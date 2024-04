Daniil Medvedev: otro desborde, una raqueta rota y la eliminación del Masters 1000 de Montecarlo

Escuchar

El carácter de Daniil Medvedev se volvió un tema central, incluso, por encima de su inmenso talento. El tenista ruso volvió a ceder a la presión y se dejó dominar por la ira y montó un escándalo en la eliminación en los octavos de final ante Karen Khachanov por por 6-3 y 7-5, en el Masters 1000 de Montecarlo.

No se trató del primer desborde de Medvedev en este torneo, ya que ante el francés Gael Monfils también perdió los estribos y discutió con que el juez de silla, el sueco Mohamed Lahyani, por un pique que consideró que se había ido y el umpire dio por buena. Contra Khachanov, el incidente se produjo al final del partido y le costó la derrota. Una pelota de su adversario dada como buena pero claramente fuera, le permitió a Khachanov contar con dos bolas de quiebre. Medvedev salvó la primera, pero después cometió doble falta, que habilitó a su adversario a pasar al frente 6-5 con su servicio a favor.

“ ¿Quién tomará medidas? Ayer, la pelota estaba fuera. Hoy, esta pelota vuelve a estar fuera. ¿Quién asumirá la responsabilidad? No es mi responsabilidad arbitrar los partidos. Es este tipo con anteojos. No necesita anteojos porque no ve nada. Es una situación de 15-30 y 5-5. ¿Por qué? Es el segundo día consecutivo. Abre tus ojos. ¡Abre tus malditos ojos! Haz algo. Está afuera ”, gritó en esta ocasión haciendo referencia a uno de los jueces de línea. Con Carlos Bernardes como árbitro, sus protestas iban dirigidas al supervisor del torneo, Cédric Mourier, que más tarde se acercó para calmar los ánimos.

Fue entonces cuando Medvedev lanzó con violencia su raqueta hacia atrás, contra el muro del fondo de la cancha, sin herir ni impactar a nadie. El gesto, sin embargo, le costó empezar el último juego con un punto de penalización y no pudo evitar la victoria de Khachanov.

“ Había perdido algunos partidos contra él en pista dura (Medvedev mandaba 5-1 en los enfrentamientos directos, todos en cancha dura). En tierra, aún no he conseguido un título, pero tengo buenos resultados. He hecho cuartos de final en Roland Garros dos veces. Siempre he ganado partidos, pero nunca un torneo. Creo que mis resultados, en general, en tierra, son mejores que los suyos y ha dicho muchas veces que no le gusta jugar en ella ”, analizó Khachanov tras su victoria.

Pero más allá de los deportivo, lo que quedó en el aire, fue el escándalo que desató Medvedev, que después del partido con Monfils, había contado: “ Sabiendo quién soy y de dónde vengo en términos de actitud, a veces me volveré loco en la cancha, ya sea por mí mismo, por mi equipo, el público, el árbitro… A veces pasará. Estoy intentando trabajar para que me vuelva loco menos veces y afecte menos a mi juego ”. Está claro que todavía tiene mucho por hacer para controlar esos derrapes mentales.

