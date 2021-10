Challenger de Buenos Aires: Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez completan el póquer argentino en los cuartos de final

Francisco Cerúndolo avanzó con paso firme a los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires. El tercer preclasificado del torneo se impuso en el duelo ente argentinos a Juan Pablo Ficovich por 7-5 y-6-2. “Fue un partido duro, pero los últimos games los jugué muy bien y ahí estuvo la diferencia. Está buenísimo jugar con un público tan metido. A mí no me presiona jugar delante de mi familia y mis amigos, me motiva mucho más. Esta semana volví a jugar un gran tenis después de mucho tiempo, es una gran sensación”, expresó el mayor de los hermanos Cerúndolo.

🎙 La palabra de @FranCerundolo tras vencer 7-5 y 6-2 a @juampificovich y avanzar a los cuartos de final del #ChallengerBA 🎾 pic.twitter.com/kaWrBVDbQf — Challenger de Buenos Aires (@ChallengerBA) October 21, 2021

Este viernes, se enfrentará en busca de las semifinales con el uruguayo Martín Cuevas, su compañero de dobles esta semana. El Bebu, hermano menor de Pablo Cuevas, se hizo lugar entre los ocho mejores al ganarle a Mariano Navone por 7-6 (7-0) y 7-5. Francisco Cerúndolo buscará mejorar su actuación en el Challenger de Buenos Aires de 2019, ya que en aquella ocasión había caído en cuartos ante el indio Sumit Nagal.

Por la noche, Sebastián Báez (124°) estiró su serie positiva. El séptimo preclasificado no dejó dudas, superó por 6-3 y 6-4 a Juan Ignacio Londero y logró su séptimo triunfo consecutivo. Su adversario del viernes será el peruano Juan Pablo Varillas (129°), que viene de superar por 6-4 y 6-2 al argentino Santiago Rodríguez Taverna (361°). Es un partido con aroma de clásico: este año se enfrentaron ya en cuatro torneos, con dos victorias por lado. La más cercana fue hace doce días, en la final del Challenger de Santiago, en Chile, con ajustado triunfo de Varillas.

🎾 A full @Seba_baez7 en la central del #ChallengerBA ante Londero. pic.twitter.com/kjpdY5Tmh9 — Challenger de Buenos Aires (@ChallengerBA) October 21, 2021

“Estuve nervioso durante la mayor parte del partido. Recién en los últimos tres games pude soltarme y jugar a mi nivel. Hay que ir paso a paso, pienso que mi ranking me posiciona como uno de los máximos preclasificados, pero no me siento uno de los favoritos”, expresó Varillas.

El programa del viernes

Cuartos de final, court central (desde las 12)

Thiago Monteiro (Brasil, 1°) vs. Tomás Martin Etcheverry (Argentina)

Francisco Cerúndolo (Argentina, 3°) vs. Martín Cuevas (Uruguay)

Hugo Dellien (Bolivia, 5°) vs. Juan Manuel Cerúndolo (Argentina, 2°)

Sebastian Báez (Argentina, 7°) vs. Juan Pablo Varillas (Perú, 4°)