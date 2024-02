escuchar

Carlos Alcaraz (número 2 del ranking) derramó sobre el polvo de ladrillo del ATP 250 de Buenos Aires, el torneo más emblemático de la gira sudamericana de canchas lentas, una buena porción de su creatividad y explosión. El murciano regresó a la Argentina un año después de haber obtenido el título porteño, debutó como primer preclasificado directamente en los octavos de final y, si bien no se lució como de costumbre, le alcanzó para superar en velocidad y recursos a Camilo Ugo Carabelli (134°) por 6-2 y 7-5, en 1h44m. El italiano Andrea Vavassori (152°, desde la clasificación) será el rival del Niño Maravilla en los cuartos de final, este viernes.

El saque de Carlos Alcaraz en el ATP 250 de Buenos Aires JUAN MABROMATA - AFP

Camiseta sin mangas, amarilla por delante, blanca por detrás; short negro, zapatillas y medias blancas, muñequera verde. El dos veces campeón de Grand Slam (US Open 2022 y Wimbledon 2023), aplaudido de principio a fin, jugó su primer partido oficial desde que perdió en los cuartos de final de Australia ante Alexander Zverev, el 24 del mes pasado. Además, no competía sobre polvo de ladrillo desde julio del año pasado, en la nueva edición de la Copa Hopman, en Niza. Tras su excursión por Melbourne ensayó y se tiñó las medias de naranja en un club de Murcia. La velocidad de sus tiros y la oportuna combinación con drop shots no ocultaron sus altibajos ni su imprecisión para sostener el saque.

Camilo Ugo Carabelli hizo un muy buen partido frente a Alcaraz JUAN MABROMATA - AFP

Frente a unas 5500 personas (la tribuna tubular de 850 espectadores montada especialmente para la ocasión se completó), Alcaraz tuvo un frío arranque de partido, cediendo su servicio, con una doble falta incluida. Pero el español recuperó de inmediato (1-1). Increíble: en el tercer y el cuarto game se produjeron nuevos quiebres (2-2). Carlitos, acompañado por su entrenador, el Mosquito Juan Carlos Ferrero (campeón del ATP porteño en 2010), crispó el puño y aceleró a partir de ese momento. Ostentó un par de marchas más, inalcanzables para Ugo Carabelli, que nunca se amedrentó ante semejante desafío. El crack europeo logró nuevos quiebres en el sexto game (4-2) y en el octavo (6-2), cerrando el primer parcial en 34 minutos. Desde el 2-1 en su favor, el argentino apenas puso ganar seis puntos. Sufrió una aplanadora.

Uno de los mejores puntos del partido

Ugo Carabelli, que superó la clasificación y en la primera ronda del cuadro principal despidió al aguerrido peruano Juan Pablo Varillas, comenzó quebrándole el saque a Alcaraz en el segundo set (1-0) y, luego, mantuvo por primera vez el servicio en el partido (2-0). Camilo, entrenado -y potenciado- desde hace menos de un año por Carlos Berlocq, buscó opciones, pero Alcaraz reaccionó rápido, llegó a cada tiro del argentino. Alcaraz impactó con la fuerza de sus derechazos, todavía más impresionantes por la exclamación ante cada raquetazo. El español logró un rompimiento en el cuarto game (2-2) y, tras su turno de servicio, tomó ventaja (3-2).

Ante la mirada de Sergio Chiquito Romero y Guillermo Coria, entre otras personalidades del deporte, Alcaraz no detuvo su envión. Le rompió otra vez el saque a Ugo Carabelli, que a esa altura ya no pudo ocultar algunos errores por la tensión y la impotencia que, seguramente, le provocó el rival. Alcaraz sacó para set (5-3), se puso 0-30, lo remontó, llegó a contar con un match point pero, sorpresivamente, el porteño le volvió a quebrar el saque (4-5), poniéndole suspenso al match. Alcaraz tuvo un segundo punto de partido con Ugo Carabelli sirviendo, pero no lo pudo aprovechar. El argentino, finalmente, sostuvo su saque (5-5) y levantó al público, que no dudó en obsequiarle una ovación.

Alcaraz sintió el impacto. El Gordo Camilo, con el ánimo por las nubes, ganó tres puntos seguidos, colocando a Carlitos contra las cuerdas, 0-40, pero el jugador nacido en El Palmar (Murcia) mostró coraje y determinación, sostuvo su saque (6-5) y se desahogó con un ‘¡Vamooos!’ antes de irse al descanso (Ferrero se puso de pie para alentarlo. Le tocó sacar al argentino y Alcaraz ya no le dio tregua a Camilo, obtuvo los cuatro puntos y cerró una noche más exigida de lo esperado.

El festejo de Carlos Alcaraz en el Argentina Open JUAN MABROMATA - AFP

“Estoy muy contento de volver a Buenos Aires. El cariño de la gente de aquí es especial, lo había sentido el año pasado y tenía muchas ganas de volver. Fue una victoria muy difícil, porque Camilo es un jugador muy complicado, que tiene un gran futuro. Pero estoy feliz por haberlo resuelto”, apuntó Alcaraz, que se despidió del court central hasta este viernes.

“Fue un partidazo. Al principio estaba medio dormido, no tenía ni idea con quién me iba a enfrentar. Jugué contra un top ten una sola vez. Después me pude soltar, por momentos jugamos de par a par, obviamente él es otro nivel, es crack. El partido me dará mucha confianza para seguir”, expresó Ugo Carabelli. Y destacó sobre Alcaraz: “La derecha de él es impresionante, viene muy fuerte. Todo lo otro no me sorprendió. Es un crack. Yo vengo jugando bastante bien. Hay tiros que hago en los Challengers que no vuelven como hoy”.

LA NACION