo láser. Un robot en lo más alto del ranking que, en el mismo desafío, puede mostrar paciencia de guerrero milenario o caprichos de adolescente maleducado. Un súper atleta competitivo que aceptó el ingreso de la psicología en su equipo, mejoró su nutrición (los croissants nunca faltaban en sus desayunos) y hasta perfeccionó sus golpes/movimientos tras un estudio en un laboratorio de biomecánica. Daniil Medvedev, moscovita de 26 años, será el número 1 del circuito tenístico a partir del lunes. La caída de Novak Djokovic en los cuartos de final del torneo de Dubai precipitó lo inevitable y el ruso ya no depende de lo que haga esta semana en Acapulco para vestirse con el saco que, desde 1973, sólo pudieron lucir otros 26 hombres.

El 24 de febrero de 2022 quedará marcado en los libros del tenis. Luego de un récord de 361 semanas como N° 1 (en distintos períodos desde que el 4 de julio de 2011 lo consiguió por primera vez), Djokovic cederá el mando. Perdió en el emirato que supo conquistar cinco veces (frente al checo Jiri Vesely por 6-4 y 7-6 [7-4], en 1h57m) y, por lo tanto, el lunes aparecerá ubicado en el N° 2 por primera vez desde la semana del 20 de enero de 2020. “Felicitaciones a un muy merecido @DaniilMedwed, que ahora se convertirá en el número 1″, escribió Nole en Twitter.

En Acapulco: Daniil Medvedev compitiendo esta semana en el ATP 500 de la ciudad mexicana. PEDRO PARDO - AFP

El recambio está acompañado por un condimento que impacta. Desde el 2 de febrero de 2004, cuando Roger Federer sustituyó a Andy Roddick (EE.UU.) y llegó por primera vez a lo máximo, sólo los integrantes del Big 4 (el suizo, Nole, el español Rafael Nadal y el escocés Andy Murray) habían observado a todos desde la cumbre. Es decir, durante 921 semanas únicamente cuatro hombres compartieron el N° 1 (excluyendo 22 semanas cuando el ranking se congeló, en 2020). Además de la marca de Nole, Federer lideró en 310 semanas, Nadal en 209 y Murray en 41.

Medvedev (entrenado por el francés Gilles Cervara, pieza clave en el engranaje) será el número 1 de mayor estatura de la ATP. Con su 1,98 metro, supera a Marat Safin (1,93) y a las torres de 1,91 formadas por Murray, Yevgeny Kafelnikov, Boris Becker, Gustavo Kuerten y Carlos Moyá. Además, Daniil es el tercer jugador ruso en lo más alto del tour, después de Kafelnikov (1999) y Safin (2000 y 2001).

Dos número 1: Daniil Medvedev durante la premiación del US Open 2021 junto con el estadounidense Stan Smith, que en 1972 fue considerado el líder del ranking. Garrett Ellwood/USTA - USTAC

Profesional desde 2014, hace cuatro años Medvedev era el 50 del mundo. No dejó de dar pasos hacia adelante. Especialista sobre superficie dura (tiene un 74,3% de efectividad), jugó su primera final en enero de 2017 (en Chennai) y ganó su primer título un año después, en enero de 2018 (en Sydney). Hoy ostenta trece trofeos en total, incluido el Abierto de los Estados Unidos 2021 (le impidió a Djokovic obtener el Grand Slam en la misma temporada), cuatro Masters 1000 y el torneo de Maestros 2020, además de un 250 sobre césped (Mallorca 2021) y de otras once finales (tres de ellas de Grand Slam, una en Nueva York y dos en Australia). También conquistó la Copa Davis, en 2021.

"Fue un mix de emociones jugar... En días como hoy te das cuenta que no importa demasiado el tenis. Me levanté con las emociones de la guerra [entre Rusia y Ucrania]. Luego Novak [Djokovic] perdiendo su partido y otorgándome el 1. Miles de mensajes. Guerra de nuevo..." Daniil Medvedev

“Muchos dicen que mi juego es aburrido, pero en realidad no me importa. Lo único que yo quiero es ganar” , declaró, desafiante, hace unos años, cuando en el mundo del tenis lo reprobaban por su juego o actitudes de villano. Aquello quedó en un segundo plano. Esta semana, en Acapulco, antes de ser confirmado como 1°, se anticipó: “Significaría mucho conseguirlo. Cuando llegué al segundo puesto rompí estadísticas increíbles de permanencia del Big 4 y ahora me propongo hacerlo de nuevo. E s algo con lo que soñaba de joven y que ahora lleva tiempo siendo un objetivo”. Anoche, en una jornada especial y agridulce para él también por lo que está sucediendo con su país (el ataque bélico ruso contra Ucrania), Medvedev derrotó a Yoshihito Nishioka (Japón) por 6-2 y 6-3 y avanzó a las semifinales del Abierto mexicano (esperaba por Nadal o el estadounidense Tommy Paul).

Confirmada la llegada de Medvedev a la cima, la cuenta de Twitter del US Open celebró la histórica racha de semanas de Djokovic en el N° 1 y se preguntó si el balcánico volverá al primer puesto en el futuro. La respuesta parece sencilla, aunque no lo es. Si es por condiciones tenísticas, físicas y emocionales, Nole debería aspirar a la cima en un tiempo cercano, pero las restricciones que padece por no querer vacunarse contra el Covid-19 son obstáculos que verdaderamente lo pueden alejar de esa posibilidad. Hoy, con las reglas actuales, Djokovic no podrá ingresar el mes próximo en EE.UU. para actuar en Indian Wells y Miami. Su regresó podría ser en abril, en Montecarlo. También podría actuar en el ATP 250 de Belgrado. Y de allí en más…, las precisiones son difusas. Este es un escenario periférico al juego que Medvedev puede aprovechar.

Medvedev no sólo lo privó a Djokovic del Grand Slam pleno en 2021: ahora le arrebató el N° 1. Garrett Ellwood/USTA - USTAC

Tan temperamental como talentoso, el rumano Illie Nastase fue el primer número 1 del ranking ATP, cuando el organismo estableció el nuevo sistema de clasificación el 23 de agosto de 1973. Nacido en Bucarest en 1946, una vez aseveró, con los dientes apretados: “El jugador que quiere conquistar la cumbre no puede permitirse ser amable: debe querer matar” . Rival de Guillermo Vilas en doce partidos (siete victorias del argentino), Nastase permaneció 40 semanas consecutivas en el primer puesto, hasta el 3 de junio de 1974, cuando fue sustituido por el australiano John Newcombe.

"Jugamos en muchos países diferentes. He estado en muchos países como junior y como profesional. Simplemente no es fácil escuchar todas estas noticias. ... Estoy a favor de la paz" Daniil Medvedev

Cuarenta y ocho años después de aquel cambio de mando y tras varios giros en la historia, el circuito masculino es testigo del inicio de una nueva etapa. ¿Algún integrante del Big 3 podrá volver a la cúspide? Salvo Federer, inactivo desde Wimbledon 2021 por una lesión (y cirugía) de rodilla derecha, a Djokovic y a Nadal no se los debería descartar. Claro que por edad, rendimiento y proyección, Medvedev tiene todo para no despojarse del bastón de mando por mucho tiempo.